Investigadores chilenos descubren intrigante estrella que parece “encender y apagarse”

Un equipo de nueve científicos, dentro de los cuales se encuentran dos astrónomos de la Universidad Andrés Bello, anunciaron el descubrimiento de una extraña estrella parpadeante.

El descubrimiento generó la intriga del equipo investigador, considerando que, de los cientos de miles de millones de estrellas del universo, hasta ahora sólo se han encontrado dos objetos con características similares: Mamayek en 2012 y Boyajian en 2016 (esta última también conocida como la estrella de Tabby).

Esta tercera estrella fue detectada usando el telescopio VISTA ubicado en el observatorio de Cerro Paranal, administrado por European Southern Obervatory (ESO), en el marco del proyecto Vista Variables in the Via Lactea (VVV), dirigido por el investigador Dante Minniti, que se encuentra analizando desde 2010 la actividad de un catálogo de mil millones de estrellas ubicadas en el centro de la Vía Láctea.

Tanto Minitti como Claudio Cáceres son parte de la Universidad Nacional Andrés Bello.

"¿What is this?"

La estrella pasó totalmente inadvertida durante un período de ocho años, hasta que en 2018 los astrónomos advirtieron la presencia de este objeto, que se apagaba e iluminaba sin un patrón definido desde 2010.

Los científicos analizaron el cúmulo de información y bautizaron al hallazgo como "VVV-WIT-07" (WIT se traduce como "What Is This?"). Detectaron que los gráficos de VVV-WIT-07 mostraban fluctuaciones de brillo cuya naturaleza era claramente inusual, alcanzando disminuciones de brillo de hasta un 80%.

Los detalles del hallazgo fueron publicados el 06 de noviembre pasado en la revista “Monthly Notices of the Royal Astronomical Society”.

Posible explicación

Para explicar la fluctuación del brillo, el equipo comenzó a teorizar y en un paper publicado recientemente en el Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (MNRAS) los autores plantean que una de las explicaciones más razonables es que una nube de material orbitando la estrella genera un "bloqueo de luz" entre el disco estelar y los observadores.

Cáceres, miembro del equipo VVV, explica que este material puede ser tanto un objeto poco masivo como un planeta anillado similar a Saturno, o un grupo de fragmentos de un cuerpo planetario o de cometas en desintegración, que justo pasaron en frente de la estrella cuando ésta fue observada.

Por ahora, la naturaleza de este tipo de objetos se mantiene como una incógnita, mientras no se pueda recabar más evidencia observacional. Para ello los astrónomos de la UNAB siguen trabajando en poder obtener nuevas observaciones que permitan entender la naturaleza de los objetos detectados hasta ahora y buscar nuevos sistemas estelares con este tipo de variabilidad, ya que se podría estar frente a un nuevo tipo de estrella.