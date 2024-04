Hérnan Rivera Letelier, escritor: “Ansiaba hacer un ‘bestseller’ pero ahora soy un ‘longseller’”

Vestido con su usual chaqueta de cuero y jeans, el autor Hernán Rivera Letelier (73) relató distintas anécdotas de vida que lo llevaron a escribir. “No soy un intelectual, soy un contador de historias”, dijo en Antofagasta.

Reconocido como el narrador emblemático de la Pampa y recientemente galardonado con el prestigioso Premio Nacional de Literatura, Hernán Rivera Letelier (73) estuvo en Puerto de Ideas Antofagasta.

“A los 18 me revelé porque empecé a ver las noticias en el cine, porque antes se daban las noticias en el cine antes de la película, empecé a ver en la pantalla unas imágenes de jóvenes abandonando hogares, trabajo, el movimiento hippie y la revolución de las flores, haciendo el amor libre en las playas en las plazas y me revelé. Renuncié a la empresa, me fabriqué una mochila y me fui a hacer la revolución de las flores pensando sobre todo en el amor libre y en este viaje fue mi como mi viaje de iniciático y mi primer poema”, relató el autor.

Sus obras, impregnadas de los áridos paisajes del Norte Grande y pobladas por una galería de personajes populares y extravagantes han dejado una huella indeleble en la literatura nacional y contemporánea.

Por su primera novela, La reina Isabel cantaba rancheras (Planeta, 1994), recibió el Premio del Consejo Nacional del Libro y la Lectura. Destacan además Fatamorgana de amor con banda de músicos (Planeta, 1998), Santa María de las flores negras (Planeta, 2002) y Los trenes se van al purgatorio (Alfaguara, 2011). Su último libro es La vida oculta de un escritor (La verdad sobre mis novelas) (Alfaguara, 2022).

Sus novelas han sido reeditadas varias veces y traducidas a más de quince idiomas. Entre otros, ha recibido dos veces el premio del Consejo Nacional del Libro y la Lectura, y fue nombrado Caballero de la Orden de las Artes y las Letras por el Ministerio de Cultura de Francia (2001). En 2022 fue galardonado con el Premio Nacional de Literatura.

El autor recordó los primeros poemas que escribió con 18 años. “Algunas personas me preguntan ¿qué pasó con la poesía? Yo les digo que escribo la poesía hacía el lado, soy un poeta que escribe novelas”, expresó.

En ese sentido, señaló que “el motor del arte en general es la poesía. La poesía es como algunos dicen el aire de la locura o el elemento añadido es eso que le da vida a lo que uno escribe o pinta”.

“Yo digo que para hacer una novela se necesita una buena historia, buen lenguaje, buena estructura y algo más que nadie sabe lo que es y que es lo único que import, lo único que importa es la poesía y yo le llamo el soplo de vida”, agregó.

El autor se refirió con orgullo a sus 25 libros publicados, además, recomendó leerlos todos y “empezar por cualquiera”.

“Se van a volver adictos”, expresó.

“En las ferias de los libros veo a gente con mis 25 libros, los juntan, los coleccionan. La reina Isabel cantaba rancheras lleva 20 años y todavía se vende, se edita, se lee y gana premios”, mencionó. Y sostuvo que “ansiaba hacer un bestseller pero ahora soy un longseller, como dijo la Violeta Parra ‘a humilde a mí no me la gana nadie'”.