Festival Sundance New Frontier selecciona la obra de realidad virtual “Hypha” del Museo del Hongo

Hypha es el resultado de la residencia de la artista medial Natalia Cabrera en el Museo del Hongo, pionero en integrar artes visuales, micología y tecnología con el fin de acercar el inexplorado Reino Fungi a las personas a través de apariciones en distintos lugares y museos físicos.

Como parte de la selección, el Festival Sundance New Frontier, que se realiza en Park City, en el estado de Utah, en Estados Unidos, estrenará en enero de 2020 la obra chilena de realidad virtual “Hypha” junto a las más importantes obras inmersivas de todo el mundo. Por más de diez años la sección VR del festival de cine norteamericano muestra las más innovadoras formas de contar historias. Los trabajos seleccionados combinan las artes, la performance y las tecnologías emergentes, incluyendo filmes experimentales, instalaciones y performance multimedia, experiencias de AR, MR y XR; descrito en Forbes como “el festival de cine líder en el país en esta materia” y un hito decisivo en el desarrollo de estas tecnologías.

Hypha

La obra inmersiva “Hypha” convierte al usuario en un hongo de la especie nativa chilena Stephanopus azureus para depurar la tierra de los desastres ecológicos producidos por los humanos. De espora, a micelio y luego a seta, los/as usuarios podrán experimentar el ciclo de vida de un hongo y entender la importancia del Reino Fungi como el principal ente reciclador del planeta mediante el uso de tecnologías de realidad virtual. Hypha es una producción de Maltrato Films, en donde participan la Fundación Fungi como asesores científicos, el colectivo de arte digital Brillo, el dúo sonoro-teatral Marabolí+Piriz, entre otros/as artistas y diseñadores/as tanto nacionales como internacionales.

En su trabajo creativo y artístico, la comunicadora medial de la Universidad de Chile y Master en Artes Mediales en la Universidad de Nueva York, NYU, Natalia Cabrera desarrolla aplicaciones de realidad aumentada en las que aborda las relaciones entre sociedad, tecnología y medio ambiente. “Vemos en el Reino Fungi un ejemplo de apoyo mutuo y colaboración, principios esenciales para pensar en un futuro ecosocial justo. La crisis política, económica y cultural en Chile debe abordarse desde el ecofeminismo, que pone en valor al balance en la vida de los Reinos”, comenta Natalia Cabrera sobre la visión tras la obra VR “Hypha”.

Hongos representan hoy una esperanza

“Hypha” ha destacado durante 2019 de distintos festivales y encuentros internacionales. En julio fue seleccionado para el encuentro Electric Dreams Latin America en Londres, organizado por Crossover Labs, y apoyado por el British Council y London College of Communication. Luego, en agosto, fue elegida para participar del Venice GAP-Financing Market del Festival Internacional de Cine de Venecia, donde expuso el proyecto frente a las más importantes casas productoras de realidad virtual y curadores/as de festivales inmersivos de todo el mundo.

El libro que inspiró la obra, Mycelium Running: How Mushrooms can save the world, del micólogo norteamericano Paul Stamets enuncia: “Un colapso más grave e inminente de nuestros ecosistemas puede ocurrir a medida que las variables se desestabilizan como resultado de la contaminación y del calentamiento global. La biosfera nos podría expulsar como a un organismo virulento si no actuamos como una especie responsable y continuamos con las tendencias actuales de extracción ecológica.” Al respecto, Juan Ferrer, co-guionista de la obra y director del Museo del Hongo explica “Los hongos representan hoy una esperanza a la crisis ecológica, que también es social, por lo que contar esta historia en el contexto actual cobra aún más relevancia”.

Será posible visitar la obra desde el 17 de diciembre en horarios limitados, previa inscripción, en el Museo Benjamín Vicuña Mackenna, dentro del contexto de la 14 Bienal de Artes Mediales de Santiago titulada El Cuarto Mundo, donde el Museo del Hongo aparecerá con su nueva exposición “∞” (Infinita).