Gloria Laso recibe distinción a su trayectoria en los Temporales Teatrales

Una carrera que la ha consolidado como una actriz reconocida de la televisión, la pantalla grande y las tablas es la que ha construido durante un poco más de cinco décadas, Gloria Laso, quien llegó a Puerto Montt y al festival Temporales Teatrales exclusivamente para recibir el reconocimiento.

“No se me habría ocurrido jamás recibir este reconocimiento. Es un tremendo honor para mí. La verdad es que me dieron ganas de volver a hacer teatro altiro”, dijo la emocionada actriz y directora, quien agregó “venir al sur es como entrar al Chile que fue y el Chile que uno quisiera que fuera. Yo no había venido hace muchos años al festival, y siento que el festival ha crecido, se ha solidificado, para la gente ya es como un rito asistir y es muy bonita la convocatoria”, expresó.

Consultada por lo que significan los Temporales Teatrales en la escena nacional, Laso afirma: “Los Temporales Teatrales están como en el inconsciente colectivo. Es una parte de la historia de Puerto Montt. Ustedes han creado cultura, han hecho que la gente se impregne de ésta y eso se significa que se han dedicado a alimentar el alma de la ciudad”, aseveró.

La actriz, además, hizo hincapié en la actitud del público.

“El nivel de interés de la gente, de participación, de respuesta y de conciencia -porque me tocó justo ver una obra de la memoria y vi cómo la gente vibraba con eso, es algo que no se ve en Santiago. Allá el público no tiene ese nivel de reflexión, la gente es mucho menos comprometida emocional, intelectual y políticamente”.

Se trata de una distinción que se ha afianzado año tras año en el festival, y que responde a la necesidad de reconocer el trabajo y la dilatada carrera artística que actores y actrices han realizado en el teatro nacional.

Por último, cabe destacar que la trigésima quinta versión del festival más extenso y longevo del país comienza su recta final. Hoy será el turno de “¿Quién le teme a Virginia Woolf?” del Teatro Nacional Chileno que bajo la dirección de Cristian Keim pondrá en escena a Daniel Alcaíno, Trinidad González, Nicole Vial y Felipe Zeped. Una función que agotó sus entradas a 24 horas de abrir la boletería del Teatro Diego Rivera, el pasado 8 de julio, y que interpretará la aparente tranquilidad de un mundo de intelectuales contrastada con las exacerbadas pasiones humanas.