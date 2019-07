El pasado martes quedó marcado en la historia de Chile. En la cuarta región -y en otros lugares del país- se vivió el eclipse solar total. Para muchos, fue una experiencia única e irrepetible. Pero no todos disfrutaron de la misma manera el fenómeno astronómico.

La científica estadounidense Elisabeth Bik, fue una de las extranjeras que acudió a Chile para presenciar el eclipse. Para ello, viajó junto a tres personas más al observatorio La Silla en la Región de Coquimbo, perteneciente a la agrupación ESO y uno de los lugares más codiciados para ver el eclipse, luego de pagar la entrada correspondiente, según consignó en su cuenta de Twitter. Y si bien recalcó que el evento en sí fue inolvidable, "la pobre organización y el Presidente de Chile arruinaron parte de nuestra diversión".

Sobre la visita de Piñera, quien acudió al lugar para ver las instalaciones antes del eclipse, ya que después de trasladó al sector de Punta Colorada para ver el fenómeno, Bik, que es microbióloga, indicó que su presencia ahí alteró el calendario del observatorio La Silla, provocando el cierre de algunas instalaciones.

"Si prometes que el telescopio estará abierto hasta las 2:30 pm, no lo cierres al mediodía cuando la mayoría de las personas no subió la montaña antes de las 11 am. Sí, el Presidente de Chile hizo una visita, pero no entró a las instalaciones antes de las 2 pm", escribió.

"Estábamos tristes de que la visita a ESO del Presidente Sebastián Piñera, quien no se quedó para el eclipse, arruinara el día de 1.000 visitantes que eligieron esta locación en particular y pagaron por ello. En Chile, el presidente es más importante que la ciencia", enfatizó, mostrando su decepción por no haber podido visitar los telescopios del lugar, pese a que eso estaba contemplado por la organización, asegurando que la presencia del Mandatario fue "manejada pobremente".

Bik también tuvo palabras para la organización del observatorio: "Lamentablemente, la organización del evento no fue grandiosa. Mucha información conflictiva y cambios en el programa. La mayoría del personal no tenía idea de lo que estaban haciendo. Nos gritaron", señaló la bióloga, quien dio una serie de tips "para su próximo eclipse de 2231".

Primero, Bik partió señalando la escasez de baños químicos en el lugar: "Si organizas un evento en medio del desierto, con cerca de mil visitantes que tuvieron que andar más de dos horas para conseguir una ubicación, debes tener más de un baño. Tu personal también necesita saber dónde está el baño y no decir 'no tengo idea'". En esa línea, evidenció la falta de papel higiénico en algunos de los sanitarios y la inexistencia de éstos en la zona de espera de los buses que transportaron a los asistentes a la cima del cerro.

Asimismo, la científica criticó cómo en el ingreso de control se separó a los grupos que iban juntos a ver el eclipse. Del mismo modo, cuestionó que no se permitiera a los asistentes llevar agua en sus propias botellas y se le entregara recipientes metálicos proporcionados por la producción. "Los contenedores de basura en los accesos estaban llenos de las botellas plásticas de agua de la gente que teníamos que tirar. No estoy segura de cómo esto salvó el medio ambiente", afirmó.

Por otro lado, lamentó la inexistencia de un área con wifi, que hubiera permitido que sus invitados "de todo el mundo" compartieran su experiencia en vivo. "Todos los edificios tenían toneladas de puertos Ethernet, por lo que este no debería ser un gran desafío técnico", enfatizó.

No todo fue críticas. Bik también destacó puntos positivos, como la cafetería que se instaló en el lugar, la cual contaba amplios espacios para descansar y protegerse del frío, así como también alabó los sectores dispuestos para ver el eclipse e instalarse con sus telescopios personales.

Del mismo modo, valoró que se regalaran en el lugar lentes para poder ver el fenómeno y bloqueador solar para protegerse."Pero terminemos con algunas notas positivas. Vimos un asombroso eclipse, en un lugar único, con personas de todo el mundo", aplaudió.