Ilustradora Carola Josefa reflexiona sobre derecho a alimentación en nueva Constitución

La ilustradora Carola Josefa reflexiona sobre el derecho a la alimentación en la nueva Constitución.

Artista visual, ilustradora independiente y narradora gráfica, actualmente sus actividades tienen énfasis en dibujos que abarcan diversos materiales y formatos.

Sus obras retratan principalmente la figura femenina y objetos varios. Es autora de la novela gráfica “Un volcán estalló en el mar” (Planeta 2021), una transcripción de los comienzos de Carola Josefa en formato cómic.

"Mi abuela es mujer de campo, la recuerdo levantándose a las 4 am a trabajar y crecí viéndola desgranar porotos, cosechar tomates de esos con sabor a tierra y aprovechando la fruta para deshidratarla, hacer jugo y conservas", dice sobre la ilustración.

"Siempre en los veranos, después de almorzar con mis primos, nos decía: el postre está en los árboles. Es por eso que todo lo vinculado a la agricultura regenerativa, las guardadoras de semillas, soberanía alimenticia, bosques comestibles, etc. me inspira y me llega muy de cerca, aunque no sea una persona activa en un proyecto particular de ese tipo, es algo que me interesa y me llama todo el tiempo", explica.

"Empecé a hacer este dibujo y justo antes de terminarlo, se redactó el artículo 17 en relación a la soberanía alimentaria, recomiendo seguir a ANAMURI (Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas), quienes redactaron la propuesta por el derecho a la alimentación.

Trayectoria

Josefa cuenta que su trabajo artístico creció influenciado por internet, aunque también artistas callejeros como Blu y Miss Vann.

"Me gusta nutrirme de todos lados y nunca quedarme quieta en una manera particular de hacer las cosas. Como dice un documental que vi en Youtube: la vida es un remix. Lo importante es, creo construir algo nuevo de todo lo que nos llega o nos mueve, incorporando en ello, lo que somos", explica.

Consultada sobre el proceso constituyente, para la artista es fundamental dejar de tener una Constitución que fue redactada en dictadura, hace 40 años y bajo cuatro llaves.

"Creo en lo simbólico de este proceso y también en lo concreto, aun sabiendo que esto no es magia y que las cosas no se van a dar drásticamente", analiza.

También tiene sus temores, claro.

Estallido

"Me asustan algunas cosas, que tienen que ver con las relaciones y vínculos humanos: creo que el conflicto siempre va a estar incluso aunque todos tengamos las mejores intenciones para lograr algo. Ponerse de acuerdo ya es difícil de a 2 o de a 3, cómo no va a ser difícil en grupo de 155 personas o de un país entero. Es por eso que espero que la nueva Constitución sea un reflejo de las demandas básicas y esenciales de nuestro país, aun sabiendo que eso implica ceder en algunas cosas, porque nunca jamás vamos a quedar todos contentos".

Ella vivió el Estallido en su taller, "a unas cuadras de la Plaza Dignidad".

"Ya desde temprano empezaron a aparecer las noticias de la represión por parte de los pacos a los secundarios, algo que veníamos viendo desde un par de semanas. Fue una reacción instantánea de muchas personas de salir a la calle, una convicción muy clara que se sentía en el aire. Era gente viviendo de todos lados con una seguridad que nunca había visto", recuerda.

Un año antes, Josefa había presenciado la protesta por la muerte de Camilo Catrillanca y al día siguiente salió a cacerolear con un grupo de vecinas, "pero éramos como seis personas, a lo más ocho".

"Esto era distinto, esto nunca se detuvo, la gente no paró de salir y fue totalmente espontáneo. Tanto en lo íntimo como en el contexto histórico, hay un antes y un después de la Revuelta, y aunque muchas cosas se hayan tergiversado en el camino, creo que nunca vamos a volver a ser los mismos. Yo ya no soy esa persona que era antes del 18 de octubre del 2019".

Invitación

En abril del 2021, el Instituto francés de Chile lanzó "Constitución entre líneas", una invitación dirigida a ilustradores chilenos, para crear tres dibujos en torno a la nueva Constitución de Chile.

Seducidos por una propuesta abierta sin requisitos establecidos, los artistas dieron rienda suelta a su inspiración, entrando en un proceso creativo cuyo norte era y sigue siendo la libertad de expresión.

Así, mes a mes, cada ilustrador materializó mediante sus obras una visión singular del proceso constituyente. Algunos recurrieron a la crítica sin concesión, otros prefirieron exponer sus sueños y sus mejores deseos por el Chile venidero. Lo cierto es que todos –cada uno testigo y actor de su propia Historia– se involucraron en esta aventura creativa con poesía, humor y generosidad.

En 2022, "Constitución entre líneas" seguirá difundiéndose cada jueves mediante las redes sociales del Instituto Francés de Chile y las de su diario asociado, El Mostrador, que permitió amplificar su visibilidad. En 2023 se convertirá en exposición y catálogo y viajará a Francia.

Alen Lauzán, Francisca Yáñez, Francisco Olea, Marcelo Escobar, Raquel Echenique, Sol Díaz, La Mirona y Marcela Trujillo participaron en el 2021. Sebastián Fábrega, Luisa Rivera, Félix Vega y Antonia Bañados iniciaron el año 2022, junto a otros dibujantes, quienes seguirán dando vida al proyecto hasta octubre de 2022, término del proceso constituyente chileno.

Las opiniones expresadas en los dibujos no necesariamente representan las del Instituto Francés de Chile y de la Embajada de Francia en Chile.