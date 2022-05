Departamento de Música de U. de Chile conmemora los cien años de la radio en el país

El 19 de agosto de 1922 se realizó la primera transmisión radial en Chile. Los ingenieros Arturo Salazar y Enrique Sazie fueron los responsables del hito que permitió transmitir desde la Casa Central de la Universidad de Chile hasta el hall del diario El Mercurio, ubicado en Compañía con Morandé, marcando el inicio de la historia de este medio de comunicación que hasta hoy cuenta con un elevado grado de confianza en la ciudadanía.

En aquella histórica jornada, además de noticias y discursos, se reprodujeron piezas musicales, entre ellas It’s a long way to Tipperaty, de Judge and Harry Williams, Ave María de Charles Gounod y la Canción de Yungay Ramón Rengifo, de José Zapiola.

Éstas, además de otras que sonaron y marcaron otros hitos de la radio, serán parte de lo que se podrá ver y escuchar en ¡Qué buena onda! 100 años de la radio en Chile, actividad con la que el Departamento de Música (DMUDS) revivirá esa histórica jornada y se sumará al Día de los Patrimonios 2022.

Patrimonio

“En el contexto institucional actual es fundamental para nosotros como Departamento exhibir nuestro patrimonio, así como también sumarnos a actividades que nos permitan vincularnos con otros públicos, de corte más familiar, como es el que asiste al Día de los Patrimonios. Confluyen en esa jornada dos motivaciones muy importantes para nosotros y que no desaprovechamos”, dice Fernanda Vera, musicóloga y coordinadora de Extensión del Departamento de Música.

Los músicos Miguel Ángel Castro (piano y dirección orquestal), Elizabeth Mendieta (piano), Florencia Guamán (canto) y los integrantes del Colectivo Azul serán quienes permitirán recorrer parte de esos cien años de radiofonía local, con énfasis en el rol que los intérpretes tuvieron en ese medio de comunicación.

"¡Qué buena onda! Cien años de la radio en Chile" se llevará a cabo el domingo 29 de mayo al mediodía en la Sala Isidora Zegers (Compañía 1264, Santiago Centro).

La actividad cuenta con un aforo de cien personas y para ingresar se solicitará el pase de movilidad activo y usar mascarilla durante todo el espectáculo.

Programa musical actividad

Bloque 1: 100 años de la radio

- A long trip to Tipperary, Judge and Harry Williams

- Ave María, Charles Gounod

- Himno de Yungay Ramón Rengifo, José Zapiola

Intérprete: Miguel Ángel Castro, piano

----







Bloque 2: Música chilena

- Pregúntale a las estrellas, arreglo de Luis Sandoval

- Se sufre mucho en la vida, arreglo de Luis Sandoval

- Cielo azul, Federico Longás

Intérprete: Florencia Guamán, soprano; Elizabeth Mendieta, piano.

----

Bloque 3:

- Rapsodia Chilena, Pablo Garrido

Intérprete: Colectivo Azul. Dirección: Miguel Ángel Castro