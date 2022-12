Secretaria de Estado alemana, Jennifer Morgan visita Chile y junto a ministra Maisa Rojas hacen un balance de la COP27

A dos semanas de que haya finalizado la COP27, la secretaria de Estado y enviada especial para la Acción Climática de Alemania, Jennifer Morgan visitó Chile, luego de estar a cargo con la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, de la mesa de discusión de pérdidas y daños en Egipto.

Durante la mañana del pasado viernes ambas autoridades se reunieron en La Pintana junto a la alcaldesa Claudia Pizarro para recorrer las instalaciones de compostaje con las que cuenta la comuna.

Luego se trasladaron a la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile para realizar una charla junto al director ejecutivo de Fima y subdirector del Centro de Derecho Ambiental de la casa de estudios, Ezio Costa, donde hicieron un balance de lo que fueron las discusiones de la COP27 que finalizaron con la histórica creación de un fondo especial para pérdidas y daños.

Al comenzar la exposición la ministra Rojas junto a su par alemana, realizaron un gesto que hizo reír y aplaudir a los asistentes: cada una se puso una camiseta que decía "Loss and damage" junto con un símbolo de que se había logrado el objetivo.

"Estamos hablando de un tema que es muy sensible, emocional y cuya discusión ha sido difícil a nivel de que por mucho tiempo no se quiso discutir. Cuando la realidad existe no sirve de nada guardarlas abajo de la alfombra y el check es haber asumido que existe y que nos sentamos por primera vez a la mesa y que existe una conversación", expresó la ministra Rojas.

Luego, Jennifer Morgan sostuvo que la creación de este fondo se dio gracias a tres elementos políticos: "el primero es que el G77 más China y Pakistán convirtieron esto en un tema prioritario, otro factor clave fue el rol de la sociedad civil y de los activistas de todo el mundo que también lo convirtieron en el tema principal y un tercer factor era que teníamos una Unión Europea que estaba dispuesta a escuchar y encontrar soluciones para los países más vulnerables", sostuvo Morgan.

Además, dijo que "si bien uno pudiese decir que el tema importante es evitar las pérdidas y daños y por tanto hacer más por mitigar, el compromiso en este tema de todo el mundo fue tan fuerte que en el momento en que llegaron todos los líderes y los medios de comunicación había una presión muy alta sobre este tema".

Respecto a las discusiones que se generarán el próximo año respecto al fondo, la ministra Maisa Rojas sostuvo que "tenemos que asegurarnos de que esto no sea una ganancia simbólica sino que se concretice, la convención tiene su historia de cosas que demoran mucho en concentrarse desde el simbolismo a la realización".

Por último, se refirieron al tema más criticado de esta COP, la falta de compromiso para eliminar los combustibles fósiles, aún cuando la COP28 se realizará en Emiratos Arabes, uno de los mayores productores de estos.







La presidencia es bien importante porque "decide qué cosas priorizar y cuáles no y lo que necesitamos urgentemente en la próxima COP es volver a ponernos de cabeza en cómo sacamos los combustibles fósiles de nuestras vidas. El desafío es el trabajo que se pueda hacer a lo largo del año en diferentes foros y plataformas. El próximo año tiene que salir como mínimo el fase out de los combustibles fósiles, ese es un piso para el próximo año", declaró la ministra Rojas.