El glaciólogo Gino Casassa asumió como nuevo director del INACH

Ante casi un centenar de personas, entre funcionarios, funcionarias y autoridades locales y nacionales, el Dr. Gino Casassa Rogazinski asumió como nuevo director nacional del Instituto Antártico Chileno (INACH). En sus primeras impresiones, el Dr. Casassa señaló que “tenemos muchos desafíos y estamos en un momento importante para Chile y para el mundo en general. Como país signatario tenemos mucho que decir y la Antártica es parte crucial de nuestra política exterior, así que bajo ese punto de vista vamos a fortalecer el Programa Nacional de Ciencia Antártica”.

“Ser director de INACH es un sueño hecho realidad. Habiendo conocido esta institución desde hace 42 años cuando fue mi primera campaña antártica me deja en una posición favorable porque conozco el pasado y también los desafíos futuros para emprender esta labor. Acá en Magallanes me siento prácticamente como volver a la casa, ya que viví diez años aquí junto a mi familia como profesor de la Universidad de Magallanes. Esta es una nueva etapa en mi vida en la que Dios me ha dado la oportunidad de vivirla y lo voy a hacer con la mejor energía, fuerza y colaboración con todos”, agregó Casassa.

A su vez, el delegado presidencial de la región de Magallanes y de la Antártica Chilena, José Ruiz, apuntó que “INACH cumple un rol fundamental como lo ha dicho nuestro presidente Gabriel Boric que mira con especial atención la soberanía y nuestro posicionamiento como país en el territorio antártico. Le deseamos todo el éxito al nuevo director y no me cabe la menor duda de que con el equipo que compone el Instituto Antártico Chileno realizará una excelente labor”.

Gino Casassa es ingeniero civil hidráulico de la Universidad de Chile, máster en División de Geofísica de la Hokkaido University de Japón y doctor en Ciencias de la Ohio State University de Estados Unidos. Cuenta con más de 100 publicaciones especializadas en geofísica de glaciares, estudios de avalanchas de nieve y flujo de detritos. Inició su trayectoria laboral como director de Programas Antárticos e Investigador Asociado en la Universidad de Magallanes. Fue cofundador del Laboratorio de Glaciología e investigador Senior en el Centro de Estudios Científicos (CECs). Entre 2013 y 2017 se desempeñó como director ejecutivo del Convenio Mineduc “Gaia-Antártica: Conocimiento y cultura antártica”, en la Universidad de Magallanes y luego ejerció como gerente de Investigación y Desarrollo de la consultora Geoestudios S. A.

El INACH es un organismo técnico del Ministerio de Relaciones Exteriores con plena autonomía en todo lo relacionado con asuntos antárticos de carácter científico, tecnológico y de difusión. El INACH cumple con la Política Antártica Nacional incentivando el desarrollo de la investigación de excelencia, participando efectivamente en el Sistema del Tratado Antártico y foros relacionados, fortaleciendo a Magallanes como puerta de entrada al Continente Blanco y realizando acciones de divulgación del conocimiento antártico en la ciudadanía.