La desconocida historia de la familia artística urbana chilena de El Oriental10 en California

Fue a fines de 2020 -en plena pandemia del coronavirus- cuando José Freire, más conocido en la escena nacional e internacional como El Oriental10, comenzó un viaje que lo llevaría a convertirse en uno de los chilenos exponentes del género urbano desde Los Angeles, California, Estados Unidos.

Con cientos de oyentes en las plataformas digitales, tales como, Spotify y YouTube, el cantante oriundo de la ciudad de Concepción acaba de estrenar su nuevo EP, que lleva por nombre “Fuera de Radar”.

De ojitos chinos y tatuajes; de Concepción a Santiago y de Santiago a Los Angeles, Estados Unidos, el exponente del género urbano, El Oriental10, cuenta su historia. Habla de su migración desde Chile a Norteamérica; de sus inicios como artista; de su vida como padre y como amigo de grandes cantantes nacionales, tales como, el líder de “Sosa Mafia”, Julianno Sosa; de uno de los más populares miembros fundadores de la Coordinadora Social Shishigang, Ben Bulgari y del destacado músico “El Cangri”, ex chico reality que falleció hace algunos años y quien fue uno de sus principales motivos para retomar el arte de la música.

También nos habla desde el amor. De cómo conoció y construyó su familia en Norteamérica junto a la cantante y actriz Paula Nas, chilena-estadounidense. Una artista que ha participado en grandes producciones hollywoodenses, tales como “Rápido y Furioso”, la película de Harley Quinn, ‘Birds of Prey’, y siendo incluso participó en los Premios de Sindicatos de Actores (SAG), en Estados Unidos, lo que le ha permitido conocer a grandes actores, como Will Smith, Leonardo Di Caprio, Al Pacino y Lady Gaga.

A continuación… La verdadera historia del “sueño americano”…

– Estamos con El Oriental10, exponente del género urbano en Chile, radicado en Estados Unidos, Los Ángeles, en entrevista exclusiva para el diario El Mostrador. Lo primero es preguntarte, ¿de dónde eres? ¿Dónde naciste y creciste?

– Bueno, primero gracias por la invitación; por el espacio y sí, pues soy de Conce. Nacido y criado en Hualpén. Después me fui para Santiago a vivir como entre los 18 y 19 años.

– Eres chileno radicado en Los Ángeles, Estados Unidos, ¿cómo migraste? Cuéntanos, ¿cómo surge la idea de irte de Chile?

– Mira fue loco, pero en sí, fue como una bendición, porque todo salió de la nada. Yo me fui a Santiago por la música, cachai. Yo estaba estudiando. Me acuerdo que le dije a mi mamá: ‘sabes que no me gusta lo que estoy estudiando. No es lo mío. Me veo haciendo música’. Entonces dejé los estudios y me fui a Santiago y ahí empiezo a hacerme de amigo de “El Cangri”. Pero yo me tomé un tiempo como de tres años donde no hacía nada relacionado a la música. Iba una vez a la semana, una vez al mes, cada dos meses a un estudio… Como que le había perdido el amor a la música. Yo me fui entre los 18 y los 19 años para Santiago. Entonces, los amigos que me fui haciendo por la música se transformaron en mi familia y éramos todos cabros chicos. Ocurría lo típico: problemas de ego de repente; problemas de lucas y llega un momento donde todo explota.

– ¿Estabas estudiando una carrera formal?

– Estaba estudiando Ingeniería Industrial en Mejillones. Estuve en un Liceo Industrial.

– ¿Cómo nace tu interés por la música? El querer ser cantante… Esa inspiración artística.

– Yo creo que nace de chico. De chico tengo ese lazo con la música porque, por ejemplo, cuando chico yo me quedaba… Mi mamá trabajaba, entonces, me quedaba con mi abuela en la casa y ella me obligaba a ir a la iglesia. Entonces, yo tenía 7 años y empecé a buscar algo con lo cual yo disfrutara la iglesia: el coro. Pero me enamoré así como tal de la música en el colegio por un compañero que estaba escuchando un disco de Baby Rasta y Gringo. A mí me gustaba la música en inglés. Veía los programas de música, pero nunca había escuchado música así como en español. Entonces cuando mi compañero llegó escuchando “yo voy a la disco por ella”.

