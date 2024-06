Inicia juicio oral contra Eduardo Macaya: solicitan 12 años de cárcel por abuso sexual reiterado

Esta mañana comenzó el juicio oral contra Eduardo Macaya Zentilli, padre del senador y presidente de la UDI, Javier Macaya. El empresario de 71 años está siendo procesado por delito de abuso sexual reiterado contra cuatro menores de edad.

La audiencia se llevó a cabo en el Tribunal Oral en lo Penal de San Fernando, presidido por las magistradas Marisol López Machuca, Marcela Yáñez Cabello y el juez José Ruiz Stanke. Durante la sesión inicial, se leyó la acusación y se presentaron los alegatos de apertura por parte de todos los intervinientes.

El Ministerio Público ha solicitado una pena de 12 años de cárcel para Macaya Zentilli. Cabe destacar, que en junio de 2023, Macaya Zentilli fue formalizado y se le impuso la medida de prisión preventiva. Sin embargo, un mes después, la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Rancagua revocó esta medida, permitiéndole continuar bajo arresto domiciliario total tras el pago de una fianza de $150 millones.

Durante la audiencia de preparación del juicio oral, celebrada en abril, el acusado negó las acusaciones en su contra, afirmando que: “Si no fuese por el cargo de mi hijo, esta causa no existiría y por eso que me alegré de que se inicie el juicio oral para poder demostrar mi completa inocencia”, declaró en su minuto Macaya Zentilli.

Para proteger la integridad y privacidad de las víctimas, el tribunal decretó la prohibición de difusión de sus identidades y de los detalles del caso. Además, se restringió el acceso a los medios y al público general a las audiencias. “Por regla general, las audiencias de juicio oral son públicas y, por tanto, cualquier persona tiene libre acceso a estas, como lo establece nuestra legislación. Sin embargo, tal publicidad contempla algunas restricciones que se fundamentan en la protección de ciertos derechos. En este caso en particular se debe tener en cuenta quienes tienen la calidad de víctima en esta causa son personas menores de edad y por mandato legal expreso deben ser protegidas, sobre todo considerando la naturaleza de los delitos por los cuales se acusa (…). Ante este escenario, tal como lo han señalado todos, incluso la propia defensa, el tribunal tiene el deber de tomar todas las medidas de resguardo que estime necesarias para proteger la integridad tanto física o psíquica y la privacidad de las víctimas”, señalaron.

El juicio continuará en los próximos días, donde se espera que se presenten las pruebas y testimonios clave para determinar la responsabilidad de Eduardo Macaya en los delitos que se le imputan.