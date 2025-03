Palta y salud femenina: aliada contra la diabetes, la grasa abdominal y previene el envejecimiento

Chile es el segundo mayor consumidor de palta en el mundo. Un estudio en la Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics sugiere que su consumo reduce el riesgo de diabetes. Además, aporta beneficios para la salud femenina, como la reducción de grasa abdominal y la protección cardiovascular.

