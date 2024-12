Catálogo digital destaca el legado de Juan Luis Martínez para el arte chileno

Un catálogo digital destaca el legado del poeta Juan Luis Martínez para el arte chileno.

Martínez transitó por un trabajo multidisciplinario que combina el arte, la gráfica, la poesía, las ciencias, la lógica y las matemáticas, desarrollando una importante trayectoria como artista objetual y de avanzada, la cual traspasó las fronteras de nuestro país.

El legado de su arte para Chile, se despliega en un catálogo digital, que corresponde a una iniciativa a cargo de la Fundación Juan Luis Martínez, que resguarda la producción del autor de “La nueva novela”.

El proyecto tiene por objetivo visibilizar, difundir y valorar la obra interdisciplinaria de Martínez, considerando su corpus de obra desde 1965 hasta 1993. El coordinador de esta iniciativa es el gestor cultural Franco Oviedo, mientras que la investigación corrió por cuenta de la historiadora del arte Natalia Scopesi y la artista visual y curadora Francisca Leyton.

Alita Martínez, hija y presidenta de la Fundación Juan Luis Martínez, sostiene que la obra de su padre “ha sido fragmentada y secuestrada por círculos literarios, los cuales han limitado su análisis a un espacio reducido que no alcanza a captar su riqueza y complejidad. Esta visión parcial impide una comprensión cabal de la obra. La Fundación se propone revertir esta situación, ofreciendo una visión más amplia y profunda del legado artístico de Juan Luis Martínez”.

La Presidenta de la Fundación añade que “Juan Luis Martínez fue un artista visionario. Su obra, un universo complejo y fascinante, requiere de una investigación profunda y un estudio detallado. Nuestra Fundación, para proteger su legado, ha puesto de manifiesto la urgencia de digitalizar y difundir su obra, con el objetivo de facilitar su estudio y garantizar un entendimiento más profundo y su preservación para las futuras generaciones”.

Artista rupturista y poeta visual de culto, Juan Luis Martínez desarrolló en paralelo a su escritura una obra con ecos del surrealismo y el dadaísmo, que anticipó la neovanguardia chilena de los 80.

Su obra visual es variada, el collage es una de las técnicas y también la herramienta que le permite explorar distintas materialidades, posibilitando nuevos sentidos en una producción artística que constituye uno de los capítulos más importantes de las vanguardias artísticas nacionales.

La Fundación destaca que este proyecto de Catálogo digital de la obra visual de Juan Luis Martínez, “trasciende la mera preservación, convirtiéndose en una oportunidad para redescubrir y revalorizar la faceta visual de Juan Luis Martínez, un artista que desafió las convenciones y exploró múltiples disciplinas. Al liberar su obra de los confines de la literatura, ampliamos nuestra comprensión de su universo creativo y enriqueceremos el panorama artístico chileno. Martínez no estaba opacado, sino fragmentado; este proyecto reúne las piezas de su puzzle creativo, revelando un artista completo y vanguardista”.

Nueva narrativa

Para el “Catálogo digital de la obra visual de Juan Luis Martínez” se han catastrado 77 obras del artista, entre collages, grabados y ensamblajes, que se encuentran principalmente en la Galería D-21, además del Museo Nacional de Bellas Artes, el MoMa de Nueva York, en la Bienal de Sao Paulo y colecciones privadas. El catálogo, que será lanzado el 13 de diciembre (18.00 horas) en el Parque Cultural de Valparaíso, junto al renovado sitio web de la Fundación Juan Luis Martínez (www.juanluismartinez.cl), considera la ficha museológica de cada obra, una breve descripción iconográfica, que será más amplia en el caso de las obras más conocidas del artista, como, por ejemplo, “El lenguaje de la moda”.

La artista visual y curadora, Francisca Leyton, relata que el proyecto nació “a partir de una investigación previa con Natalia Scopesi sobre el artista. Franco Oviedo, quien tenía el nexo con la Fundación Juan Luis Martínez, nos contactó y se planteó el objetivo de dejar en evidencia la obra del visionario artista y poeta visual, que es muy potente, la cual está fragmentada en muchas partes y resulta una suerte de puzzle todavía por armar”.

Respecto al proceso para llegar finalmente a la digitalización de las obras, Natalia Scopesi detalla que “lo primero fue lectura de muchas fuentes bibliográficas, especialmente ‘La nueva novela’ y ‘La poesía chilena’, del mismo Juan Luis Martínez, así como ‘El gran solipsismo’, de José de Nordenflycht. Allí nos dimos cuenta que la mayor parte de los análisis teóricos estaban centrados en ‘La nueva novela’ y faltaba relevar, poner en cuestión y problematizar todo este corpus de obra visual, que no está presente en los libros canónicos de arte chileno contemporáneo, lo cual le dio mucho mayor sentido a este proyecto, que nos pone la tarea de reinvestigar la historia del arte chileno, reformular las narrativas y las ópticas con las que se ha mirado el arte nacional y la creación regional”.

Francisca Leyton agrega que “tras la investigación teórica, comenzamos la búsqueda de quienes estaban en posesión de la obra del artista, con el ambicioso objetivo de hacer este catálogo. La mayor parte de estas obras las posee Pedro Montes, director de la Galería D-21, espacio al cual fueron cedidas por la fundación para un correcto resguardo y preservación, quien nos dio el acceso a ellas. En tanto, otras estaban en el Museo Nacional de Bellas Artes, en el MoMa de Nueva York y en colecciones de privados. El conjunto considera collages, grabados y soportes variados, ya que la objetualidad es clave en el corpus de obra de Juan Luis Martínez, que traspasa la frontera clásica sobre la concepción y ejecución de obras artísticas. Y en todo en este proceso, fue un garante trabajar con la Fundación Juan Luis Martínez”.

A la hora de explicar las razones porque la obra visual de Martínez no haya sido relevada al lugar que merece, la historiadora del arte Natalia Scopesi sostiene que “desde el supuesto, se podría pensar que como él era un artista de la Región de Valparaíso, hay algo muy marcado y es que la narrativa del arte chileno de la época en que Martínez realizó su obra, está centrada en Santiago. Por otra parte, y a título personal, creo que no estaba en el interés de Juan Luis Martínez de ser un artista reconocido. Y eso se ve muy claramente en su obra, muy fijada en lo que él quería hacer y no en buscar trascender. Algo que se ve en toda su obra, que es como un solo corpus. Vimos, por ejemplo, que muchos de los íconos, motivos e imágenes del libro ‘La nueva novela’ se repiten en su obra. Es una trama con una densidad artística muy potente”.

El proyecto “Catálogo digital de Juan Luis Martínez” se adjudicó el Fondart Regional en la Línea de Difusión y las investigadoras comentan también uno de los objetivos principales de esta iniciativa, que es “destacar la importancia de este artista que nació y desarrolló su obra en la Región de Valparaíso, en un capítulo que está velado en la narrativa del arte chileno, y difundirlo. Además, la Fundación Juan Luis Martínez tiene sede en Viña del Mar. Por otra parte, el catálogo estará disponible en el sitio web de la Fundación, lo cual le da un alcance regional, pero también nacional e internacional, permitiendo apreciar el corpus de la obra de Juan Luis Martínez y su coherencia visual, así como proyectar en el futuro una retrospectiva, porque el proyecto da para eso”.

El proyecto fue financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, ámbito regional de financiamiento, Convocatoria 2024 del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.