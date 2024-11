Actriz María Olga Matte protagoniza “El monstruo de la fortuna”, cortometraje que apunta al Goya

La destacada actriz chilena María Olga Matte protagoniza “El monstruo de la fortuna”, cortometraje dirigido por Manuel Castillo Huber y producido por Ramón Salazar (la serie “Élite”) que se encuentra en camino a competir por una nominación en los Premios Goya 2025.

Matte, conocida por su talento en proyectos cinematográficos como “Machuca” y ”La Madre del Cordero”, lidera este ambicioso proyecto que ha capturado la atención de la crítica por su calidad artística y su temática de poder, política y creación en la corte española del siglo XVII.

Con un papel desafiante en el que interpreta a la reina Isabel de Borbón, Matte ofrece una actuación que ha sido elogiada en cada festival que el corto ha visitado, incluyendo los Premios Pávez, donde fue reconocido por Mejor Dirección de Arte y Mejor Actor.

Ahora, “El monstruo de la fortuna” se alista para presentarse en el VitaFest –el Festival Internacional de Cortometrajes de Vitacura– que se realizará entre el 25 de noviembre y el 2 de diciembre. Será un nuevo hito para el equipo de la producción, mientras avanza hacia el prestigioso Goya.

Trama

La historia de “El monstruo de la fortuna” lleva a los espectadores a un posible encuentro secreto entre la reina Isabel de Borbón y el célebre dramaturgo de la corte, Pedro Calderón de la Barca, dentro de los aposentos reales. En este escenario, la trama explora temas de poder, ambición y la búsqueda de un lugar en la historia del arte, especialmente para las mujeres, quienes en esa época quedaban invisibilizadas.

La autenticidad del lenguaje y los matices del castellano antiguo, a pesar de no estar en verso, aportan una atmósfera de época que recuerda los trabajos de Pilar Miró, mientras que el diseño visual y la música remiten a la decadencia de “Barry Lyndon” y el dramatismo visual de “Alatriste”. La cuidada estética y el detallado diseño de producción han dado lugar a una experiencia cinematográfica que trasciende la mera recreación histórica, logrando un poderoso retrato del barroco español con una mirada contemporánea.

Además del VitaFest, el cortometraje se presentará en el Puerto Rican Heritage Film Festival de Nueva York, el Festival Internacional de Almería, el Festival de Cine de Zaragoza y en un evento especial en el Museo Picasso de Málaga.

Impulso

“El 2019 estreché lazos con amigos españoles y los actores queremos siempre trabajar juntos, entonces, aprovechando ese impulso y el hecho de que yo volvía al año siguiente, le pedí a mi amigo dramaturgo César Farah que me escribiera una obra de teatro corta para hacer en Madrid en un bar o en un departamento, algo medio performático y que nos dirigiera mi otro amigo mío, también actor, pero que estaba empezando su carrera como director, Manuel Castillo. Y a él le gustó tanto la obra que la postuló a Microteatro, bueno, la convirtió en un cortometraje. La obra siempre la dirigió como si fuera un corto, eso nos decía”, cuenta María Olga Matte sobre el origen del proyecto.

El guionista del film, César Farah, complementa que ella conocía al director Manuel Castillo desde España y a otro actor, Ángel del Águila.

“Fue ella quien tuvo la idea de juntarnos a todos para hacer, originalmente, una pieza teatral, una obra de microteatro, un género con bastante popularidad -y muy atractivo- en España y también de Argentina; se trata de obras cortas que se muestran varias veces una misma noche en salas pequeñas… sería el símil de los cuentos en literatura, por decirlo de algún modo”, relata.

“No tenían texto y me pidió que escribiera una obra para ese proyecto. Me pidió algo sobre García Lorca y yo le presenté una cosa nada que ver, llegué con ‘El monstruo de la fortuna’, afortunadamente, todos se enamoraron del texto y cuando tuvimos la temporada en Madrid, nada, tuvo mucho éxito, realmente la gente la comentaba mucho y siempre se repetía la idea de llevarla a un formato audiovisual. Manuel Castillo y La Sierra produce (la productora) lo hicieron, fue un gran esfuerzo. Por temas de agendas, salió Ángel del Águila y llegó Raúl Prieto, un gran actor ciertamente. Entonces se rodó el corto que, hasta ahora, gracias a los Dioses, ha tenido muchísima aceptación y bastante éxito en festivales”.

Experiencia

Matte asegura que la experiencia fue “extraordinaria”.

“No tengo recuerdo de haber trabajado antes ni después un texto de manera tan minuciosa, tan fina, con tanta delicadeza y dedicación por parte del director, y por ende de los actores. Fue un trabajo de mucho silencio y conexión. El 2020 ensayamos para la obra de teatro un mes en Madrid. En 2021 fue la temporada en Microteatro y en febrero del 2023 pasamos cuatro días de ensueño en Toledo, grabando en el Hospital Tavera, porque era un lugar que daba época, ya que la historia ocurre en 1635 en los aposentos de la reina Isabel de Borbón, quien ha mandado llamar al poeta de la corte Calderón de la Barca para preguntarle su opinión sobre una obra de teatro que le ha dado para leer. Fue la culminación de un proceso muy largo, de mucho amor y tesón y estar ahí, en Toledo con su historia y belleza, concretándolo finalmente era, es y será una de las cosas más hermosas que he hecho en mi vida, en el aspecto audiovisual”, agrega la actriz.

Sobre su personaje, opina: “Era una mujer lúcida, fina intelectualmente, con sensibilidad artística. Innovadora, creativa y culta. Era buena estratega política. Sabía oír, gran atributo de un monarca. Una de las cosas que más me gusta de actuar es hacer personajes históricos, estudiarlos, interpretarlos. Fui especialmente al Escorial a pedirle permiso para sacarla de ahí y ser su voz por un corto tiempo…”.

