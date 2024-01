Cuarteto Brontë: en lo alto de Portillo jóvenes violinistas musicalizan películas y animé

¿Qué tienen que ver la música de videojuegos y la música clásica? Al igual que en cine, mucho. Son composiciones musicales que se pueden escuchar por sí solas, muchos fanáticos disfrutan de una manera diferente los conciertos sinfónicos de películas como las del Studio Ghibli, Star Wars y también las de otros formatos como los videojuegos y el animé. Justamente a eso se dedica el Cuarteto Brontë, el conjunto ha hecho conciertos con la música de Caroline, One Piece, The Legend of Zelda y Super Mario World.

Uno de los integrantes del cuarteto, Jimmy Beas (25) explica que su acercamiento a la música fue inusual, a diferencia de otros violinistas en su familia nadie era músico o tocaba algún instrumento. Sin embargo, desde que tenía diez años se interesó por los videojuegos y en la Casa de la Cultura de San Fernando ofrecían internet gratis por cierta cantidad de minutos, lo que le permitía disfrutar de lo que lo entretenía. Fue en esas visitas al espacio cultural que escuchó que estaba tocando una orquesta y por curiosidad preguntó si se podía inscribir, desde ese momento inició su carrera en la música, empezó a tocar el violín y a entender como funcionan las composiciones.

Sin embargo, las clases que le ofrecían no eran suficientes, “de repente empecé a encontrar que el violín no era unidireccional, pues no era solamente estudiar la música que me ponía mi profe y los conciertos de Vivaldi, entonces dije claro, si yo puedo hacer notas, entonces puedo tocar cualquier cosa y en eso empecé como vincularlo con ‘ah también puedo tocar la música de los de los juegos que me gustan’ y empecé a practicar como más allá la melodía hace así a ver debe ser algo más o menos así, entonces como que empezaba a vincular mi interés como con la música de videojuegos con mi práctica constante de de instrumento. Yo creo que y de ahí en algún momento como que no me cuestiones nada y sólo seguí”, explica.

Actualmente, es músico independiente y ha participado en varias sinfonías, además este año forma parte del Festival Academia Internacional de Música Portillo. Otro de los integrantes del Cuarteto Brontë también es uno de los 57 jóvenes que fueron becados para ser parte del programa de aprendizaje.

Raúl Guerra (27) llegó al violín casi por casualidad, en su casa encontró el instrumento que en algún momento utilizó su hermano y al momento de cambiarse de colegio surgió su interés por aprender a tocarlo. En 2013 entró a una orquesta en al comuna de Lo Prado. Ambos jóvenes empezaron a aprender de manera autodidacta y sin seguir necesariamente los caminos tradicionales de la educación musical.

“Solo empecé de manera autodidacta a aprender un poquito más del instrumento buscando en internet e iba a algo parecido a lo que iba a Jimmy, no era la Casa de la Cultura, era la biblioteca de mi comuna, ahí tenían computadores y buscaba cosas como cómo se afina el violín, cómo tocar notas, cómo hacer qué cosas”, relata Guerra.

Ambos ya habían participado de otras versiones del Festival Academia Internacional de Música Portillo pero han decido volver.

Desde que se creó en 2019, el Festival beca a músicos para que sean parte de un programa de aprendizaje único en Chile. Este año un grupo de 57 jóvenes intérpretes que vienen desde Argentina, Australia, Austria, Canadá, Chile, Colombia, Estados Unidos, Letonia, México y Perú llegaron hasta el Hotel Portillo para pasar 10 días dedicados completamente a la música, todo esto en medio del indescriptible paisaje de la Cordillera de Los Andes.

Más allá del desarrollo las organizadoras del espacio, buscan que el festival sea un espacio con profesores de primer nivel para aprender en un ambiente amistoso, reflexivo y preocupado por el desarrollo integral de cada uno de los jóvenes músico. Además, cada año la experiencia finaliza con un concierto que este año se realizará los días 22 y 23 de enero en el Teatro Municipal de Santiago.

“Venir acá es estar todo el día pensando en música, rodeado de las artes en general, no sólo de nuestro instrumento, sino que de la música de nuestros compañeros y más con esta maravillosa vista que tiene el Hotel Portillo que yo creo que cualquier persona le encantaría tener cualquier momento de su vida con este paisaje tanto para pasar un momento relajo o de trabajo. Yo creo que cualquiera estaría contento con esto” dice Guerra.

Entre los estudiantes conversan en sus tiempos libres sobre los ensayos y también comparten gratos momentos de risas y disfrutan de la piscina, las vistas y las actividades que les proporciona el programa.

Finalmente la Orquesta del Festival Academia Internacional de Música Portillo finalizará con dos conciertos en el Teatro Municipal de Santiago donde podrán ver un “Conciertos Collage” estrenando un formato inédito e innovador con momentos de orquesta y también de grupos de cámara.