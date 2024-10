Escritoras nórdicas cerraron la Semana de la Novela Negra “Puerto Negro”

Stina Jackson (Suecia), Helene Flood (Noruega) y Sissel-Jo Gazan (Dinamarca), tres exitosas autoras nórdicas, asistieron a la jornada final del Festival Puerto Negro organizado por la Universidad Andrés Bello en el Palacio Rioja de Viña del Mar.

El término Nordic Noir se refiere a la novela negra, tanto en la literatura como en la televisión, y este año la III Semana de la Novela Negra “Puerto Negro” quiso destacar la contribución de las mujeres en el ámbito de este subgénero de la narrativa policial, para lo cual fueron invitadas las autoras, además de otros importantes escritores chilenos y extranjeros.

“Cada una de estas escritoras ha sido capaz de constituir su propia voz y estilo, dando cuenta de la realidad de sus países. La novela negra nórdica es un subgénero que ha tomado mucha fuerza a nivel internacional y nos alegra contar con la presencia de ellas en este año de consolidación para Puerto Negro”, señaló Miguel Angel Vargas Román, decano de la Facultad de Economía y Negocios UNAB, escritor y co-organizador de este evento.

Las autoras

Stina Jackson expresó que se encuentra por primera vez en Chile y que está muy feliz de estar en nuestro país.

“Crecí en el norte de Suecia, en un lugar muy, muy frío. Pero en realidad me he dado cuenta de que tiene similitudes con mi tierra natal, tanto en las personas como en el clima. Alguien me decía que los chilenos son en realidad los nórdicos de Sudamérica”, expresó.

La autora ha escrito dos novelas negras. La primera, ‘Carretera de Plata’, que un éxito de lectores en su país y se tradujo a 30 idiomas, recibiendo el Premio de la Academia Sueca de Novela Negra.

“No estaba preparada para eso, aunque siempre soñé con convertirme en escritora, desde que era pequeña. El sueño se hizo realidad”, destacó.

La escritora noruega Helene Flood ha editado dos libros en español: “La Psicóloga” y “La Comunidad”, el tercero se editará próximamente a fin de año. Sobre su vocación en las letras, advierte que siempre ha tenido el interés por contar historias.

“Mi narrativa pone atención en las grietas y tensiones al interior de la familia y se basa en el suspenso psicológico”, informó en Puerto Negro. Helen Flood es psicóloga y se doctoró con una tesis sobre revictimización, violencia y trauma. Su área de estudio influyó en cierto sentido en que desarrollara su gusto por la escritura.

Sissel-Jo Gazan (Dinamarca) también comenzó a escribir en su infancia. A los 12 años fue la primera vez que publicó un pequeño ensayo sobre viajes y a los 21 debutó como novelista. Posteriormente, tuvo que tomar la decisión de dedicarse a las letras o seguir una carrera más convencional como bióloga.

“Comencé a estudiar biología. De hecho, saqué otra novela mientras estudiaba. Luego, cuando estaba haciendo mi tesis, estaba en una encrucijada. Tuve que tomar una decisión si quería continuar mi carrera como investigadora o si quería escribir. Aunque combinar las dos cosas, por supuesto, es posible. Entonces, cuando estaba haciendo mi tesis, pensé: tal vez podría convertir mi tesis en una novela”, añadió.

La autora menciona que usa sus obras como un megáfono político. En su primera novela titulada “La pluma del dinosaurio”, abordó la decisión de los políticos daneses de recortar fondos universitarios para investigación.

Ganador Concurso Puerto Negro

El concurso «Puerto Negro», organizado por Cultura UNAB y la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Andrés Bello, busca difundir el trabajo literario en torno al género policial. En esta edición, se presentaron 125 novelas de las cuales 8 fueron elegidas por el jurado conformado por Sonia González, Simón Soto, Mónica Ruanet e Iván Farías.

El mexicano Sergio J. Monreal con su obra “Una poca de gracias” resultó ganador de la versión de este año.

“Nací en la Ciudad de México en 1971, pero desde los 13 años vivo en una capital de provincia, que es la ciudad de Morelia, en el estado de Michoacán, un lugar muy cultural y con una intensa vida literaria. En mi trayectoria he cultivado una gran cantidad de géneros conocidos y ganar en este concurso es un verdadero honor”, indicó.

“Puerto Negro” pretende continuar como un espacio para nuevos autores de Hispanoamérica. El escritor ganador podrá publicar su obra en Chile y España gracias a las editoriales LOM y Real Noir, respectivamente. Sumándose a Juan Ángulo (Chile) con su obra “Los transitorios” (ganador el 2022) y Pablo Cazaux (Argentina), con “Todos los muertos se parecen” (2023).