“Los espectadores se van a encontrar con una joya que los envolverá durante 20 minutos en un diálogo inteligente, seductor y misterioso”, destaca Matte.

Guión

Al ser consultado sobre la base del guión, Farah comenta que la historia de la corte española de aquella época y de ese año, 1635, es, cuando menos, “apasionante”.

“‘Juego de tronos’ es una broma al lado de lo que sucedía ahí. España estaba entrando en una guerra, había luchas intestinas en la corte, entre otros, la reina Isabel con el Conde duque de Olivares -quien casi gobernaba- el rey tenía muchas amantes, una de ellas una famosa actriz, había actores encarcelados, el pintor de la corte era Diego de Velásquez, el dramaturgo famoso y cortesano era Calderón de la Barca, quien tenía problemas familiares y políticos con la iglesia y con Lope de Vega… es que no entiendo cómo nadie había trabajado esta época antes y lugar antes. Todo lo que necesita una buena historia está ahí… ¡y fue de verdad!”, exclama.

Añade, respecto de los temas, que este corto se suele interpretar como una obra de reivindicación a la mujer y su opresión social, lo que le parece muy bien.

“Es un modo de abordar la película, pero la verdad es que, cuando lo escribí, estaba pensando en el arte, en el talento para el arte y en cómo, a menudo, los artistas -y si me apuras en cualquier disciplina- destruimos todo. Los seres humanos, por estar ocupados en los frutos de lo que hacemos, por poner el ego falso en frente de la entrega a una obra, destruimos casi todo. Vivimos -y casi siempre ha sido así- en una sociedad que está demasiado atada a los resultados, a los frutos de lo que algo nos va a dar, a los resultados de lo que hacemos”, explica.

“En el fondo, estamos atados al deseo y eso es un poco terrible, porque, el deseo es autocombustible; puedes tener todo y seguir deseando más y más, de modo que quedas atado a un círculo interminable… ¿qué pasaría si en vez de estar ocupados en el resultado, estuviéramos presentes en el proceso creativo? En el caso del arte: ¿si en lugar de estar pendientes de los resultados, de la fama personal, de los reconocimientos, pensáramos en la obra, en lo gratuita que es la obra arte y que su sentido es en sí misma? Si una obra es buena, de la disciplina artística que sea, si es realmente buena, solo eso debería importar… creo”.

Del teatro al cine

En cuanto al paso del guión de teatro al guión cinematográfico, agrega que cambió muy poco.

“Creo que la verdadera mutación estuvo en la mirada del director y en las actuaciones. Manuel Castillo, el director, desde el inicio se dedicó a hacer un trabajo impoluto en cada diálogo, en cada escena, se preguntó todas las cuestiones posibles respecto del texto y lo interpretó desde distintos ángulos… es el director soñado para un guionista, creo yo, pues, en lugar de agarrar el lápiz rojo y comenzar a cortar y ‘editar’ el texto, como hacen muchos directores -dejándolo peor, la mayor parte del tiempo-, él hizo el trabajo difícil: se dedicó a analizar el texto, pensarlo, a buscar los modos diversos modos en qué tal o cuál diálogo debía emerger, se dedicó a pensar en cómo debía verse este texto y cómo debía sentirse en la cámara… e hizo un trabajo brillante”.

Por otro lado, dice, están las actuaciones.

“María Olga Matte siempre ha sido una actriz brillante, a mí me impacta el trabajo de esa mujer, la energía con que hacer vibrar a cada personaje, la potencia que le da a sus líneas, la magnitud y profundidad de su interpretación… yo la he visto en muchos trabajos, cosas pequeñas y protagónicos y todos sus personajes los trata con la misma intensidad, respeto y energía”.

En tanto, Raúl Prieto, a quien Farah no conocía nada, “es lo mismo: un tipo que busca la reverberación justa del personaje, que nunca mecaniza un diálogo, que maneja las tensiones y distensiones de su acciones con eficiencia, precisión y que nunca, pero nunca cae en el lugar común, el tipo es una bestia… y luego está el diseño, es una película de época, que sucede en un palacio, es decir, el trabajo de arte, de luz, de ambientación… nada, yo fui un obrero más de una pirámide enorme”.

Como se ve, Farah quedó más que satisfecho con la película.

“Estoy más que feliz, aún no me puedo creer que estemos en la selección de los Goya y que ya hayamos ganado tantos premios en España… me da pena, eso sí, que suceda en Europa, que acá mismo no tengamos más espacios los que trabajamos en esto o este tipo de historias… y hay tantos y tantos colegas que están en el anonimato también, como yo, y que son brillantes, en Chile hay gente muy, pero que muy talentosa, a menudo perdiéndose en el limbo de no pertenecer a los círculos necesarios, de no ser amigo de quien debe, de no llenar los formularios estatales… hay talento artístico, hay poco talento empresarial para verlos, rescatarlos y hacer brillar a esa gente”.

FICHA TÉCNICA

Dirección: Manuel Castillo

Guión: César Farah

Reparto: María Olga Matte, Raúl Prieto

País: España, Chile, Alemania / 20 minutos / 2024

Candidato a los Goya 2025. Descubre, a través de este particular e inventivo encuentro, cómo se puede unir a dos figuras como Isabel de Borbón y Calderón de la Barca.

SINOPSIS. Madrid 1635. La reina Isabel de Borbón invita al escritor Calderón de la Barca a sus aposentos para hacerle un encargo muy peligroso para él. Una relación secreta, una mujer intelectual y liberal para su época, un escritor que intenta escalar socialmente, una reina que busca dejar su herencia en el tiempo y la tensión sexual entre ambos.