– Hablemos un poco de tu familia. De tu pareja la cantante y actriz, Paula Nas. ¿Es chilena-estadounidense? ¿Cómo se conocieron?

– Las dos. En Los Ángeles. Nos conocimos acá después la pandemia.

– Tienes un perrito, ¿cómo se llama? También tienes un hijo; un hijo perruno y un humano.

– No, tengo dos hijos perrunos. Tengo la pareja. Tengo dos perritos, tengo “el Tuba”, que es mi primer hijo. Tenemos la familia completa.

El amor: El sueño americano

Los dotes a artísticos de la cantante y actriz chilena-estadounidense Paula Nas nacen desde que era chiquitita. Sus papás y hermanos le inculcaron la cultura de la música.

“Mi hermano mayor toca la guitarra. Mi otro hermano toca la percusión y yo cantaba y tocaba el piano. Entonces teníamos una mini banda. De chica nos criamos con eso. Hacíamos carretes con música. Siempre que podemos sacar instrumentos, los sacamos. Me crié como con eso. Ahí también siempre de chica quise ser artista. De chica me gustaban las pantallas; me gustaba cantar. Siempre soñé con eso. Ahí me metieron al modelaje. Me impulsaron mis papás y me apoyaron en eso desde bien chica, cachai”, recuerda la artista y pareja de El Oriental10.

Nas estudió actuación en la Academia Fernando González. Sin embargo, cuando retornó a Estados Unidos su mente se abrió dadas las posibilidades y quiso dedicarse a también a hacer música.

Cuando estaba en un estudio en Chile en el año 2021, le comentaron que había un chileno en Los Ángeles haciendo música, lo que le pareció increíble.

“Dije, pucha, bacán encontrar a alguien que haga música en Estados Unidos, Los Ángeles. Difícil encontrar chilenos acá. Somos pocos los chilenos que están acá. Entonces fue bacán decir, hay otra persona, porque yo la música la estaba trabajando aquí con un gringo. Estaba trabajando con harta gente que hace música acá. Entonces conectar con alguien de Chile… Ahí nos pusimos a conversar. Yo estaba en Chile. Fue como de la nada la relación. Yo llegué acá a Los Ángeles de nuevo, ya viene de vuelta y nos juntamos y ahí empezó todo y de ahí que no nos separamos más. Eso fue en el 2021. Un año después de eso más o menos yo quedé embarazada de nuestro hijo. Así que ahí ya hicimos nuestra familia.

“Yo soy chilena y gringa. Nací acá en Los Ángeles, California, pero mi familia es toda de Chile. Están todos en Chile. La mayoría, porque tengo familia acá igual, así que sí, pues hablo inglés; hablo español. Tengo ambas culturas, pero soy chilena”.

“Como actriz he podido lograr hacer hartas cosas. Yo aquí trabajo en diferentes producciones. Tengo agencias que me representan y he podido estar en producciones gigantes como en ‘Rápido Furioso’; en la película de la Harley Quinn. Ahora hace poco estuve en ‘Griselda’. He conocido muchos famosos, y hace algunos años me llegó la invitación del Sindicato de Actores acá en el año 2022″.

“Participé en los premios del Sindicato de Actores de acá y ahí también puede conocer a Lady Gaga; a Al Pacino y a un montón de gente. Es bacán, pues tener este otro mundo como decía antes te abre la mente, el mundo, de que las cosas son como más alcanzables cachai, y como que sabes que puedes. Están las cosas aquí mismo. Todos trabajando aquí al lado tuyo… Anda, si es que el de al lado pudo también puedes. Entonces, no, bacán. No he tenido como un papel grande ni nada de eso, pero no dudo que pronto que pronto va a ser, pero si he podido hacer cosas bacanes”.

“Y bueno, empecé a hacer música en el 2019, 2018. Yo antes pensaba cómo voy a vivir como cantante, pero llegando acá vi que todos eran cantantes. Al final pudiste ser lo que lo que querías. Yo empecé a hacer música y a pesar de que me motivé más con un gringo, empecé a meter a como la industria de raperos y no sé qué y ahí fue cuando hice hartas canciones, pero en mi primera canción que saqué tiene como una vibra más gringa. Con la gente con la que trabajé ese tema fue todo más bilingüe. Y dije, no, quiero hacer algo más mío: más latino; más chileno y ahí empecé más con el reggaetón”.

