Poeta Rodrigo Guzmán: «concibo a la poesía como un cuadro, una pintura que nos sintoniza directamente con nuestra alma»

El poeta chileno Rodrigo Guzmán es parte de una antología poética que se acaba de publicar en Amazon.

Se trata de “Asimov - Un viaje hacia el olvido", en el que participan nueves poetas (siete chilenos y dos argentinos), y que se gestó durante la pandemia en 2020.

Guzmán ya ha publicado varios libros en edición bilingüe en Rumania, como "Prontuario poético" y "Díptico poético".

Origen de la antología

En el caso de su más reciente antología, su origen se vincula a la pandemia del coronavirus que empezó a afectar el mundo en 2020.

Guzmán se encontraba viviendo en Bucarest, Rumania, donde ejercía la labor diplomática como cónsul de Chile, y por iniciativa del poeta Marcos López Oneto, quién reside en Washington y del cual fue compañero en la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, se empezaron a reunir todos los sábados en formato de videoconferencia para hacer tertulias literarias.

"En esos encuentros, todos los integrantes de la 'Nave Literaria hacia el Olvido', cómo le solíamos llamar -Eugenio Dávalos, Patricio Hidalgo, Samuel Leal, Marcos López, Eduardo Robledo, Samuel Soto, Alejandro Tarruela, Juano Villafane y Guzmán- conversábamos de lo humano y lo divino, estudiábamos a diversos autores y en ocasiones invitábamos a poetas de distintas nacionalidades para que nos compartieran sus obras", recuerda.

Con el correr de las semanas, "nos dimos cuenta que esta nave había iniciado su vuelo cósmico y que desde la perspectiva que da el viaje se podía impregnar a esa época -de por sí difícil en la que todos los integrantes de la nave, no importando donde estuvieran, ya fuera Washington, Bucarest, Santiago o Buenos Aires- se encontraban limitados en sus movimientos, confinados a unos pocos metros cuadrados e impedidos de relacionarse con los demás, de un viaje poético que nos acompañara y nos hiciera la vida más alegre en nuestro rumbo hacia la Nada, en que todo se convierte en polvo cósmico".

Al cabo de unos meses, a fines del 2020, el destacado editor y poeta Gonzalo Contreras, de la Editorial Etnika, les propuso darle vida a estas tertulias poéticas y publicar algunos de sus poemas, a modo de una “bitácora de viaje”.

La poesía de Guzmán

Guzmán cuenta que su poesía ha ido evolucionando con el tiempo.

"Empecé a escribir poemas a muy temprana edad, ya a los 13 años había escrito mis primeros poemas, los que versaban sobre el amor y tenían un toque inocente propio de la edad. En mi etapa universitaria comencé a escribir una poesía más política, motivada por la lucha contra la dictadura que imperaba en esa época. Con posterioridad mis poemas fueron adquiriendo un tono más irónico y por último en esta época de mi vida estoy de lleno escribiendo sobre la energía cósmica que mueve al mundo, cuyas vertientes más potentes son el amor y el sexo", explica.

Sus poemas tienen "un tono metafísico que provoca la búsqueda constante del significado de la vida".

"Hoy concibo a la poesía como un cuadro, una pintura que nos sintoniza directamente con nuestra alma, que produce una emoción en quién se sumerge en ella, porque está escrita desde el corazón y no desde la mente".

Colaboraciones con artistas visuales

Una característica de sus obras es que suele incluir obras de artistas visuales.

"Hoy concibo a la poesía como un cuadro, cómo una pintura. Encuentro que la poesía tiene una relación más íntima con la pintura que con una novela o un ensayo, ya que los poemas vinculan a las almas y a los corazones de las personas, producen una conexión que nace del corazón, de lo profundo del alma. En cambio, una novela, un cuento o un ensayo surgen principalmente de la mente del autor y se establece una conexión autor/lector mayormente desde un punto de vista intelectual", comenta.

