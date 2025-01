Los Globos de Oro arrancan la temporada de premios con ‘Emilia Pérez’ como favorita

Síntesis generada con OpenAI

Los Globos de Oro 2025 inauguran la temporada de premios en Hollywood, destacando a “Emilia Pérez” como favorita con diez nominaciones, incluyendo Mejor Película de Comedia o Musical y Mejor Película de Habla No Inglesa. La actriz española Karla Sofía Gascón, primera mujer trans nominada en su categoría, compite por Mejor Actriz en Comedia o Musical. “The Brutalist” sigue con siete nominaciones en categorías de drama. En televisión, “The Bear” lidera con cinco nominaciones, mientras que “Shōgun” y “Only Murders in the Building” cuentan con cuatro cada una.

