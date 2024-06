Cierra festival Chilemonos con masiva convocatoria

La 13° versión del Festival Internacional de Animación CHILEMONOS concluyó sus actividades el pasado viernes 31 de mayo, en la Ceremonia de Premiación y Clausura en el Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM).

Fue durante este evento, que se anunciaron las obras ganadoras repartidas en las 6 competencias de cortometrajes, la competencia de series y la competencia de videoclips; veredictos que fueron difíciles de definir y que, por la calidad de las obras, derivó a varias menciones honrosas en las categorías.

En la Competencia Latinoamericana de Cortometrajes Animados, el Festival CHILEMONOS es calificador para los Premios Óscar. Este año recibió 182 postulaciones para esta categoría, de ellas fueron seleccionados para competir 33 obras y 12 de ellas son producto nacional.

Para destacar a cada obra nacional, se realizó por primera vez la Gala de Exhibición de Cortometrajes Nacionales, una inolvidable instancia donde se exhibieron los 12 cortometrajes chilenos seleccionados en esta categoría, dando protagonismo a los talentos emergentes, representando a tres regiones de nuestro país. Se exhibieron los cortometrajes “Un cuento para soñar: el huevo azul”, “Frontera”, “Hermanos Casablanca”, “Cocodrilos!”, “Freelance”, “Marvelous gift”, “Sopaipilla”, “La vida soñada”, “Tribute”, “Dos menos”, “Vitanuova” y “You are already dead”.

También, por segundo año consecutivo, se realizó la Gala de Exhibición de Cortometrajes de Escuelas Nacionales, donde estuvo presente la nueva fuerza profesional, generaciones actuales que están abriéndose paso en la industria desde sus aulas universitarias.

Participaron seleccionados de Duoc UC (San Carlos y Viña del Mar), Instituto Profesional Santo Tomás (San Joaquín), Pontificia Universidad Católica de Chile, UNIACC, Universidad Austral de Chile (Valdivia), Universidad de las Américas, Universidad Gabriela Mistral, Universidad Mayor (Campus Santo Domingo) y Universidad del Desarrollo. La Gala evidenció el excelente momento que se está viviendo a nivel académico con los profesionales en formación.

Por primera vez, CHILEMONOS estuvo presente en el emblemático cine El Biógrafo para proyectar una función sorpresa titulada “SHHH!”. Se llevó a cabo el jueves 30 de mayo a las 15:00 y asistieron 200 personas, quienes no sabían de qué trataba la función, pero salieron de la sala llevándose una grata sorpresa.

Asimismo, en esta edición se distinguió la alta convocatoria del público, tanto en las salas de exhibición en Cine UC, Matucana 100 y Cineteca Nacional como en las actividades de GAM. Para las exhibiciones Las conferencias fueron impartidas por exponentes reconocidos a nivel mundial, como: Gabriel Osorio y Patricio Escala de Punkrobot Studios; David Bisbano, director de la película “Dalia y el libro rojo”; Javi Risco, Bambú Orellana y Paulina Sanhueza de la serie “Primeras”; Andrea Cordones, Cristián Louit y Gabriel Noe de la serie “Mundoperro”; Gabriel Salas de Baros Studios; Matías Latorre y Bernardita Pastén de la serie “Hermanas del Desierto”; Fernanda Vásquez, Conny Miranda, Bruno Higuera, Salomón Balut y Felipe Saravia de la serie “Vamos Mandy!”.

Esta versión del festival también fue híbrida, por primera vez se transmitió en vivo a través de su canal de YouTube, 5 de las actividades de MAI! Mercado Animación Industria. Los Workshops fueron “Diseño de personajes de Paul Badilla, “Antenna cheese: perros, robots, ranas y queso” de Antonio Villamandos, “Afiche Chilemonos y su Making Of” de Marko Torres, “Diseño de personajes como herramienta narrativa” de Luna Vargas y “Perspectiva profesional del proceso creativo de storyboards y animatics” de Itzá Rovira. El aliado estratégico de CHILEMONOS, Vancouver Film School (VFS) también estuvo presente en una actividad formativa de MAI!, con la conferencia “Prepárate para el futuro: tips para hacer un buen portafolio” junto a la compositora digital en Warner Bros TV y docente de VFS, Kristine Baz. Esta actividad, al igual que las otras, también fue un éxito en términos de convocatoria.