En ese contexto, en su primer libro titulado “Prontuario Poético”, el cual es una recopilación de sus poemas, desde que empezó a escribir en la década de los 70 hasta la fecha, trabajó con una reconocida artista plástica rumana, Oana Birsan, quién pintó especialmente las pinturas que acompañan sus poemas. Estos fueron fuente de inspiración para su arte, dando cuenta, como Guzmán ha señalado, de la especial simbiosis entre poesía y pintura. Se trata de una edición de lujo, con un papel especial y un formato adecuado a los poemas y la pintura que se exhibe en el libro.

En su segundo libro, titulado “Díptico Poético”, el cual está compuesto por dos libros en uno -“Amor Cósmico” y “La Manoseada”- trabajó en colaboración con un famoso fotógrafo y dueño de una de las principales galerías de arte de Rumania, Dan St. Andrei.

"En este caso consideré que la simbiosis que se producía entre la poesía y la pintura se podía trasladar a la fotografía. Este fotógrafo también puso su talento al servicio de la poesía, generando un resultado de una alta calidad estética. Este libro también se editó en formato de lujo -en tamaño A4 y con papel especial-, y ha tenido una gran aceptación en el público rumano", celebra.

Influencias

En cuanto a sus influencias, Guzmán nombra primero a Pablo Neruda, "para mí es el mayor genio de la poesía hispanoamericana del siglo XX y por supuesto ha tenido una influencia profunda en mi poesía".

Otro autor que lo ha marcado es Gonzalo Rojas, especialmente sus libros “Oscuro” y “Que se ama cuando se ama”, en el cual despliega un "erotismo exquisito", y Nicanor Parra, con sus anti-poemas "y ocurrencias geniales".

En el plano internacional, Thomas Merton, el monje poeta norteamericano, ha ejercido una profunda influencia en su poesía, especialmente en esta etapa de su vida, en la que se encuentra inmerso en la búsqueda de la energía cósmica, la mística y la metafísica que mueve al mundo.

"También hay un poeta español, Guillermo Carnero, perteneciente a la corriente de los novísimos, que me gusta mucho. En fin, ¡son muchos los poetas que han influido en mi poesía!".

Publicaciones en Rumania

En cuanto a sus publicaciones en Rumania, estas tienen que ver con su calidad de diplomático de carrera.

Por su profesión le ha tocado vivir muchos años en el extranjero en diferentes países. En su último destino (2016-2021), le correspondió vivir en Rumania.

"Por esas casualidades de la vida me tocó conocer al director del Museo de Literatura de ese país, éste al saber de mi vocación poética me solicitó algunos de mis poemas. Al parecer, le gustó la calidad de los textos y me propuso editar mi primer libro".

“Prontuario Poético”, que es una recopilación de sus poemas, escritos en un lapso de 40 años, se publicó el año 2016 y fue lanzado en la principal Feria del Libro de Rumania (Gaudeamus). De forma inesperada ("al menos para mí", dice el autor), el libro se empezó a vender con éxito en las librerías del país, lo que provocó el interés de algunas personas amantes de la literatura y de los medios de comunicación por saber más de su obra.

"Este éxito inicial me dio cierta cobertura en los medios de prensa y en el plano interno me motivó a perseverar en mi arte", celebra.

Su segundo libro “Díptico Poético”, contiene dos libros en uno: “Amor Cósmico” y “la Manoseada”. Fue publicado por la Editorial Tracus Arte y lanzado también en la principal Feria del Libro en noviembre del 2019.

Este libro tuvo un singular éxito de ventas y se distribuyó en las principales librerías de Rumania, incluyendo la prestigiosa cadena de librerías “Carturesti”, que es la principal del país.

El próximo proyecto de Guzmán es publicar sus libros en Chile, ya que hasta la fecha sólo se encuentran publicados en Rumania. También se encuentra trabajando en su tercer libro (o cuarto, si se considera que el segundo libro consta de dos).

"Este nuevo libro me tiene muy entusiasmado, porque por primera vez estoy incursionando en un nicho que nunca había experimentado, los micro cuentos. Mi tercera entrega constará de poemas y micro cuentos que hablarán de los temas que hoy me motivan: el amor, la pasión, la búsqueda de la felicidad, el paso del tiempo y la energía cósmica que mueve al mundo", concluye.