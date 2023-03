De Salamanca a Broadway: chileno será parte del musical «Mago de Oz» en Estados Unidos

Todos los años, cientos de jóvenes emigran hacia la ciudad de New York para probar suerte en las artes escénicas. Desde Chile, José Miguel Vargas, de 28 años, proveniente de Salamanca, partió hace más de cuatro años para estudiar en una de las escuelas más prestigiosas que imparten la carrera de actuación en musicales: The American Musical and Dramatic Academy (AMDA).

Hace pocos días fue confirmado para participar del elenco del famoso musical del Mago de Oz, que recorrerá todo el país norteamericano. José Miguel narra que “fue una audición larga, de una semana. Yo no había postulado, ellos me encontraron”. Todo esto a través de un perfil en el sitio web de “Actorsaccess” que funciona como un Linkedin para artistas.

“Ellos vieron mi perfil en este sitio. Dijeron que querían verme en persona. Así que preparé una canción. Fui y me presenté, me dieron el callback, que es cuando te piden que vuelvas”. La siguiente etapa era el baile, que le seguía la prueba de canto, momento en el que se presentó con la canción "Impossible Dream" del musical del Quijote de la Mancha. Y, finalmente, la prueba de actuación.

“Es muy difícil cuando no tienes contactos y es difícil que apuesten por ti. Para mí es un gran logro, ya que adquirí el nivel de Broadway”, relata José Miguel sobre esta nueva experiencia recorriendo Estados Unidos y visitando ciudades cómo Boston y Washington D.C., cómo el espantapájaro del Mago de Oz. TheatreWorks es la agencia que se encargará del contrato equity, cuya función es proteger a todos los artistas de Broadway y de la televisión.

Entre los principales teatros en los que se presentará, están el PaperMill Playhouse, un teatro que data de los años 30, y que en la actualidad está presentando Hércules de Disney. También lugares como The Warner Theatre, Wilkins Theatre, Garde Arts Center, Weinberg Center y City Springs Theater.

De Chile a EEUU

A través de una beca de talento a la que postuló, para el establecimiento educativo de artistas, así pudo perfeccionarse y trabajar junto Brigid Brady, ex personaje principal en el Fantasma de la Ópera; Teri Raltson, quien fue intérprete en el musical “Side by Side” de Stephen Sondheim, también con Chrysie Whitehead, bailarina y actriz en musicales como A Chorus Line y Chicago; entre otros profesionales de la industria. Además pudo ser parte de la producción de la primera temporada de la serie de Netflix “Dash and Lily” junto a los Jonas Brothers.

En el país, existe solo una academia que prepara a artistas para musicales. Fue el año 2012 que conoció a Maitén Montenegro, con quien estuvo desde el año 2012 y “con quien trabajé en diferentes programas y TV de todo Chile”, describe José Miguel Vargas.

Para una entrevista en el medio digital Voyage Houston contó lo difícil que es salir del país para triunfar en una escena cómo ésta: “Chile es un país que no apoya a los artistas y al principio me costó mucho encontrar los recursos para poder ir a Nueva York. No hay becas, no hay programas culturales y hay muy poco interés por las artes en general. Por eso mi familia finalmente decidió ayudarme a encontrar algo mejor, pero los obstáculos seguían apareciendo”.

Transmitiendo conocimientos

Hoy, cómo muchos de los trabajadores culturales, debe tener un trabajo de medio tiempo para poder solventar sus días en New York. Entre ellos, está enseñar a nuevos artistas para musicales.

“Siento que la educación lo es todo en este mundo y es una gran responsabilidad poder transmitir correctamente los valores y la fuerza que se necesita para que puedan alcanzar sus sueños”, cuenta José Miguel Vargas.

Además, trabaja en musicales infantiles junto a compañeras y compañeros de la academia en la que se formó en Estados Unidos y sigue abriéndose paso en su carrera profesional para alcanzar sus sueños, ser parte de Broadway totalmente.