Competencias

En cuanto a los resultados de las categorías en competencias, el jurado dictaminó lo siguiente:

Para la Competencia Internacional de Cortometrajes Animados, que es calificadora a los Premios de la Academia, se premió en primer lugar a “Wander to Wonder”, realizado por la neerlandesa Nina Gantz, en palabras del jurado, “por su originalidad, su uso de espacios reales a la hora de animar, por la altísima calidad de la animación stop motion y la amplia gama de emociones que hace sentir a sus espectadores”.

En segundo lugar, le sigue el cortometraje finlandés “Nun or never!”, dirigido por Heta Jäälinoja. En tercer lugar se premió a la obra española “To bird or not to bird”, dirigida por Martín Romero. En esta categoría se resolvió entregar una Mención del Jurado al cortometraje iraní “In the shadow of the cypress” dirigido por Hossein Molayemi y Shirin Sohani.

Para la Competencia Latinoamericana de Cortometrajes Animados, que también es calificadora a los Premios de la Academia, recibió el primer lugar el cortometraje “La Perra”, de Colombia/Francia de Carla Melo Gampert, por “la forma en que aborda de manera cruda, brutal y honesta sus temas con una identidad visual muy fuerte y un trabajo perfecto de animación removiendo emocionalmente al espectador”.

En segundo lugar, se posicionó el cortometraje ecuatoriano “El extraño caso del hombre bala”, dirigido por Beto Valencia y en tercer lugar se premió a la obra mexicana “Humo” de Rita Basulto. En esta categoría, el jurado también resolvió entregar una Mención al cortometraje brasileño “Pária” dirigido por Daniel Bruson, y se designó una Mención al Mejor Chileno a “Hermanos Casablanca” dirigido por José Ignacio Navarro y Santiago O’Ryan.

En la Competencia Internacional de Cortometrajes de Escuela, el primer lugar se le otorgó al cortometraje francés “Le Bruit Du Silence” dirigido por Marjorie Dutriaux, Téo Frantz, Dora Özal, Damien Rudeaux y Violette Talalaeffz, procedentes de la escuela MOPA.

Según palabras del jurado, “por la manera en que con su diversidad de técnicas de animación comunica y expresa de manera muy efectiva las emociones y el mundo interno de la protagonista ocupando todas sus herramientas para construir perfectamente los mensajes y temas que intenta abordar”.

En segundo lugar, le sigue el cortometraje francés “Au Revoir Mon Monde”, dirigido por Estelle Bonnardel, Quentin Devred, Baptiste Duchamps, Maxime Foltzer, Florian Maurice, Astrid Novais, también de la escuela MOPA. En tercer lugar se posicionó el cortometraje español “Daisy” dirigido por Aditi Dixit, Joffrey Atienza Zamora y Shecid Domínguez Aguilera de la BAU, Centro Universitario de Artes y Diseño de Barcelona.

Competencia latinoamericana

En la Competencia Latinoamericana de Cortometrajes de Escuela, por la alta cantidad de trabajos chilenos seleccionados, se resolvió crear dos subcategorías bajo el criterio Escuela Latinoamericana y Escuela Chilena.

En la primera subcategoría se calificó como primer lugar al cortometraje argentino “La Bolsita de Agua Caliente” dirigido por Yuliana Brutti de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Según palabras del jurado, “por su guion simple pero con un arco conciso y claro, por su técnica de stop motion, su sensibilidad cromática destacada y un delicado trabajo lumínico”.

Le sigue en segundo lugar la obra “10 reasons” dirigida por Beatriz Castañón, estudiante de la Universidad Panamericana de Guatemala.

En tercer lugar, se premió al cortometraje “Burnout” de la estudiante María de Lourdes Báez de la Escuela de Animación de México.

Para la segunda subcategoría de Cortometrajes de Escuela, se calificó como primer lugar al cortometraje “Devuelta a ti”, dirigido por Martina Díaz de la Universidad Mayor.

Según palabras del jurado “porque logra comunicar de forma muy efectiva la temática del Alzheimer generando emociones fuertes como la angustia pero dejando al espectador con las ganas rescatar y valorizar el tiempo con los seres queridos”.

