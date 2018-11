Tertulia porteña del CINV ¿Qué nos hace solidarios? en Valparaíso

Tertulia porteña del Centro Interdisciplinario de Neurociencia, de la Universidad de Valparaíso: ¿Qué nos hace solidarios?

En Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, Plaza Sotomayor 233, Valparaíso.

Jueves 22 de noviembre, 19:00 horas.

Entrada liberada.

Una invitación a dialogar y reflexionar sobre ¿qué nos hace solidarios?, será el foco de una nueva Tertulia Porteña, organizada por el Instituto Milenio, Centro Interdisciplinario de Neurociencia, de la Universidad de Valparaíso, CINV. El conversatorio -el último del 2018-, se realizará este jueves 22 de noviembre, a las 19 horas, en el Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio.

La exploración de este concepto, referido al vínculo que une a individuos para colaborar y asistirse recíprocamente, será conducido por el fundador del semanario The Clinic, Patricio Fernández, quien dialogará con tres miradas distintas. En la oportunidad, los invitados serán Carlos Rodríguez-Sickert, Doctor en Economía y Director del Centro de Investigación en Complejidad Social (CICS) de la UDD, Sasha Mudd, Doctora en Historia y Filosofía de la Ciencia de la U. Alberto Hurtado y Alvaro Fischer, ingeniero matemático de la Universidad de Chile, emprendedor y escritor.

Invitados

Carlos Rodríguez-Sickert, es profesor Titular de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. Lidera investigaciones asociadas al estudio de la cognición y el comportamiento colectivo, utilizando herramientas de la teoría de juegos, el análisis de redes y modelos de simulación basados en agentes.

Sacha Mudd, académica del Departamento de Filosofía, de la Universidad Alberto Hurtado e investigadora de la Universidad de Southampton, se ha focalizado en el estudio de la intersección entre la ética y epistemología en el pensamiento de Kant. Oriunda de Estados Unidas y tras quince años de permanencia en Reino Unido, se mudó recientemente a Santiago con su familia.

En tanto, Álvaro Fisher, es fundador y miembro del directorio de Resiter S.A., grupo de empresas de servicios tecnológicos ambientales, y presidente de SMB Factoring. Actualmente se desempeña como consejero del Consejo Nacional de Innovación, miembro del directorio de la Fundación RAD y Presidente de la Fundación Ciencia y Evolución. Es ex presidente del Instituto de Ingenieros de Chile, ex rector de la Universidad Tecnológica de Chile-Inacap y ex presidente de Fundación Chile.

Conversaciones en el Puerto

Las Tertulias Porteñas son encuentros de conversación que buscan mostrar cómo la neurociencia se ocupa de los mismos temas que el resto de la sociedad, pero desde una aproximación diferente. Sin una estructura rígida ni preestablecida, las jornadas pretenden generar diálogo entre tres invitados y un tema en común. Así, en estas jornadas se han abordado diversas temáticas tales como: los sueños, la conciencia, el lenguaje y las emociones. Han participado como invitados los científicos Ennio Vivaldi, Diego Cosmelli, Chris Chipot; la antropóloga Patricia May, la actriz Malucha Pinto, el cineasta Ignacio Agüero, y la psicóloga Rafaella di Girolamo. En ciclos anteriores, las Tertulias han sido conducidas por Cristián Warnken y Marco Antonio de la Parra, convocando a un público diverso y numeroso. En la actual temporada 2018 -conducida por Patricio Fernaìndez-, las temáticas abordadas han sido la alimentación y el género.

Este año las Tertulias Porteñas han querido hacer un cruce de la neurociencia con temas presentes en el debate público. La primera de ellas abordó la pregunta "¿Somos lo que comemos?", y en la segunda "¿Qué sabemos de género?", cerrando esta temporada con la pregunta "¿Qué nos hace solidarios?".

El escritor y director de The Clinic, estudió literatura y filosofía en la Universidad Católica, y luego historia del arte renacentista, en Florencia. En 1998 fundó el semanario caracterizado por su sello de humor, sátira y mayor acidez en el abordaje de las noticias. Ha escrito numerosas columnas de opinión sobre política, cultura y actualidad –una de las últimas en el New York Times- y novelas en las que se narran episodios de la vida cotidiana. Algunos de sus libros son: La calle me distrajo, Los nenes, Escritos plebeyos y Ferrantes y su última publicación, Viaje al Fin de la Revolución. Además, trabaja como conductor de un programa en Radio Zero, y en Tele13 Radio.