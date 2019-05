Feria Vinilo Libre en Centro GAM

Feria Vinilo Libre

En Plaza Oriente de Centro GAM, Sala N1, Alameda 227. Metro Universidad Católica.

Sábado 1 de junio de 11:00 a 20:00 horas.

Entrada liberada

Este 1 de junio entre las 11:00 y las 20:00 horas se realizará la segunda Feria Vinilo Libre del año en el GAM, iniciativa autogestionada que espera aumentar su convocatoria habitual de más de dos mil personas.

A diferencia de versiones anteriores, esta vez la cita será en la Plaza Oriente del GAM, donde 25 stands recibirán al público con obras de diversas épocas y estilos musicales, tanto discos nuevos como usados y en perfecto estado. A su vez, la firma AVS tendrá venta de tornamesas, parlantes, amplificadores y accesorios relacionados.

“Una de las características de la Feria Vinilo Libre es la diversidad del material a disposición del público, el rango de precios y el gran estado de conservación de los discos y carátulas, algo muy valorado por coleccionistas y quienes van por sus primeros vinilos”, señala Víctor Gómez, quien junto a Pablo Villagra son los fundadores de la iniciativa que ya cumple 5 años en el GAM.

Y ojo porque tiendas como Bristol Muziq anuncian desde ya su propio Cyber Day. “Este sábado en el GAM todos los vinilos rebajados”, afirma su dueño.

En la Feria Vinilo Libre se puede encontrar discos de Iron Maiden, Queen, Metallica, The Beatles, David Bowie, Guns N’ Roses, Nirvana, Pearl Jam, Weezer, Megadeth, Slayer, Foo Fighters, Rammstein, Deep Purple, Pink Floyd, Anthrax, The Police, Sting, Frank Sinatra, U2, Rolling Stones, The Cure, la Velvet, REM, Green Day, Charly García, Gustavo Cerati, música de los 80, 90, clásicos del jazz, por mencionar algunos aspectos del amplio catálogo de música chilena y extranjera disponible durante el evento.

Si por alguna razón no alcanzas a participar de esta versión o quedas con ganar de seguir aumentando tu colección de vinilos, la tercera Feria Vinilo Libre de 2019 se confirma para el sábado 3 de agosto.

El GAM está ubicado en Alameda 227, a pasos de la estación Universidad Católica del Metro de Santiago.