En segundo lugar se posicionó el cortometraje “Bosque”, dirigido por Gabriel Miranda, estudiante de la Universidad Austral de Chile y en tercer lugar se premió a la obra “Trasgo”, dirigida por Mauricio Acevedo de la Universidad Mayor. En esta categoría, el jurado también resolvió entregar una Mención al cortometraje “Ngau Kahua”, dirigido por Loreto Gómez, también estudiante de la Universidad Mayor.

Videoclips

Para la Competencia Latinoamericana de Videoclips Animados, el ganador a Mejor Videoclip para Todo Espectador fue “Atómica” dirigida por los argentinos Facundo Quiroga, Sebastián García y Juan Nodalino, “por su originalidad, su animación perfectamente ejecutada, su paleta de colores preciosa y su dirección de arte de otro mundo, deja en evidencia un nivel de precisión técnica milimétrico y ofrece una experiencia audiovisual única”.

Se resolvió hacer una Mención del Jurado al videoclip “All the best” del argentino Pablo Rafael Roldán. El ganador a Mejor Videoclip Infantil fue “ABRAKBÇA – RAPdão” del brasileño Pedro Peluso. También se designó una Mención del Jurado al videoclip infantil “El pulpo cocinero” del argentino Juan Nadalino.

Para finalizar, en la Competencia Latinoamericana de Series Animadas, el primer lugar se lo llevó “Wake up, Carlo!” del brasileño Juliano Enrico, “por su trabajo excepcional con el humor surrealista y el timing, y su creatividad desde el punto de vista narrativo y visual, es una bomba que a pesar de ser universal nunca pierde su esencia brasileña”.

En segundo lugar, se posicionó la producción chilena “Primeras”, dirigida por Bambú Orellana y Paloma Mora y el tercer lugar se le otorgó a la serie mexicana “Rey Mysterio vs La Oscuridad”, dirigida por Calavera Hermanos.

Esta 13° versión del Festival CHILEMONOS tuvo lugar del 27 al 31 de mayo con un completo calendario de actividades presenciales y gratuitas realizadas en las dependencias del Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM), junto con exhibiciones de las categorías en competencia en Sala Cine UC, Cineteca Nacional de Chile y en Matucana 100. Además, se realizó una función sorpresa titulada SHHH! en el emblemático cine El Biógrafo. Los cortometrajes, series y videoclips de las selecciones oficiales estuvieron disponibles en la plataforma Ondamedia desde el 3 al 31 de mayo para todo el territorio Latinoamericano.

Fundación CHILEMONOS es un organismo sin fines de lucro que promueve, fomenta y desarrolla la animación nacional y latinoamericana hacia el mundo; mediante el implemento y apoyo de actividades formativas y encuentros internacionales en el marco de la industria animada.

La Fundación tiene 5 líneas de acción: Cultura, Industria, Formación, Investigación y Difusión, a partir de las cuales se implementan unidades de acción para la creación y formación de nuevas audiencias.

CHILEMONOS ha trabajado por 13 años manteniendo el liderazgo y reconocimiento como lugar de encuentro de la Animación, para la industria y la academia; así como espacio de apreciación artística y acercamiento para las audiencias: Consolidando su crecimiento sostenido a lo largo de su existencia y robusteciendo el trabajo con las redes y alianzas que nos sitúan como la institución pionera a nivel mundial en el fomento de la animación nacional y latinoamericana en español.

El 13° Festival Internacional de Animación CHILEMONOS, tiene como Anfitrión Académico a la Escuela de Animación Digital de Universidad Mayor. Fundación CHILEMONOS forma parte del Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, que busca fortalecer y dar continuidad a instituciones y organizaciones culturales de derecho privado y sin fines de lucro. Este programa además es parte del Sistema de Financiamiento a Organizaciones e Infraestructura Cultural del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio que integra, articula y coordina de forma transversal los planes, programas y fondos orientados al fomento y apoyo de las organizaciones, de la infraestructura cultural, y de la mediación artística. Todo esto con una vocación descentralizada, mecanismos participativos, y la promoción de la creación de redes y asociaciones.