“También cuando empecé tuve un montón de problemas… Quizás como por mi ignorancia igual. Hice temas con productores que no podía confiar cachai y hasta me robaron un tema. Una famosa acá, una rapera. Yo estaba recién empezando, fue brígido para mí. Entonces dije: ‘Voy a empezar a hacer reggaetón’. Voy a empezar a hacer lo mío y a la escena gringa más o menos dejarlo un poco de lado. Después también uno va evolucionando tanto y empecé a trabajar con gente en Chile y gente acá de Estados Unidos. Yo grababa mí tema acá en Estados Unidos o también allá en Chile cuando voy de visita, pero también he tenido como una transformación, porque ahora yo siento que hago como música entre chilena y gringa. Es como una mezcla. Hay una letra en inglés; una letra en español porque igual eso es como soy yo cachai. Esa yo soy: chilena y gringa. Entonces como que quiero mezclar eso, porque quiero demostrar quién soy yo como artista. En mi carrera estuve un momento como en standby. Igual cuando fui mamá me convertí en mamá y ahí no hice una actuación, no hice nada de música igual. Creé temas mientras estaba haciendo no sé, haciendo dormir a mi hijo. Me ponía los audífonos y hacía letras o cosas así. Me tomé un tiempo para dedicarme a ser mamá y ahora ya volví con todo”.

“Bueno en Chile igual he estado en proyectos de actuación. He podido trabajar igual con actores bacanes. Íbamos a hacer una serie en donde mis papás eran la Ale Herrera con Julio Milo, pero al final no se dio, porque igual en Chile como la está todo más limitado por el tema de los recursos; el tema de quién pone las lucas para las producciones. Entonces, al final no pudo como ver fruto ese proyecto, pero bueno, a futuro hay hartos proyectos que tengo en mente; que tengo abiertos y espero se den a la luz”.

“Por eso mismo, no sé si decirle como un sueño americano, pero sí, aquí están las posibilidades. Está la oportunidad de estar. Como que te abre la mente cachai. No están en esos límites que te ponen quizás como en Chile que es como onda: ‘no vas a llegar a cierto punto’, no, aquí como que no hay punto si te la juegas. Puedes llegar muy lejos. Así ha llegado lejos mucha gente; muchos artistas y de todas partes del mundo. Aquí puedes encontrar gente de todas partes del mundo, otras culturas, otras visiones, otros puntos de vista. También tener la oportunidad de trabajar con otros artistas, de tener otra oportunidad, de otra idea, de ser más creativo en otros sentidos y que la gente también no sea como ‘oh no la va a lograr. No, aquí es como ‘si dale, tú puedes’”.

“Entonces en ese sentido, claro, se puede decir que estamos viviendo como el sueño americano, pues porque estamos viviendo las vidas que queremos; que nos gusta ser artistas, entonces sí”, relata.

EP: Fuera de Radar

– Estás en un proyecto bien importante en tu carrera musical: Tu EP, que con una colaboración bien relevante con Ben Bulgari: uno de los fundadores de la Coordinadora Social Shishigang y también con el líder de “Sosa Mafia”, Julianno Sosa.

– En un minuto de introspección digo así: ¿qué estoy haciendo con mi vida? O sea, ¿quiero hacer esto qué estás haciendo para siempre?, ¿o de verdad quiero hacer, lo que me motiva, lo que me inspira que es la música? Ahí retomo y hacemos música y el EP “Fuera de Radar” parte con esta canción que le dedico “El Cangri”. De cierta forma esa idea. Como que vivir todo ese proceso, ver a su mujer que pronto iba a tener el baby shower; ver a la mamá y ver todo ese proceso como que la idea me fluyó.

