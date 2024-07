Antonia Vergara, la tenista de 17 años que hace historia en el Wimbledon

La tenista Antonia Vergara hizo historia al ser la primera chilena en ganar un partido de Grand Slam juniors desde que lo hiciera Fernanda Labraña en 2017.

Pese a que Alejandro Tabilo, Nicólas Jarry y Cristian Garin fueron eliminados en Wimbledon, todavía hay presencia chilena en el cuatro principal del tercer Grand Slam de la temporada.

La deportista que es la 16 del ranking y la decimocuarta sembrada, le ganó en primera ronda a la local Daniela Piani (181°) por 4-6 6-2 y 7-5, en un duelo en el que incluso levantó un match point. Ahora, enfrentará este martes a la checa Vendula Valdmannova, 37 del mundo.

La joven de 17 años es de Santiago y la apodan “la pequeña gigante”, pertenece a la academia de Alto Tenis, cuyos entrenadores son Guillermo Gómez e Ignacio Jojot. Su mejor ranking fue 14º en abril pasado.

“Mi sueño siempre fue ser profesional, mis papás siempre me han apoyado, así que elegimos que voy a jugar a nivel profesional y dejar pasar la oportunidad de ir a la universidad para enfocarme al cien por ciento en el circuito”, contó al sitio Séptimo Game.

Desde temprana edad se interesó por el deporte, su abuelo fue presidente del Club Deportivo Codelco en La Florida, allí comenzó a jugar tenis a los tres años.

Logró clasificar a un torneo continental Sub 12, pero no la dejaron asistir porque el mínimo para participar era de diez años y ella tenía ocho. Participó en distintos Sudamericanos, en el Mundial Sub 16 en 2021 y además en 2023 debutó en la Billie Jean King Cup, tradicional torneo de tenis femenino por países.