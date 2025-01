Orlando Sáenz publica “Los Últimos Recuerdos”: Son “aportes para una biografía de Santiago”

Orlando Sáenz presenta Los últimos recuerdos, la tercera y última entrega de la trilogía Testigo privilegiado, donde comparte sus experiencias y relatos de una vida llena de encuentros con algunas de las figuras más relevantes del ámbito político, empresarial y social de Chile. La presentación se realizará el lunes 13 de enero a las 18:30 horas en el Teatro Mori de Parque Arauco, ocasión en la que la historiadora Patricia Arancibia Clavel conversará con el autor.

En este nuevo libro, Sáenz nos invita a descubrir su visión personal y cercana de decenas de personalidades que marcaron la historia del país, desde seis presidentes de la República hasta los empresarios que crearon los grandes imperios económicos, como Andrónico Luksic, Horst Paulmann, José Said, Anacleto Angelini y Jorge Yarur.

También figuran políticos, artistas, militares, diplomáticos, y muchas otras figuras entrañables que dejaron huella en la vida pública de Chile; Elena Waiss Band, Liliana Mahn, Victoria Vergara Olguín, Jaime Celedón, el General Gustavo Leigh, el Cardenal Raúl Silva Henriquez y Jaime Guzmán Errázuriz, entre otros.

Los últimos recuerdos culmina un proceso literario iniciado en 2016 con Testigo privilegiado, un relato lleno de anécdotas y revelaciones sobre la vida pública y los grandes acontecimientos del pasado reciente. La segunda parte, Aventuras de un testigo privilegiado, publicada en 2023, profundizó aún más en los aspectos personales y las misiones internacionales del autor, presentando una visión más subjetiva y detallada de sus vivencias como ingeniero, empresario y escritor.

A lo largo de este recorrido, Orlando Sáenz se convierte en un testigo afortunado de la historia reciente de Chile, compartiendo historias que iluminan el legado de aquellos que influyeron profundamente en la sociedad y economía del país.

En palabras del propio autor: “He tratado que todos los diálogos e incidentes mencionados en las páginas siguientes tengan un cierto carácter histórico, por estar referidos a personajes o sucesos que significan algo más que un nombre para la generalidad de los chilenos”.

Este enfoque permite a los lectores conocer de cerca los momentos clave que marcaron la historia del país, ofreciendo una mirada más profunda y personal sobre figuras que trascendieron más allá de su época.

Sáenz también explica el título de su obra, aclarando que Los últimos recuerdos no debe ser interpretado de manera literal.

“El título de este libro, que mi lector tiene en sus manos, necesita de una última explicación, para que no resulte engañoso. Yo tengo muchos más recuerdos que los que este libro contiene, pero lo que no tienen esas otras remembranzas es el carácter de interés general. Si escribiera más allá de esta obra, si es que me queda vida para ello, me propongo aportar impresiones mías sobre el entorno patrio en el que me ha correspondido vivir. Tal vez sería mejor catalogarlos como aportes para una biografía de la ciudad de Santiago, también de Chile como país, y del mundo durante toda la segunda mitad del siglo XX y lo que ha corrido del XXI”, explica.

Orlando Sáenz Rojas es ingeniero civil, profesor universitario y destacado empresario. Ha tenido una extensa trayectoria en diversos cargos, como dirigente estudiantil, presidente de importantes asociaciones industriales y director en numerosas empresas. Además, su paso por organismos internacionales como la ONU y el FMI, así como su labor en la diplomacia chilena, lo han colocado en el centro de la vida pública. Es autor de varios libros, entre ellos Chile, un país en quiebra, Verdades dolorosas, Testigo privilegiado y muchos más.

Con Los últimos recuerdos, Sáenz cierra con broche de oro una trilogía que ofrece una mirada única y profunda de su vida y la historia reciente de Chile. Un libro indispensable para aquellos que desean conocer más sobre los personajes que han dado forma a nuestra nación.