– Eras muy amigo de “El Cangri”, exponente del urbano en Chile, joven que generó gran revuelo en la agenda pública por su fallecimiento en el desierto boliviano. Muy conocido por ser uno de los primeros “flaytes” es en televisión con la serie docurreality “Perla” y luego con su programa “Dash y Cangri”. ¿Cómo ha sido ese proceso? ¿Cómo fue recibir la noticia de su muerte? “El Cangri” muere en un año bien importante, porque aquí en Chile pasaron hartas cosas. Cuéntame un poquito de su amistad…

– Fue duro, porque como te decía durante mucho tiempo y hasta el día de hoy mis amigos siempre son parte como de mi familia. No soy de tener tantos amigos, pero soy de tener buenos amigos. Prefiero mejor la calidad que la cantidad. Entonces como te decía “El Cangri” inconscientemente antes de partir fue el que me dejó esa semilla de que vuelva a la música. Sin darme cuenta, se da que me contactan de acá un sello independiente. Que habían escuchado después del proceso de la muerte de “El Cangri” una maqueta que se creó en una noche de estudio y le gustó lo que escucharon y ahí llegamos a conversaciones.

– ¿Y cómo lo conociste, te acuerdas?

– Yo me acuerdo que cuando la primera vez que lo vi en persona nosotros fuimos a un estudio con el productor que trabajaba en este tiempo. Yo iba con la mente de que voy a convertirme cantante, pero no se me dio de una. Entonces empecé a ser compositor y me acuerdo que había un director de vídeo. Ellos estaban viendo un vídeo y ahí conversamos un rato y nosotros nos fuimos y con el productor con el que trabajaba en este tiempo como que los dos nos dijimos: de ahí pertenecemos. Nosotros vamos a empezar a trabajar con ellos, le vamos a hacer las canciones y a la semana nos contactaron. Como que lo invocamos. A la mitad de eso fue justo cuando ‘El Cangri’ se pega en Canal 13. Justo cuando es el boom de la serie ya, o sea, ya no había vuelta atrás. La vida de los cabros ya había cambiado por completo.

– Ese año, 2019, es un año bien potente en Chile. Las canciones de Pablo Chill-E, Cris MJ, Standly, Harry Nach o el Poli lideran las plataformas de streaming. En el año 2019 pasaron muchas cosas en este país. Fue el estallido social y también hay una explosión del género urbano. El movimiento Shishigang representando también con Pablo Chill-E ahí un descontento social a lo que es el sistema, el Estado, ¿no? ¿Cómo influye crees tú el género urbano en la sociedad?

– Yo creo que es un de como de la voz del pueblo por así decirlo, de la gente normal. Hay veces que nosotros como jóvenes me refiero, o sea, queremos solamente vacilar, pero hay veces que también necesitamos decir lo que nos pasa, ¿cachai? Desde algo sentimental hasta un descontento de cómo es mi vida, ¿cachai?’”.

Muchos artistas están mostrando la vida que llevan por la vida que vivieron entonces para mucha gente que no la entiende, que no lo vive, que es como incitar a la violencia y creo que eso es erróneo, porque al final es la manera que uno de repente tiene a decir: “Oye, aquí las cosas no están bien”.

– Aquí hay un punto bien importante de lo que tú dijiste: La vida que vivieron. En el guetto; en la población se vive mucho lo que es narcotráfico. Hay que hablar las cosas como son, narcotráfico, prostitución, etcétera. La música para muchos artistas urbanos es su liberación o su escape a no estar a lo mejor en esas cosas así, ¿crees eso?

– Completamente, la música es un boleto de salida. Yo me di cuenta que estaba estudiando y no me veía estudiando. Después ya no me veía ejerciendo eso el resto de mi vida. Entonces, imagínate para un niño que no sé, poniendo un caso hipotético su papá no sé, está preso; está muerto, o su mamá no está la casa porque tiene que trabajar todo el día. Los primos están en la calle andan haciendo sus cosas. Entonces, ¿qué ve ese niño? ‘Eh… Para allá va mi vida. Gracias, no’. Y de repente aparece la música y puede ser tu boleto de cambiar tu vida y no solamente lo ves de niños, sino que de todo su entorno de toda su familia. Entonces yo creo que también es importante fomentar esto, cachai.

