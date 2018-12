Los superhéroes entran al juego: “Blackpanter” nominada a mejor drama en los Globos de Oro

"Black Panther", la primera película de un superhéroe negro, se ha convertido también en la primera nominada a mejor drama en los Globos de Oro de la factoría Marvel.

El film fue una de las sorpresas de las nominaciones de la 76 edición de los Globos de Oro.

La cinta de Marvel además postula en otras dos categorías: el trofeo a la mejor banda sonora (Ludwig Goransson) y el premio a la mejor canción original por "All the Stars".

El film cuenta la historia de T'Challa, heredero de Wakanda, un reino oculto pero avanzado, que debe liderar a su pueblo hacia un nuevo futuro. Sin embargo, para ello enfrentará el desafío de una figura del pasado de su país.

La película es protagonizada por el actor afroamericano Chadwick Boseman y contó con talento negro tanto en la dirección (Ryan Coogler) como en su elenco (Michael B. Jordan, Lupita Nyong'o, Danai Gurira, Letitia Wright, Sterling K. Brown y Angela Bassett, entre otros).

"Roma" favorita

Además, "Roma", del mexicano Alfonso Cuarón, dejó su huella con tres candidaturas: Mejor Director, Mejor Película Extranjera y Mejor Guión.

"Roma" está ambientada a principios de la década de 1970 en Ciudad de México, y en ella el cineasta recuerda su infancia, en el seno de una una familia de clase media, y especialmente su ama de casa.

Cuarón es uno de los tres cineastas latinos que han conseguido el trofeo al mejor director con anterioridad. Lo ganó por "Gravity", al igual que Guillermo del Toro por "The Shape of Water" y Alejandro González Iñárritu por "The Revenant".

Actores latinos

En las interpretaciones, además, destaca mucho talento latino.

Allí están Penélope Cruz, Antonio Banderas, Edgar Ramírez, Lin-Manuel Miranda ("Mary Poppins Returns"), el hispano-alemán Daniel Brühl ("The Alienist") o Viggo Mortensen ("Green Book"), estadounidense de origen danés pero adoptado como hispano por haberse criado en Argentina y vivir ahora en España.

La gala de los Globos de Oro se celebrará el 6 de enero en el hotel Beverly Hilton, de Los Ángeles (California).