Ministra Orellana explica despido de Isabel Amor: “La confianza se perdió por varios hechos”

Un tenso ambiente se generó luego de que el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) comunicara la salida de Isabel Amor de su cargo como directora regional de Los Ríos del organismo, a 48 horas de haber sido anunciada.

Una semana tardó el servicio para entregar los motivos que llevaron a prescindir del trabajo de la exdirectora regional del Sernameg, luego de ser presentada en el cargo el viernes 2 de agosto y despedida el lunes 5 del mismo mes.

La funcionaria acusó que se debe a la condena que cumplió su padre por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.

Mediante una declaración pública, desde el organismo afirmaron que “la pérdida de confianza en ningún caso tiene relación con el hecho de ser la hija de un condenado, sino que obedece a sucesivas omisiones de información relevante y acciones por parte de la profesional“.

Entre ellas, destacan “no informar de las dificultades de su relación con agrupaciones de derechos humanos; la resistencia a asumir el diálogo con las asociaciones de funcionarios de SernamEG a nivel regional como parte natural del ejercicio del cargo; comentarios desafortunados relativos a la condena de su padre, expresados al conocer al equipo del Servicio que trabaja en la región de Los Ríos“, sostiene el escrito.

Y “el envío al Servicio -por parte de la exdirectora- de una nota periodística que aún no era publicada, donde relativiza la responsabilidad de su padre, pese a existir una condena por violación de derechos humanos ejecutoriada en su contra, en el caso de Luis Corvalán Castillo”.

Cabe señalar que desde el organismo explicaron que la directora nacional, Pricilla Carrasco, viajó este martes a la Región de Los Ríos para invitar a una reunión a la exfuncionaria y así “reiterar presencialmente los motivos de la decisión adoptada por la institución, dentro del marco de sus competencias legales”, aseverando que Amor no accedió.

Inmediatamente la ex directora reaccionó en sus redes sociales, asegurando que todo lo publicado en la declaración pública “todo es mentira”.

Tras la polémica, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana se refirió a la desvinculación de Isabel Amor de su cargo.

En conversación con Radio Cooperativa, la secretaria de Estado partió por señalar que “evidentemente las respuestas no son suficientes para alguien que acaba de perder un un trabajo después de un proceso de selección”.

La ministra apuntó que “la confianza se perdió por varios hechos que comienzan antes de que entrara formalmente al cargo”, y que el mentado borrador de una entrevista con la revista Sábado de El Mercurio que la propia Amor envió al SernamEG “es sólo una parte de una serie de hechos que mostraron que no había idoneidad para que tuviera la confianza de la directora”.

“Yo no no soy ajena a este dolor que debe estar sintiendo, pero creo que, en primer lugar, hay un punto de sentido común: En el trabajo, en la gestión pública, pero incluso en las relaciones humanas, estamos hablando de gestión pública, la confianza sí se puede perder en pocos días u horas incluso, si uno descubre que hubo activa omisión de información relevante, o además que hay falta de criterio a la hora de abordar determinadas situaciones”, sostuvo.

“La confianza dentro de la ley y dentro de la administración pública, no significa que los funcionarios seamos amigos, no significa que seamos del mismo partido. De hecho, tenemos varias autoridades del Servicio de la Mujer y Equidad de Género que no son de este Gobierno y en base a un buen desempeño, se han mantenido en el cargo”, agregó la ministra.

En la misma línea, expresó que “por varios hechos que comienzan antes de que entrara formalmente al cargo. Como decía, omisión de información relevante. Yo sé que ahí algunos van a decir, pero ¿Cómo puede ser que las asociaciones de derechos humanos manden? No, no se trata de eso. Se trata de que cuando tú asumes un cargo, tienes que informar de si hay posibles obstáculos”.

“En segundo lugar, efectivamente, ella envió al servicio un borrador de una entrevista y ahí está el punto de mi carta al día de hoy a El Mercurio“, agregó.

Y luego añadió:”Tenemos un borrador y efectivamente, si se decide ir por la vía judicial, vamos a exponer ese borrador en las instancias correspondientes, para mostrar que, en mi opinión y en la opinión de nuestro servicio, la mejor prueba de que los dichos ahí reflejados, entendibles para una hija, no lo son para una autoridad, y la mejor prueba de eso es que los cambió”.