Así como en la calle; como en los barrios hay mucha droga y todo lo que conlleva la calle en la música también. Entonces se necesita también un poco de educación entre los que llevan más tiempo e ir guiando a los que vienen atrás. Por ejemplo, yo me he dado aquí cuenta desde que llegué acá que es muy fácil perderse. Muy fácil perderte en el sentido de que empieza a llegar un poco de fama, un poco de lucas y todo aparece en tu mesa. Entonces, si no te si no te mides, un control disciplina, disciplina, disciplina, educación no en el sentido de estudio educación en el sentido que es lo bueno para mí, hasta dónde puedo llegar, cachai. Este tipo de educación que dicen que se entrega en casa”.

Entonces te falta eso. Entonces, los que están más arriba tienen que educar a los que vienen más abajo ahí importante orientar.

– Yo creo que también hay un tema…Muchos artistas como lo muestran los medios de comunicación: el narcotráfico, la población, en sí, se han hecho cargo de financiar a veces vídeos musicales, etcétera. En ese sentido, ¿hay un rol que falta del Estado? ¿Fondos de cultura de pronto que apunten a fomentar el género urbano, pero desde el Estado? ¿Ver en el arte financiamiento para para estos jóvenes?

– Si lo planteas así y lo piensas de una manera…como desde el punto de vista fuera de radar, te das cuenta que al final la gente de la calle está dando las lucas, porque nadie más las pone. ¿O no? O sea, va más allá de una cuestión de que alguien tiene que ayudar. Tampoco estoy pintando que la gente lo hace así como que son blancas palomas ni nada, pero al final están haciendo algo que nadie más lo está haciendo.

Entonces, cuando las cosas están pendientes, en general de la música, si tú te das cuenta las bandas, por decirlo, que son años de años hoy en día no hay tanta fama. Hoy día son más cantantes, pero antes era la fantasía esto de irse del país y así podían llegar al siguiente nivel, porque Chile igual es un país chico. Un país donde lamentablemente la idiosincrasia de repente hace que como se dice todo es “chaquetero”.

– En la era digital, la inteligencia artificial, ahora todo ha llevado al artista contemporáneo a estrenar mucho single; a estrenar una canción, no a estrenar álbumes… ¿Por qué un EP? ¿De dónde sale esta lógica? ¿Qué es un EP?

– Yo como te digo soy fanático de la música en general desde que soy un niño, y siempre entendí como que los gringos, los raperos, cachai, la banda en sus canciones veían la música como la moda y como por temporada y cada disco cada concepto que ellos hacían era todo uno. Entonces, yo cuando me vine para acá y empecé a trabajar con mi música y yo dije ok. Sacar una canción mensual y cada seis, siete meses finalizar el semestre por así decirlo con este final…Este final de semestre fue ‘Fuera de radar’, cachai, y todas esas canciones que salieron ahí van bajo este concepto: Que es centrarse en que no hay que aferrarse tanto a la vida, porque al final lo único que tiene son recuerdos, lo que se vive ahora y ya la próxima temporada va a ser otro concepto.

– Vamos a eso vamos a eso… ¿qué colaboraciones o sorpresas se vienen? Adelántanos algo.

– No quiero dar mucha luz, porque de repente los proyectos se caen, pero esta siguiente sesión va a ser puro reggaetón, pero reggaetón así del bueno puro reggaetón. Va a ser un EP que va a cerrar de cinco o seis canciones; dos o tres colaboraciones y la otra solo va a llevar el concepto de reggaetón.

– Bueno y para ir cerrando está entrevista, ¿cuál sueño o qué sueños se vienen por cumplir?

– A mí me gustaría poder dar un concierto en mi tierra y sería bacán poder organizarlo, por ejemplo, para Navidad. No todos tienen las mismas navidades cachai…Y hay gente que de verdad necesita de repente un poco más de alegría. Es un mes muy especial. La fecha es importante, no la viven de todas las mismas personas; de la misma forma no claro. Entonces, una meta, un sueño así como cercano es poder organizar una fiesta en Hualpén, que es donde yo nací. A la gente mía.

Un Ping-pong con El Oriental10

– ¿Quién es tu mejor amigo o amiga de género urbano?

– Ben Bulgari.

– ¿Cómo te ves en 10 años más?

– Un empresario. A mí me gustan los negocios. Yo me veo me veo haciendo música y sigo ligado a la música, pero también llevando negocios ¿cachai? En mi empresa y todo relacionado a eso”.

