“Bajo Sospecha: Zokunentu” llega a SANFIC con una potente reflexión sobre la discriminación y la interculturalidad

Tras su premiere mundial en Hot Docs Canadá, el mayor festival documental de Norteamérica, la película tendrá su estreno nacional en el 18° Santiago Festival Internacional de Cine (SANFIC) este 19 y 20 de agosto; mientras que su estreno en salas nacionales está programado para el próximo 11 de noviembre a través de Miradoc.

En 1998 el artista mapuche Bernardo Oyarzún fue detenido en Santiago sin pruebas como sospechoso de haber cometido un robo. En ese contexto, creó la obra “Bajo Sospecha” donde se autorretrata como “delincuente”, para evidenciar a través de estigmas raciales, su propia identidad indígena.

Este trabajo inspiró a su sobrino, el cineasta Daniel Díaz, a realizar el largometraje “Bajo Sospecha: Zokunentu” -neologismo mapuche propuesto por Díaz para referir al documental- que se estrenará en Chile en la Competencia Internacional marco del 18° SANFIC, que se realizará hasta el domingo, como parte de su Competencia Internacional.



Esta ópera prima cuenta con un hito histórico: es el primer largometraje documental narrado en mapudungun. En él, su director realiza una lectura de la trayectoria artística de su tío para indagar en su propia recuperación identitaria. Se trata de un ejercicio íntimo contra la borradura histórica de crecer como persona chilena, cargando el silencio de su linaje mapuche: la familia Nail por parte materna y Millacaris por lado paterno. Durante 64 minutos podemos ver hiladas las reflexiones en voz de su director: “Muchos no tenemos dónde volver, ni en el tiempo ni en el espacio. Vivir otra lengua es la única manera de habitar todo este inmenso despojo”, dice en mapudungun durante la película.

Tras ocho años de trabajo, su director señala: “Cuando comenzamos el documental, la discusión sobre la plurinacionalidad o el plurilingüismo no era tan fuerte como ahora. En ese sentido, anhelamos aportar en ese reconocimiento lingüístico, porque todavía está la idea de que las lenguas indígenas están obsoletas. Pero hoy la lengua mapuche tiene presencia en muchas áreas fuera del espacio familiar o ceremonial, y paulatinamente, se enriquece su léxico en todo ámbito”.

Las imágenes tienen un cuidado trabajo de archivo compuesto por cintas miniDV inéditas de los procesos creativos de las obras de Bernardo Oyarzún —cuya trayectoria lo llevó a representar a Chile en la 57º Bienal de Venecia— y registros caseros. Además de grabaciones en distintas instancias de la vida mapuche en Santiago, ciudad donde se concentra el mayor porcentaje de personas pertenecientes a este pueblo originario.

Sobre su estreno en Chile en el marco de l 18° SANFIC18, Díaz señaló “me parece bien que tengamos el estreno nacional en Santiago, porque aquí está el germen de nuestra película. No solo porque es la ciudad donde detuvieron a Bernardo, sino también porque aquí surgió la pregunta por la identidad”. A la fecha, el documental ha obtenido una serie de reconocimientos nacionales e internacionales, como el premio del VII Santiago Lab de SANFIC 2019, que les llevó al Buenos Aires DocLab de FIDBA; la Acreditación para el Festival Internacional de Cine Documental de Ámsterdam del Doculab de FICG 2021; Doc in Progress Marché du Film del Festival de Cannes 2021 y los premios de color, sonido, montaje y asesoría comunicacional del FECICH 2021, entre otros.

Esteban Sandoval, productor ejecutivo de Pejeperro Films, destacó que “como persona no mapuche, pude acercarme al aprendizaje de cómo funcionan las relaciones humanas y no humanas en un diálogo con la interculturalidad. Experiencia que me ha llevado a preguntar la ruta de nuestra propia autobiografía familiar, de dónde venimos y qué territorios habitamos”. Las otras casas productoras a cargo fueron Eskama Audiovisual y Pikun Films. El agente de ventas es Habanero Films Sales.







SANFIC se desarrollará entre el 14 y el 21 de agosto presencial y online. “Bajo Sospecha: Zokunentu” tendrá dos funciones los días viernes 19, a las 21:20 horas y sábado 20 de agosto a las 17:00 horas en la Sala 5 del Cinemark Portal Ñuñoa. Las entradas pueden comprarse previamente en www.sanfic.com o presencial durante la semana del evento, mientras que el estreno comercial en Chile será el 10 de noviembre en las salas Miradoc a lo largo del país.