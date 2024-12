Greta Rico, fotógrafa: “Me interesa retratar a las mujeres reconociendo su esperanza y resiliencia”

Parteras urbanas, mujeres cuidadoras, guardianas de semillas nativas, ritos y tradiciones que perduran en distintos territorios mexicanos, son algunas de las historias que ha registrado la fotógrafa y periodista, Greta Rico.

Como parte de la innovadora campaña Xiaomi Master Class «Héroes Locales, Vidas de Latinoamérica», la destacada fotógrafa y colaboradora de Leica, Greta Rico visitó Chile.

Rico es una fotógrafa y periodista mexicana reconocida por su enfoque en la fotografía documental. Con una amplia trayectoria, ha trabajado en proyectos que buscan retratar a las personas y sus historias, especialmente aquellas que no suelen tener visibilidad. A través de su trabajo, Rico ha logrado capturar momentos cotidianos y profundizar en temáticas sociales y de género. En esta entrevista, nos habla de su experiencia en Chile, su proceso creativo y su mirada hacia la representación de las mujeres en la fotografía. Su trabajo está enfocado en temas sobre género, medioambiente y alimentación. Además, a través de sus proyectos reflexiona sobre la colonialidad, el despojo capitalista y el trauma social de fenómenos actuales.

—¿Qué te motivó a venir a Chile y cómo estuvo tu estadía?

—La primera vez que visité Chile fue en agosto de este año, como parte de una gira por Latinoamérica con YouTube y Xiaomi para el lanzamiento del modelo 14T. Chile fue la primera parada, y mi rol fue documentar la cultura y las personas del país. Acompañé a Juan Carlos Beamin, un astrónomo, quien me mostró su vida y trabajo, desde Santiago hasta La Serena. La experiencia fue increíble: fotografié a su familia, a sus colegas y a las personas que lo rodean. Además, tuve la oportunidad de realizar un taller de fotografía con celular, algo que disfruto mucho, y presentar algunas de las imágenes en una exposición.

—¿Cómo logras construir un relato a partir de imágenes en la fotografía documental?

—Lo que siempre digo es que una de las cosas fundamentales, que creo que ahí tenemos un poco todos los periodistas, es conocer el tema, conocer a las personas, pasar tiempo con ellas y, sobre todo, también algo que creo que ayuda mucho: tener un interés genuino en conocerles y saber qué hacen, por qué les apasiona eso o por qué realizan esa actividad. La verdad es que, en ese sentido, creo que fue un gran acierto por parte de Xiaomi haber pensado el lanzamiento de este teléfono de esta manera, porque justamente me permitió ir al sitio y pasar muchos días con una persona, hablar mucho con ellas y con ellos sobre sus intereses, sobre lo que les gusta, sobre cómo ellos también miran su país, su cultura, sus profesiones. En el caso de Juan Carlos, fue muy bello pasar tantos días con él y que nos, además, como es profesor, nos explicara un montón de cosas sobre la luz, sobre las estrellas, sobre el universo. Lo que termina pasando es que, a partir de todos esos relatos y de todas esas cosas que escuchas, o al menos así trabajo un poco yo, vas también pensando en las imágenes: cómo cuento esta historia con fotos, qué es importante contar, pero sobre todo también qué imágenes van a tener un gran impacto en las personas que las miren y que les vayan a transmitir el mensaje que queremos que transmitan. Entonces, es una mezcla de muchas cosas, como te digo: cosas muy pensadas, pero, por otro lado, también, al mismo tiempo que vas pensando en desarrollar un tema y en ir desarrollando ciertas secuencias, pasar mucho tiempo con la gente. Creo que también una clave de seguir haciendo esto es dejarte sorprender. Obviamente, cuando es fotografía documental, a diferencia de otras corrientes artísticas, hay muchas cosas que no se planean, que solo suceden y que son parte del cotidiano de las personas. Lo mismo pasa en el periodismo.

—¿Cómo afinan los fotógrafos el ojo para identificar qué es interesante en una escena?

—Algo que trato mucho de hacer es encontrar temas que parezcan muy cotidianos, pero que en el fondo hay algo ahí. Como hay algo que yo digo: esto la gente no sabe o esto es importante que podamos entender, o es importante que nos demos cuenta de que en algo tan normal como sentarte a comer, o como no sé, llevar a tus hijos a la escuela, o como sabes, como algo tan normal que pasa en la vida, hay algo importante ahí y algo que necesitamos entender para empezarnos a preguntar cosas como personas y poder generar una manera de vivir un mundo más vendible. Creo que esa siempre ha sido mi clave, como no necesariamente que sea algo así, pero así. Y, sobre todo, también creo que algo que, en lo personal, siento que es que me gusta mucho también la mezcla de la sinergia que hace el ser no solo fotógrafo, sino también periodista. Tiene que ver con el hecho de que, además, y esto tú lo debes saber perfectamente, no como el reto que es además de traducir todo eso para que la gente entienda todo lo que, además, eso también me parece muy emocionante.

—En tu trabajo, especialmente al retratar a las mujeres, ¿cómo abordas la representación dentro de contextos complejos?

—Siempre me ha interesado retratar a las mujeres no solo como víctimas, sino dentro de una narrativa más amplia que reconozca su resiliencia y esperanza. Desde pequeña, me di cuenta de que las representaciones tradicionales de la mujer no resonaban conmigo. No me veía reflejada en esas imágenes de mujeres idealizadas y muchas veces distantes de la realidad. Entonces, empecé a centrarme en crear imágenes que muestren a las mujeres como son realmente: con sus desafíos, pero también con sus logros y momentos de felicidad. Me interesa contar las historias de las mujeres que a menudo se omiten o se reducen a un solo aspecto, como la violencia o el sufrimiento. Quiero que mis fotografías muestren un espectro más amplio de sus vidas, incluyendo sus momentos de resistencia y celebración.

—¿Qué impacto crees que tiene tu enfoque en la representación de las mujeres en la fotografía?

—Mi trabajo busca rehistorizar a las mujeres, darle visibilidad a lo que realmente vivimos y sentimos, desde nuestra propia perspectiva. Muchas veces, las imágenes que vemos en los medios no nos representan fielmente, y eso afecta cómo nos vemos a nosotras mismas. Por eso, me esfuerzo por crear un archivo visual que refleje la diversidad y complejidad de las mujeres. Las mujeres tienen derecho a ser representadas de manera integral, y eso incluye mostrar nuestra fortaleza, alegría y potencial, además de los retos que enfrentamos. Mi trabajo es una forma de cuestionar las narrativas dominantes y abrir espacio para nuevas representaciones.