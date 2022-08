Murió Olivia Newton-John a los 73 años

La actriz y cantante Olivia Newton-John murió este lunes a los 73 años en su casa del sur de California, informó su marido, John Easterling, en sus redes sociales.

"Olivia ha sido un símbolo para el triunfo y la esperanza durante más de 30 años, en los que ha compartido su experiencia con el cáncer de mama", indicó el esposo, que pidió que "en lugar de flores" los interesados envíen donaciones a la Fundación Olivia Newton-John, dedicada a la investigación de la medicina vegetal y el cáncer.

Aunque Newton-John (Reino Unido, 1948) desarrolló su carrera en el mundo del espectáculo como cantante, con éxitos como "If Not for You", "Let Me Be There" y "Have You Never Been Mellow", su nombre quedó inmortalizado en Hollywood al protagonizar junto a John Travolta el musical "Grease". En 2017 actuó en el Festival de Viña del Mar.

Durante su carrera musical de más de 45 años vendió millones de discos en todo el mundo.

La banda sonora del musical Grease, que coprotagonizó junto a John Travolta, es una de las más exitosas de la historia.

Cáncer

A la artista le descubrieron el cáncer de mama en 1992, se hizo vegetariana y se propuso luchar contra este mal, una de las principales causas de muerte femenina en el mundo.

Newton-John era una destacada activista social. En 1978, canceló una gira de conciertos en Japón para protestar contra la masacre de delfines atrapados en redes de pesca de atún. Un año después participó en el concierto Music for UNICEF y en la transmisión televisiva mundial del Año Internacional del Niño. Durante ese concierto, los artistas no sólo interpretaron canciones, también donaron sus regalías a perpetuidad.

Además fue nombrada Embajadora de Buena Voluntad del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente.

En 1991, se convirtió en la vocera nacional del Fondo Ambiental Colette Chuda / CHEC (Coalición de Salud Ambiental de los Niños), tras la muerte de Colette Chuda, una niña de cuatro años amiga de su familia, a causa del cáncer. Chuda aparece junto con Newton-John y a su hija Chloe en la portada de su álbum Warm and Tender de 1989.

El diagnóstico de cáncer en 1992 influyó notablemente en la música de Olivia. En 1994, lanzó Gaia: One Woman's Journey, el primer álbum en el que ella misma escribió todas las canciones, animándola a participar más activamente como compositora a partir de entonces. Un disco relacionado fue Stronger Than Before, de 2005: las ganancias obtenidas de las ventas de ese álbum se donaron a la investigación del cáncer de mama.







En 2008, la entrañable Sandy de Grease y eterna pareja de John Travolta a fines de los 70 y principios de los 80, recaudó fondos para ayudar a construir el Olivia Newton-John Cancer and Wellness Centre en Melbourne, Australia.

Video vía YouTube: VideosMusicaVEVO