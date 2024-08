Matilde Gaete, la estudiante de 20 años que se podría convertir en la primera astronauta chilena

La estudiante de 20 de años de la carrera de ingeniería de la Pontificia Universidad Católica, Matilde Gaete podría convertirse en la primera astronauta de nuestro país, luego de recibir una importante invitación de la NASA.

La joven fue seleccionada en el programa de entrenamiento avanzado para aspirantes a astronautas de la International Academy of Astronautics de Florida, en Estados Unidos.

La estudiante de segundo año cuenta que desde los 12 años supo que quería ir al espacio. Ahora señala que sus ganas de explorar otro planetas se remontan a los problemas que enfrenta hoy la Tierra con el cambio climático.

“No es para abandonar los problemas y contingencias que hay en la Tierra, todo lo contrario. El desarrollo de la industria espacial brinda un montón de soluciones para nosotros acá abajo“, explicó a BiobioChile.

Cuando se enteró que fue seleccionada, Gaete dijo que “Al principio no me la creía. Siempre me pasan estas cosas”.

“Me pasó lo mismo también cuando quedé en el Campamento Espacial de la NASA. Me cuesta aterrizarlo. Me alegro, pero no lo veo como la meta final, sino que esto lo veo como pasos para poder cumplir lo que quiero lograr, que es ir al espacio. Y desarrollarme también, con más impacto, en el mundo aeroespacial”, agregó.

En el programa de astronautas, la estudiante recibirá un entrenamiento intensivo de 9 días, esto después de tres semanas de clases teóricas, donde aprenderá sobre los desafíos de ser una astronauta y como afrontarlos.