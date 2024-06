Exjugador de Cobreloa acusa encubrimiento de violación, adicciones y ludopatía en el Club

El exjugador de Cobreloa, Christian Pavez, reveló una serie de escándalos durante su paso por el club, antes de su retiro del fútbol profesional en 2023. En una entrevista con el medio partidario Socios del Desierto, Pavez expuso preocupantes incidentes que, según él, fueron encubiertos por la dirigencia del equipo.

Pavez señaló que uno de los incidentes más graves fue el conocido caso de violación masiva, que tiene actualmente a 8 de los 9 implicados en prisión preventiva. “Creo que tendrían que hablar los que lo hicieron realmente. Hay cosas que lamentablemente están a la luz pública. Fue el año anterior que llegué, pero cuando llegué justo entré a una sala, hablaban del tema y no sabían cómo callarlo y taparlo. No sé si lo hicieron, pero yo estuve ahí cuando lo callaron”, afirmó.

El exjugador también reveló que el club toleraba adicciones entre sus jugadores. “El club tuvo que tomar decisiones. Eso arrastró más decisiones: avalar ludopatía, adicciones. Porque había adicciones que teníamos que aguantar todos siendo jugadores profesionales. Cómo vamos a aguantar a alguien adicto a una droga siendo futbolistas profesionales. Eso nadie lo ha hablado”, acusó.

Christian Pavez confesó que estos problemas y la necesidad de callarlos lo llevaron a retirarse del fútbol. “Vi a compañeros hacer cosas y después se lavaron las manos, decían que no hacían nada. Tuve que callar para que ganáramos y no dejar la cagada para tener un plantel quebrado. Mi decisión de retiro fue por haber sido muy profesional. Quise cuidar mi nombre de un ambiente así. Me llevó a mirar de otro modo a mis hijas”.

Pavez lamentó que el club priorizara los resultados sobre la integridad moral. “El club necesita más sustento moral para llegar arriba. No es venderse a obtener la meta y subir”, reflexionó.