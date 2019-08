Se estrena en Chile “Chicuarotes”, la última película dirigida por Gael García Bernal

Gael García regresa a la dirección cinematográfica con ‘Chicuarotes’ un drama que cuenta la historia de Cagalera (Benny Emmanuel) y Moloteco (Gabriel Carbajal) quienes son dos adolescentes de San Gregorio Atlapulco que buscan desesperadamente alejarse de las circunstancias opresivas en las que viven. Cuando se enteran de la oportunidad de comprar una plaza en el sindicato de electricistas, que podría transformar sus vidas, se adentran en el oscuro mundo criminal de la Ciudad de México, en un intento por comprar su libertad.

En Chile, la película se estrena comercialmente este jueves 29 de agosto, en salas de Santiago y regiones.

Filmografía de García Bernal

Previamente a ‘Chicuarotes’, García Bernal dirigió los cortometrajes The Letter para el largometraje 8, Lucio para la película colectiva mexicana Revolución, La mano visible para el Sundance Institute Short Film Challenge, y Love of My Life para la película colectiva Madly, producido por MTV. También dirigió, junto a Marc Silver, los cuatro cortometrajes Los invisibles para Amnistía Internacional. Además de actuar, también dirigió algunos de los episodios para la serie de FOX Latam Aquí en la tierra, así como para la serie de Amazon Mozart in the Jungle. Chicuarotes es su segundo largometraje.

FICHA TÉCNICA

Título: Chicuarotes

Una producción de: La Corriente del Golfo, Cinematográfica Amaranto

En coproducción con: Televisa y Pulse Films

Película beneficiada con el Estímulo Fiscal EFICINE Producción 189

País: México

Duración: 95 minutos

Año: 2019

Dirección: Gael García Bernal

Guión: Augusto Mendoza

PERSONAJES

Cagalera - Benny Emmanuel

Moloteco - Gabriel Carbajal

Sugehili - Leidi Gutiérrez

Chillamil - Daniel Giménez Cacho

Tonchi - Dolores Heredia

Baturro - Enoc Leaño

Planchado - Ricardo Abarca

Víctor - Pedro Joaquín

Güily - Esmeralda Ortiz

Churrizo - Luis Enrique Basurto