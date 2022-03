Jorge González: «capaz es posible que ahora empiece una democracia, vamos a ver»

El cantante Jorge González se expresó con cautela sobre el nuevo gobierno de Gabriel Boric, en una entrevista que publicó este domingo el suplemento "Radar" del diario "Página 12" de Argentina.

“La impresión en Chile es que se acabó la dictadura pero nunca se fueron los milicos, no se fue esa forma de vida. Aunque tampoco me gustaba mucho Boric, capaz es posible que ahora empiece una democracia, vamos a ver”, señaló el músico de 57 años, que en 2015 sufrió un accidente cerebrovascular y colaboró en la campaña del Apruebo.

El artista se manifestó desde su hogar en la comuna de San Miguel, que actualmente comparte con su hermano Marco. Su canción "El baile de los que sobran" fue uno de los himnos de la revuelta, que dio inicio a la Convención y a la elección de Boric.

“Fue lindo porque me sentí parte de ese momento, en el fondo esas canciones estaban bien hechas, como un zapato bien hecho, duran para siempre. Pero es muy triste que la gente todavía cante ‘El Baile de los que Sobran’ y le parezca actual”, comentó sobre ese momento. El año pasado, González publicó su autobiografía "Héroe".

Su música

El diario recordó que su disco Antología (2017), álbum doble que recupera su carrera como solista –además de una canción nueva que compuso en convalecencia titulada “Gracias” – se transformó rápidamente en un éxito comercial y ganó un disco de oro por ventas en Chile.

“Yo creo que a la gente le gusta mi música, pero sobre todo respetan la forma en que he llevado lo que hago. Yo no puedo creer cuando el artista que siempre fue de izquierda va a tocar a una empresa facha. Creo que tienen miedo de que la gente se olvide de ellos", señaló.

Asimismo, González comentó que sus músicos favoritos de momento son Marcianeke, Cazzu y L-Gante. Y añadió que “de todas formas no creo mucho en la idea de juventud. Creo en la gente mayor, como sabios de la tribu en posición de aconsejarnos”.

“Yo ya no creo más en la definición de generación. Cuando uno piensa en la gente de tu propia edad o la que creció en tus años e hizo música contigo, se da cuenta que no tiene nada que ver con ellos. De hecho, el público de mi edad no me viene a ver a mí, sino que vienen chicos de 20 años. Los de mi generación van a ver a Fito Paez pero a mí no, a mi me vienen a ver sus hijos”.

Actualmente, el realizador Nicolás Pavie filma un documental sobre el artista, que por su lado señaló que uno de sus proyectos es financiar bandas locales. “Que hagan lo que quieran, no es necesario que me muestren. Es difícil vivir acá pero estoy ocupando mi puesto, todos tenemos un puesto, nos podemos hacer los tontos mucho tiempo pero lo tenemos igual”.

Finalmente, sobre su momento actual, manifestó que "la verdad ahora no tengo ganas de hacer nada. Estoy jubiladito y así estoy bien. Soy un caso raro en Sudamérica: un músico que se puede jubilar”, concluyó. “Yo nunca quise ser una estrella de rock, yo quería otra cosa, creo que lo conseguí. Creo que soy una leyenda, sí, quizás, una leyenda”.