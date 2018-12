Morrissey en Chile y el re encuentro de lo políticamente incorrecto

Partía el año 2000 cuando comenzó a correr el rumor que vendría Morrissey a Chile. El músico, que alcanzó la prominencia en la década de los 80 como letrista y vocalista de la banda The Smiths, disuelta en 1987, comenzó una carrera como solista llegando a estar entre los diez primeros en el UK Singles Chart en diez ocasiones. Su primer álbum, ‘Viva Hate’ de 1988, entró en el UK Albums Chart en el número uno y es considerado, uno de los mejores discos de la época por la mayoría de la crítica especializada.

La primera vez que tocó en Chile, Moz, como lo conocen sus fans, tenía 41 años, venía presentando su disco ‘Maladjusted’ (1997) en la gira “¡Oye Esteban!” y para muchos que lo seguían desde que fuera vocalista de The Smiths, esa jornada fue extenuante y emocionalmente inolvidable. Esta gira lo llevó a México y Sudamérica por primera vez, atrayendo a grandes multitudes en los ocho espectáculos, lo que demostró su gran popularidad en esta parte del mundo. Un camarógrafo lo siguió, filmando a él y sus fans en estos conciertos. Algunas de las imágenes se usaron para el documental de 2003 The Importance of Being Morrissey.

No conocer cabalmente, en Chile, el discurso político y social del artista, ha provocado en varias oportunidades una crítica desinformada por parte de algunos medios. Su defensa de la causa animalista, en acciones como, la carta enviada a JUNAEB solicitando una alternativa vegana dentro del menú escolar o dar un concierto con la polera de la agrupación “Animal Libre” con la consigna de No+Rodeo #Noesdeporte, son parte de su postura estética y política y no pueden obviarse al hablar de su trabajo.

En las primeras horas de la madrugada del 28 de marzo comenzaron a llegar las primeras personas a una fila, que durante la tarde, de ese mismo día, ya que rodeaba el ex Estadio Chile. En aquella oportunidad, 7000 personas pudieron disfrutar del primero de una serie de shows que ha dado el músico en estos años en nuestro país.

Muchos de aquellos jóvenes, ese día, cayeron rendidos ante el carisma de Steven Patrick Morrissey, que, con sus ahora 59 años, hizo que la noche del sábado, tanto las nuevas como las antiguas generaciones, pudieran sentir, por una hora y media, la misma emoción que aquel día que lo vieron por primera vez. En aquella oportunidad toco 75 minutos, repasando sus ya 20 años de carrera. Esa sería la primera de muchas más visitas que ha hecho el británico a nuestro país, con un casi perfecto intervalo de 3 años por presentación.

"El Chente británico"

En ciudad de México, para la versión de este año del Viva Latino, el inglés aparecía como cabeza de cartel del certamen. Su cariño por el pueblo mexicano es algo sabido, pero no carente de escándalos, como fue aquella oportunidad en Coachella, cuando sencillamente no tocó por no ser respetadas sus, ya conocidas, exigencias. Pese a ese hecho puntual, la relación del músico con sus fanáticos aztecas es de un amor infinito que traspasa las barreras del idioma y claramente, del estilo musical.

Esto ocurre principalmente, porque la mayoría de los mexicanos lo conocen. Saben de su música y respetan sus causas, entre ellas la prohibición de venta de productos cárneos en sus eventos. En esa oportunidad, no no se vendió nada con carne hasta cerca de media hora después de terminado el show, todo esto en el contexto de un festival con tres escenarios gigantes más otros pequeños.

Morrissey no solo actuó en la primera jornada del festival, si no que apareció en el matinal ´Sale El Sol´ de Imagen Televisión, en el cual presentó la canción Jacky’s Only Happy When She’s Up On The Stage de su último disco Low In High School, algo impensado en nuestro país, sobre todo luego de lo lapidaria que fue la prensa con la presentación del año 2012 del músico, en el Festival de Viña del Mar.

Muchos han tratado de explicar por qué The Smith lograron ser tan populares entre los estadounidenses de origen mexicano. Si bien no hay una respuesta definitiva, el destacado lugar de Morrissey en la comunidad mexicana, probablemente tenga que ver con la importancia de la música rock entre los jóvenes que asimilan a la vida estadounidense en los años cincuenta. Otra posible respuesta a esto, vincula la angustia y la emocionalidad dramática en el trabajo de Morrissey, con la de las canciones de amor perdido en la tradición ranchera mexicana. En más de una ocasión, los fanáticos llamaron a Morrissey "el Chente británico", refiriéndose a Vicente Fernández, el Rey de Ranchera, que se sabe que en ocasiones hace llorar a los hombres machistas borrachos.

Política y activismo

Es por lo anterior, que a propósito de su presentación en el Festival de Viña del Mar en el 2012, resultó desconcertante ver a muchos comentaristas trasnochados hablar de lo complicado que era como artista, del escándalo de la ropa de cuero y de plumas, de lo mal producida que había sido la llegada del músico, claramente, todo esto dejaba en evidencia la ignorancia de los mismos panelistas, que en su mayoría tampoco se tomaron la molestia de saber a quién tenían en frente.

Morrissey ha señalado públicamente el cariño que tiene por Chile y por sus fans, contrario a lo pensado luego de ver comentarios que hablan de lo lejos que están aquellos años de gloría del inglés, cuando claramente los cerca de 50 mil espectadores, de todas las generaciones, destacando algunos muy jóvenes, disfrutaron y cantaron el largo repertorio, considerado por muchos como muy para fanáticos, que traía en esta oportunidad.

La bandera Argentina

Sorpresa causó entre los espectadores, el momento en que el británico sacó una bandera de Argentina y la colgó en el atril del micrófono, en los concierto que realizó el fin de semana pasado en nuestro país. Es conocido que en la historia de los espectáculos en vivo hay varios episodios relacionados con confusiones de países y ciudades, sobre todo en artistas que están en giras mundiales, con muy pocos lapsos de tiempo entre un lugar y otro, pero lo ocurrido la noche del sábado, no podía estar más distante de lo anterior.

Ni confusión ni provocación. La bandera era de un fanático argentino conocido como Jorge Smith en las redes sociales, que se ha dedicado a seguir al músico en gran parte de la gira, efectuando en cada uno de los conciertos, el acto de entregarle una bandera con un mensaje nuevo, la que Morrissey recibe en cada uno de sus espectáculos respetuosamente.

Y en Chile no fue diferente, lo que demuestra la cercanía y conexión que logra con su público, no tiene problema en firmar discos en medio de la presentación y subir algunos fans al escenario durante el show.

Uno de los mejores regalos que le dio a su público, fue poder ver una vez más en vivo Let me Kiss You, canción que no tocaba desde el 11 de noviembre de 2017 en Hollywood Bowl, siendo la noche del sábado el Movistar Arena testigo nuevamente, del ya clásico lanzamiento de camisa. La primera vez que sonó en Chile esta canción fue en Festival SUE 2004 en San Carlos de Apoquindo.