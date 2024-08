¿Qué son los fruity boys?: hombres sensibles como Pedro Pascal que son furor en apps de citas

La figura del hombre vulnerable, sensible, con físico atípico y con un punto bohemio triunfa entre la generación Z, en las redes sociales como Tik Tok y en las apps de citas. Tanto es así que el término ‘fruity boys’ se ha acuñado precisamente para referirse a ese tipo de hombres que no entran en el canon tradicional de la masculinidad y que, según explica Caroline West , experta en sexualidad y relaciones de Bumble a ABC, se caracterizan por abrazar la feminidad en su comportamiento. Tanto en su estética como en su modo de expresarse destacan por su sensibilidad y por su forma de comunicarse abierta y asertiva. «Ahora tenemos muchos modelos a seguir como Josh O’Connor, que trabaja desde su sensibilidad artística; Harry Styles, que habla de la bondad y se siente cómodo con su particular masculinidad; o Pedro Pascal, que comparte sus sentimientos de ansiedad en la alfombra roja y se deja llevar por las causas sociales que le apasionan. Su ejemplo nos anima a ser más abiertos sobre temas como la masculinidad tóxica y sobre las formas en las que el patriarcado puede ser perjudicial para los hombres«, plantea West.

¿Qué son los fruity boys?

El término “fruity boys” se refiere a un grupo de jóvenes que adoptan un estilo de moda llamativo y no convencional, caracterizado por el uso de colores brillantes, patrones extravagantes y una actitud segura.

Esta estética desafía las normas tradicionales de la moda masculina, abrazando una paleta de colores saturados y diseños innovadores que rompen con los estereotipos de género.

En esa línea, que un hombre se muestre sensible, vulnerable y sea sincero con sus emociones puede ser más atractivo para otra persona, si es que está buscando relaciones significativas.

¿Por qué los fruity boys tienen éxito con las chicas en las apps de citas?

El éxito de los fruity boys en las aplicaciones de citas puede atribuirse a varios factores clave:

• Autenticidad atractiva: las apps de citas valoran la autenticidad. Los fruity boys, con su estilo distintivo y actitud segura, representan una forma clara de autoexpresión que atrae a personas interesadas en conocer a alguien genuino y sin pretensiones. Su capacidad para mostrar quiénes son realmente en sus perfiles es un atractivo poderoso.

• Visuales impactantes: en plataformas donde las imágenes son cruciales para captar la atención, los colores vibrantes y los patrones llamativos de los fruity boys se destacan instantáneamente.

• Romper con los estereotipos: al desafiar las normas tradicionales de la masculinidad, los fruity boys ofrecen una alternativa refrescante a los arquetipos convencionales que suelen prevalecer en las aplicaciones de citas. Esta ruptura con los estereotipos puede atraer a personas que buscan una conexión con alguien que se desvíe de la norma y aporte una perspectiva nueva y vibrante.

• Confianza: es un rasgo extremadamente atractivo en las aplicaciones de citas. Los fruity boys suelen proyectar una actitud positiva y desinhibida que puede ser contagiosa, generando un ambiente más acogedor y divertido para quienes buscan conocer a nuevas personas.