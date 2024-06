Falleció creador de “Margarita”, emblemática figura de Fortín Mapocho durante la dictadura

El poeta Gustavo Donoso, creador de la emblemática caricatura “Margarita” del diario Fortín Mapocho, falleció a los 93 años, según informó este lunes la Sociedad de Escritoras y Escritores de Chile (SECH) en un comunicado.

La entidad indicó que “lamenta profundamente la partida física de nuestro querido socio el poeta Gustavo Donoso, quien además fuera un destacado dibujante”.

Para el dibujante Guillermo Bastías, más conocido como “Guillo”, Donoso fue “uno de los tantos héroes creativos de esa época. Honor y gloria amigo”.

“La democracia no llega. Tenemos que hacerla entre todos, pero no hay conciencia de eso”, señaló Donoso a El Mostrador en una entrevista en 2015, a propósito de un compendio de su obra.

La SECH agregó que Donoso deja “un legado inconmensurable a través de su obra Margarita, cuyos contenidos formaron parte de las portadas del diario Fortín Mapocho en la década de los 80 y 90”.

Su obra literaria de una profunda riqueza de contenidos abarcó libros tales como “Poemas de tierra y cielo editado” en 1991; “Donosamente” en 1996; la antología “Tiempo de Amar” en 1998; “La Piedra enumerada” en 1999; “Palabra empeñada” en 2002, entre otros.

“Hoy lo despedimos con sus versos, los cuales permanecerán en la memoria emotiva y literaria de todas y todos quienes continuaremos difundiendo su obra en las nuevas generaciones”, señaló la SECH.

La entidad cerró su declaración citando unos veros del autor:

“Unas flores planté en el jardín/ Serían los más bellos lirios del país/ Cuando florecieron ya no eran míos/ Eran lirios de Vincent Van Gogh/ Puse a reposar la pipa/ Sobre una silla de paja/ Al mirarlas descubrí/Que eran un cuadro de Van Gogh/ Miré mis zapatos de andariego/ Ya no eran míos/ Eran de Vincent/ Tan pobre y mísero se sentía/ El pobre Vincent Van Gogh/ No sospechaba/ De cuantos universos era dueño”.