“Me he sometido a más de 100 operaciones y no pararé”: el boom de la cirugía estética en China

“Algunos incluso se operaron dentro de las casas de la gente”.

“Arruinó mi carrera”

Cada año, decenas de miles de personas como Yue Yue son víctimas de clínicas de estética sin licencia en China. Pero incluso algunas clínicas autorizadas y cirujanos cualificados no siguen estrictamente las normas.

Había sido operada de la nariz en una clínica autorizada de Guangzhou llamada She’s Times por el Dr. He Ming, que se describía como su “cirujano jefe” y experto en cirugía de la nariz.

Pero en realidad el Dr. He no estaba plenamente cualificado para realizar la operación sin supervisión y no había obtenido su licencia de cirujano plástico de la Comisión Provincial de Salud de Guangdong.