Cortometraje iquiqueño recibe la calificación para los Premios Oscar

Una noticia histórica para la creación audiovisual de la región de Tarapacá, y el norte de Chile es la calificación para los premios Oscar del elogiado cortometraje “Estrellas del Desierto”, dirigido por la realizadora iquiqueña Katherina Harder Sacre, y que fue financiado por el Fondo de Fomento Audiovisual del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio y el Gobierno Regional de Tarapacá.

Lo anterior se logró después que la obra fue galardonada por Short TV, canal de televisión de Estados Unidos, el cual es el más importante y reconocido a nivel mundial dedicado al cortometraje.

De esta manera, “Estrellas del Desierto” será visionada por la Academia junto a 200 otros cortometrajes del mundo, representando a Chile en la categoría Live Action Short Film.

La obra buscará ser parte del “Short List” el cual se dará a conocer el próximo 21 de diciembre.

Se trata de la confirmación del reconocimiento internacional de este cortometraje que fue estrenado mundialmente en junio de este año en Los Ángeles, California, y que cuenta con un impresionante recorrido internacional donde ha sido seleccionado en más de 65 certámenes internacionales en más de 29 países.

La creación de 19 minutos de extensión aborda la crisis hídrica desde la mirada de la infancia en la comunidad de Pachica, al interior de Iquique.

Para Katherina Harder Sacre, alcanzar la “Long list”, o el estado de calificación para el Oscar, ha sido “una increíble e inesperada sorpresa que jamás pasó por nuestras cabezas. Ya el sólo hecho de que nuestro cortometraje sea visionado por la Academia es todo un logro que nos llena de emoción. Estamos felices de poder contribuir a posicionar el cine hecho en Tarapacá a escala internacional, a través de esta obra y que el nombre de Iquique y Pachica queden en el registro de los miembros de la Academia”, afirmó.

Además la realizadora afirmó que es hermoso ver como un relato con una historia local, resuena y conecta de manera tan potente con diversas personas y comunidades alrededor del mundo.

“Todo lo que está pasando con el cortometraje es una gran motivación para seguir creando y levantando producciones locales en nuestra región”, aseveró.







En las próximas semana, tras el visionado de alrededor de 200 cortometrajes de todo el mundo, la Academia seleccionará en diciembre, a través de votación, a los finalistas que irán por el prestigioso premio Oscar.

Pachica

La obra fue rodada en el poblado de Pachica, al interior de la región de Tarapacá, con la participación de niños y niñas de la región y la actuación de la reconocida actriz Catalina Saavedra. “Estrella del Desierto” retrata la crisis hídrica que se vive el norte de Chile cuya consecuencia es, entre muchas otras, la migración. Esto bajo la mirada de un niño de 12 que junto a sus amigos de un equipo de fútbol, ven a su pueblo desaparecer.

“Estrellas del Desierto”, además de esta calificación de la Academia, fue parte de la selección oficial del destacado Festival de Cine de Tribeca en Nueva York, uno de los más importantes de la industria cinematográfica a nivel internacional. Por consiguiente ha recibido diversos premios y reconocimientos tales como: mejor cortometraje Internacional en New York Latino Film Festival; mejor cortometraje nacional en SANFIC; mejor cortometraje Internacional en el Festival de Cine de Ensenada (Argentina); mejor cortometraje internacional en el Festival Internacional de Cine Ambiental de Serra da Estrela-CINEECO Seia (Portugal); mejor cortometraje latinoamericano en el Festival Imágenes Sociales de la Rioja (Argentina); mejor cortometraje en el Festival de Cine de América – FICAH en México; Best Short Film for Children en DYTIATKO International Children´s Media Festival en Ucrania; premio especial del jurado y mejor montaje en Visioni Corte en Italia y Premio especial del jurado en el Festival de Cine de La Serena- FECILS. De esta forma se convirtió en el cortometraje iquiqueño más premiado de la historia, siendo destacado por Cinemachile como uno de los cortometrajes chilenos más importantes del año.

Respecto a la exhibición de “Estrellas del Desierto” en Iquique y las posibilidades de llegar a las comunas del interior, Katherina Harder Sacre, aclaró que “si bien aún no hay fechas exactas, uno de nuestros principales deseos es exhibir la obra en distintos lugares de nuestra región. Nos gustaría hacer una itinerancia en los próximos meses (entre enero y marzo). Estaremos avisando las fechas a través de las redes de nuestra productora Volcánica Films".