Poetas latinoamericanos se unen en homenaje a Stella Díaz Varín

Ad portas de conmemorarse el centenario de su nacimiento y a casi diez años de su fallecimiento, poetas y académicas y académicos latinoamericanos se unen para homenajear a la icónica poeta chilena Stella Díaz Varín.

Convocados por Editorial Cuarto Propio de Chile, en colaboración con la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM y con el proyecto mexicano Púlsar Comunicación Cultural, este 16 de noviembre se darán cita para dialogar sobre el legado literario de la escritora.

Bajo el título “Homenaje internacional a Stella Díaz Varín (1926-2006) en la víspera del centenario de su nacimiento. Publicación en México por la UNAM de una antología de su obra”, la cita cultural virtual -abierta y gratuita a todo público- se desarrollará el sábado 16 de noviembre y será transmitida vía streaming.

Participarán en este encuentro los académicos y poetas chilenos y latinoamericanos Javier Bello, Soledad Falabella, Silvia Guerra (Uruguay), la Premio Nacional de Literatura 2024 Elvira Hernández, Eugenia Prado Bassi, Mercedes Roffé (Argentina), Rocío Silva Santiesteban (Perú) y Rodrigo Verdugo. Junto a ellas y ellos presentarán y moderarán Marisol Vera Giusti y Paloma Bravo de Editorial Cuarto Propio, y Claudia Posadas, antologadora de este volumen.

Una plaquette desde México

La actividad se efectuará a dos años tanto del centenario del natalicio de la autora como de la década de su partida, en el contexto de la edición de la antología Stella Díaz Varín, publicada en la serie Vindictas. Poetas latinoamericanas, de la colección Material de Lectura de la UNAM, con selección y nota introductoria de la poeta mexicana Claudia Posadas.

Dicha serie se inserta en este proyecto universitario que busca resituar en la palestra de la literatura de nuestro continente la obra de narradoras, ensayistas, poetas, cronistas y cuentistas que no han sido leídas con justicia debido al canon imperante. Es el caso de Díaz Varín, cuya obra, de corte simbolista, existencialista y hermético, no fue comprendida en su momento.

Como destaca Claudia Posadas, Stella Díaz Varín “es una voz que contribuyó estéticamente en su momento con una propuesta particular y novedosa que no fue leída, que fue absolutamente invisibilizada porque no había los parámetros para estudiarla”. Conocedora de la escena poética local, Posadas fue además la editora y gestora del proyecto de antología de Carmen Berenger en México, volumen titulado Carmen Berenguer. Plaza Tomada (Poesía 1983-2020), publicado por la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL, 2021).

Por ello, este proyecto de reconocimiento ha sido un proceso lento y paulatino propiciado en México por la relectura de públicos jóvenes, la combativa academia y la crítica feministas que han estudiado y antologado esta obra, así como por el rescate editorial de Cuarto Propio, al haber apostado por la publicación de su significativo poemario Los dones previsibles (1992, Premio Pedro de Oña 1986 y Mejores Obras Publicadas del Consejo del Libro 1993) y al ser el único sello que ha editado su obra completa.

Ahora, con la publicación de esta antología en México, dicho proceso se consolida. Si bien es la segunda compilación a nivel latinoamericano, ya que la primera fue editada hace 30 años en Cuba: Stella Díaz Varín, poesías (1994), es hasta este momento que su obra ha suscitado un interés en la región hispanoamericana, a raíz de que la crítica mexicana la ha señalado como una de las precursoras de la poesía escrita por mujeres de América Latina, a la par de la argentina Olga Orozco (1920-1999), la costarricense Eunice Odio (1919-1974), la uruguaya Ida Vitale (1923) y sus estrictas contemporáneas: la mexicana Rosario Castellanos (1925-1974) y la peruana Blanca Varela (1926-2009).

A Díaz Varín se suman desde Chile a la serie Vindictas, Marta Brunet con la novela María Nadie; Julieta Kirkwood con su pensamiento feminista, y un plaquette de poesía de Wínnet de Rokha.

El homenaje internacional se realizará el sábado 16 de noviembre a las 16:00 hrs. de Chile, Uruguay y Argentina; a las 13:00 hrs. de México y 14:00 hrs. de Perú, y será transmitido por la página de Facebook de Cuarto Propio.