– ¿Cuál es tu canción favorita pero fuera del género urbano? ¿Alguna romántica, algún metal, algún gitano?

– Soy fanático de Lil Wayne. Él fue como mi primer referente. Así ya cuando empecé a crecer lo vi como su estilo y todo yo dije: “ya, por ahí voy”.

– ¿Con qué artista sueñas o te gustaría colaborar algún día?

– Ñejo.

– ¿Quién es tu reguetonero?

– Ñejo”.

– ¿Tienes algún hobby desconocido que no sepan tus fans?

– Me gusta mucho ver series, películas. De repente ver cine polaco, austriaco. Como que eso me encanta. De repente, si empieza una serie me da la ansiedad.

– Hablando de eso mismo, ¿tienes alguna película o serie favorita?

– Me gusta la película 50Cent, la película. Cuenta un poco su historia. También vi muchas veces la película de Daddy Yankee: “Barrio Fino”.

– ¿Te gustan más los perros o los gatos?

– Perros. Si pudiera tener una granja de perros tendría una gran una granja de perros.

– ¿Con qué artista mujer te gustaría colaborar? Tienes una colaboración bien importante en Chile con “la mami trap”, Loyaltty, pero de pronto algo más internacional… ¿Con Karol G y/o Tokisha?

– Con Tokisha. Siento que podría ser algo más acorde a lo que a lo que hago yo.

– ¿Más bajo mundo?

– Bajo mundo; bajo mundo. Siento que con ella podría salir algo interesante.

– ¿Cuándo se viene ahí una colaboración con Bizarrap?

– Estamos trabajando para lograr cosas así.

– ¿Qué mensaje les dejarías a las personas que te escuchan?

– Hay gente que me sigue; que sigue mi música que son igual que yo, porque vienen de la nada y que se aferran a sus sueños cachai y yo lo les podría decirles, no solamente para los que quieren hacer música, o lo que sea, para cualquier persona: es que todo es posible. O sea, hay que enfocarse. Trabajar. Enfocarte y darle, y darle, y darle. Ahí es cuando dicen: “oh, fue un golpe de suerte”, pero hay que trabajar para que esos golpes de suerte ocurran.

– Es todo el proceso artístico, no tanto en el resultado, ¿no?

– Claro, o sea, y disfrutar también. Disfrutar la vida que estás escogiendo. O sea, si tú quieres ser un doctor y tienes que aguantar siete, ocho años de full estudio, poca vida social, pues disfrútalo…Porque al final nadie te está obligando.

– ¿Qué mensaje les dejarías a los niños a las niñas adolescentes que quieren iniciarse en la música? Hoy en día es bien llamativo como dice un colega tuyo, Marlon Breeze: “Ya nadie quiere ser futbolista, todos quieren ser cantantes, artistas”.

– Es así y también es producto a lo que se vende por redes sociales. Hoy en día también muchos niños quieren ser influencer. Muchos niños gamers. Entonces ya es producto a lo que se vende por las redes sociales. También las redes sociales -como siempre se dice-, no todo es real todo; es manipular. Yo lo que les podría decirles es que sea lo que sea que quieran hacer en su vida se aferren. Confíen en Dios y trabajen. Acá nadie les puede apagar la luz. Que nadie les pueda decir “tú no podías ir”. Al contrario: Aférrate a tus sueños. A ser tu luz y dale para adelante, porque todo es posible.

– Crea tu película…

– Yo ayer por así decirlo estaba pensando que iba a ser de mi vida y hoy en día estoy haciendo lo que amo.

– Bueno y al parecer bien cumplido, porque te hemos visto en varias portadas de La Cuarta y de otros medios de la competencia como Canal 13, Radio Agricultura…

– Como te digo: Nada es regalado.

– Para cerrar, ¿cómo te defines en tres palabras?

– Perseverante, consistente y un soñador. Jamás dejó de soñar hasta despierto. Creo que eso ha sido algo importante en mi vida: Estar soñando constantemente.

– Yo no duermo, yo descanso, como dice Pablo Chill-E.

– “A medida que lo estás soñando; que lo estás imaginando; que lo estás visualizando: Lo vas a ir dibujando”.

