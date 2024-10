Con doble Pudú a la Trayectoria se dio inicio al 31° Festival Internacional de Cine de Valdivia 2024

Este lunes 14 de octubre se llevó a cabo la inauguración de la 31ª edición del Festival Internacional de Cine de Valdivia, evento de lanzamiento que se realizó en el Teatro Regional Cervantes con más de seiscientas personas asistentes, entre cineastas, jurados, autoridades y público general.

Durante la inauguración se dieron a conocer detalles de las películas que forman parte de la Selección Oficial de FICValdivia 2024, los jurados que tendrán la tarea de evaluar y premiar las películas, además de los Films de Apertura, Central y Clausura, Homenajes, Gala Internacional y Gala Chilena.

La ceremonia inaugural estuvo conducida por la actriz Mariana Loyola y contó con la participación sorpresa del actor Daniel Muñoz, quienes entregaron el premio Pudú a la Trayectoria a Amira Arratia, Jefa Departamento de Documentación TVN y Luis Alberto Espinoza, Director de ATV Valdivia.

Por su parte, la encargada de cultura de la Ilustre Municipalidad de Máfil, María Inés Gutiérrez, recibió un reconocimiento por su contribución al desarrollo cultural de la región, otorgado por socias y socios del Centro de Promoción Cinematográfica de Valdivia. Nuevamente el artista Samuel Lizama fue el encargado de la creación de este galardón.

Convenio

Durante el evento se firmó un convenio de colaboración entre Fundación Imagen de Chile y FICValdivia, acto que refuerza la alianza que ya existe entre ambas instituciones. Este año el Comité Fomento Los Ríos de Corfo se unió al festival a través del programa Viraliza, colaboración que permitió estrenar en Encuentros Australes un nuevo espacio llamado Match Profesional, entre otras acciones que impulsarán la innovación en las artes audiovisuales.

Finalmente, la actriz chilena Tamara Acosta y la directora Claudia Aravena subieron al escenario para presentar el cortometraje ganador del primer FICValdivia en 1994: “LARGADISTANCIA”. En tanto, la realizadora Magali Meneses presentó su cortometraje, “WICHAN: EL JUICIO”, otra cinta ganadora de 1994. .

La actividad contó con la asistencia de la Ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Carolina Arredondo Marzán; Directora Ejecutiva de la Fundación Imagen de Chile, Rossana Dresner; el Gobernador Regional Protocolar de Los Ríos, Matías Fernández; Alcalde Protocolar de Valdivia, Francisco Eguiluz; Rector de la Universidad Austral de Chile, UACH, José Dörner Fernández; Presidenta Directorio Centro Cultural de Promoción Cinematográfica de Valdivia (CPCV), María Loreto Vega; y el director de FICValdivia, Raúl Camargo. Todo el registro del evento puede verse aquí.

Financiamiento

Sobre el financiamiento de FICValdivia, la Ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Carolina Arredondo Marzán, destacó que: “Como lo ha dicho el presidente en sus dos instancias públicas cuando ha hablado de presupuesto, el fortalecimiento del programa PAOCC ( programa de apoyo a organizaciones culturales colaboradoras) implica poder entregar un financiamiento permanente, una asignación de recursos, por ejemplo, al Centro Cultural de Promoción Cinematográfica de Valdivia, a través de esta asignación no concursable y renovable año a año para garantizar su sostenibilidad, un financiamiento basal que permita que esas acciones maravillosas que se realizan durante los 12 meses del año no tengan que concursar (…) He tomado como un desafío personal que antes de finalizar el gobierno la Cineteca nacional sea parte de nuestra orgánica ministerial”.

En tanto, el Gobernador Regional Protocolar de Los Ríos, Matías Fernández, destacó sobre FICValdivia que “Este no es solo un festival, este es parte del ADN de la región de Los Ríos, porque el cine no nos abre solo un mundo de ver historias y visiones, sino que también es una herramienta de transformación social”.

