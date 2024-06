Presentan teaser de la película basada en el corto “Historia de un Oso”

El estudio PunkRobot ha anunciado el teaser de “Brave Cat”, la película basada en el corto “Historia de un Oso”, ganador del Oscar en 2016, en el Festival de Animación Annecy, que se desarrolla hasta el sábado en la ciudad homónima en Francia.

Este lanzamiento refleja el objetivo de la delegación chilena: buscar financiamiento, coproducciones y alianzas estratégicas, destacando el talento nacional en el mercado internacional.

Paralelamente, el Mercado Internacional de Cine de Animación (MIFA) se desarrollará del 11 al 14 de junio, ofrecerá una plataforma única para el networking y la expansión de la animación chilena en el mercado europeo.

Este año, el Festival de Animación Annecy junto a MIFA, reunirá a los principales actores de la industria de la animación a nivel mundial. Por esta razón, una delegación chilena compuesta por 27 profesionales de estudios de animación coordinados por la Asociación Chilena de Profesionales y Productoras de Animación, ANIMACHI, buscará aprovechar esta oportunidad para generar redes, establecer socios estratégicos y explorar nuevas posibilidades de exhibición y coproducción. }

Dentro de los proyectos que tendrán una importante participación en el festival, además están:

● “Wow Lisa” de PunkRobot, en la categoría TV Films in Competition 1.

● “Data Flesh” de Felipe Elgueta, en la categoría Short Films in competition Off Limits.

● “La Veta del Diablo” de Formidable, en la categoría Meet the… Producers – Gap Financing.

● “Los Tesoros de Marta” de Supaphure Studios, en la categoría Pitch Partners – Liga de la Animación Iberoamericana Focus @MIFA.

● “Dance to Live” de Smog TV, en la categoría Commissioned Films in Competition.

Delegación chilena y participación

La delegación chilena de este año incluye a estudios de renombre como Llolleo Creativo, Rayo Púrpura, Formidable, Marmota Studio, Lunes, GVG, Poston, Pájaro, Pudoctopus, Supaphure Studios, Pista B, Typpo, Jupiter Studio, y Wood Producciones. También se destaca la presencia del estudio PunkRobot, ganador del Oscar por “Historia de un Oso”. La misión de la delegación es competir en el festival, encontrar coproducciones, ofrecer servicios de animación y exhibir los contenidos creados por talentos nacionales.

Durante el MIFA, los delegados participarán en reuniones de negocios, presentaciones de proyectos y proyecciones. ANIMACHI, a través de su marca Chilean Animation, ha coordinado la participación de delegaciones chilenas en Annecy desde 2016, facilitando la integración en el mercado europeo.

“La industria de la animación nacional llega en un muy buen momento, con producciones cada vez más sólidas, existe un reconocimiento global de la calidad y variedad de las historias que se crean en nuestro país. La delegación de este año es muy numerosa y lleva una gran variedad de proyectos, tenemos participación en el Festival y en el mercado MIFA tendremos nuevamente un stand que permite seguir posicionando a Chile en el mundo y sobre todo en la animación, punto de encuentro para reuniones, poner el foco sobre nuestros talentos y generar intercambio con todos quienes visitan este fundamental mercado europeo”, asegura Max Narr coordinador de ANIMACHI para la misión MIFA 2024.

Además, el MIFA será escenario de importantes encuentros bilaterales, incluyendo reuniones entre delegaciones chilenas y brasileñas, y entre Chile y delegados de España, promoviendo la coproducción y el fortalecimiento de redes internacionales.

El respaldo del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio (MINCAP) es crucial para una presencia sólida en estos eventos, facilitando la asistencia de 5 delegados del MinCAP y 6 de ProChile, siendo un apoyo fundamental para el crecimiento y la visibilidad internacional de la animación chilena.

La ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Carolina Arredondo, comenta al respecto: “Por estos días el audiovisual chileno está presente en distintas instancias internacionales y la animación local sigue demostrando que también tiene su lugar ganado en estos encuentros. Por eso, desde el Ministerio de las Culturas mantenemos este compromiso con nuestras creadoras y creadores, así como nuestro gobierno se ha comprometido también con el impulso a las industrias creativas. Esto último con medidas concretas como el retorno del IFI y el proyecto de ley que establece beneficios tributarios a empresas extranjeras que filmen en Chile”.

“Participar en Annecy y su mercado MIFA, junto a ANIMACHI y el Mincap, ha sido clave en la estrategia de internacionalización de la animación chilena, sector donde el país ha sido reconocido con múltiples premios en certámenes internacionales. En ProChile buscamos contribuir a que las productoras chilenas puedan robustecer sus redes de contactos de negocios, y que se traduzca en un beneficio para toda la industria local, que es fuente de empleos y talentos que fortalecen la imagen país”, dice Raúl Vilches, jefe del Departamento de Economía Creativa de ProChile.

ANIMACHI, como asociación gremial, trabaja para fortalecer la industria de animación en Chile y en el extranjero. A través de Chilean Animation, coordina y apoya a la delegación chilena en Annecy y MIFA, asegurando una misión exitosa. Este trabajo ha sido continuo desde 2016, colaborando con ProChile para diseñar un plan sectorial anual que impulsa la producción y la internacionalización de la industria.