El alcalde Protocolar de Valdivia, Francisco Eguiluz destacó el esfuerzo de la organización para que el festival sea inclusivo: “En esta edición, el 30% de las funciones serán gratuitas, garantizando así que todos puedan disfrutar del cine, independientemente de su situación económica”.

El rector de la Universidad Austral de Chile, UACH, José Dörner Fernández comentó que: “Este festival nos ha permitido mirar las culturas originarias, mirar los dolores y los sueños más profundos de la humanidad (…) Hoy nos fortalece que los proyectos tomen vida en las pantallas a pesar de tener al fuego consumiendo archivos históricos”.

“El FICValdivia se ha consolidado como uno de los eventos cinematográficos más prestigiosos a nivel nacional e internacional. Es el certamen chileno con mayor cantidad de películas y es el certamen con mayor número de espectadores en sala”, sostuvo la presidenta Directorio Centro Cultural de Promoción Cinematográfica de Valdivia (CPCV), María Loreto Vega

Clásicos del futuro

Hasta el domingo 20 se podrá disfrutar de lo mejor del cine contemporáneo, estrenos nacionales e internacionales, y una serie de homenajes a destacados cineastas. El festival se realiza en diferentes salas especialmente equipadas para cine, teniendo como punto de encuentro principal la Carpa de la Ciencia CECs, ubicada en Paseo Libertad. Se presentarán 46 películas en competencia, un total de 93 films estrenados este 2024, 71 cintas realizadas en nuestro país o con participación chilena en su producción, y se proyectarán 56 films para ver en familia. A todo esto se suman funciones gratuitas, conversatorios, masterclass, películas musicalizadas en vivo y exposiciones interactivas de realidad virtual.

En esta edición, la Gala Chilena del FICValdivia reúne a importantes realizadores nacionales, quienes estarán presentando sus últimos estrenos durante esta semana. Entre las aclamadas películas se encuentran Los Hiperbóreos, de Cristóbal León y Joaquín Cociña; Animalia Paradoxa, del realizador Niles Atallah; Cuando las Nubes Esconden la Sombra, de José Luis Torres Leiva; y Con los pies en la tierra, dirigida por Cristián Sánchez.

Además, en el área internacional, Nicolás Pereda, Matías Piñeiro, Hong Sang-soo, Ben Rivers, Jia Zhang-Ke, Mati Diop, Ruth Beckermann, Miguel Gomes, Radu Jude y Jean Luc Godard son los díez directores que conforman la esperada sección Gala 2024.

31º FICValdivia presenta Simbiosis Inmersiva: Agua y Océanos, una selección de obras que exploran las nuevas tecnologías inmersivas. Asimismo, regresan los espacios de diálogo y reflexión sobre temas ligados a la creación e industria cinematográfica; VOCES y KAWIN.

Por otro lado, este año Encuentros Australes, el espacio de Industria de FICValdivia, cuenta con doce proyectos seleccionados para la reciente edición de Cine Chileno del Futuro. Englobados en cuatro subcategorías, estos proyectos contarán con asesorías especializadas en dirección y desarrollo creativo. Además, en esta versión del festival se lanzó una convocatoria inédita, ¡Match! Profesional, que busca potenciar las relaciones profesionales en la industria cinematográfica de regiones.

El Festival Internacional de Cine de Valdivia (FICValdivia) es un certamen fundado y organizado por la Universidad Austral de Chile; producido por el Centro Cultural de Promoción Cinematográfica de Valdivia; invita la Ilustre Municipalidad de Valdivia, el Gobierno Regional de Los Ríos y Codeproval; financia el Fondo de Fomento Audiovisual, Programa de Festivales Colaboradores del Consejo del Arte y la Industria Audiovisual y el Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Además, este año cuenta con el patrocinio de Sernatur los Ríos y el apoyo del Comité Fomento Los Ríos de Corfo.

Para más información sobre la programación y otros detalles del festival, visita: ficvaldivia.cl.