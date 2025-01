Revelan los nominados a los Oscars 2025: Emilia Pérez, The Brutalist y Wicked lideran nominaciones

Tras haber sido extendido dos veces el plazo de votación a raíz de los incendios que azotaron Los Ángeles, hoy la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas reveló la lista de los nominados a los Premios Oscars.

El comediante Bowen Yang y su colega Rachel Sennott oficiaron como maestros de ceremonias en el Teatro Samuel Goldwing de Beverly Hills, California, en un evento que fue transmitido en vivo a través del canal de YouTube de la Academia.

Entre la prensa de espectáculos estadounidense trascendió que el tono de las premiaciones de este año ―a celebrarse el 2 de marzo y que se transmitirá por primera vez vía Streaming a través de Hulu― será menos festivo que en otras ediciones, precisamente a raíz de la catástrofe que afectó a la ciudad y que le costó la vida a 28 personas. Recaerá en Conan O’Brian, anfitrión de este año, la tarea de balancear la solemnidad que demanda la ocasión con la alegría propia del evento.

Las nominaciones

“Emilia Pérez”, musical sobre un narcotraficante que se somete a una cirugía de reasignación de género, encabezó las nominaciones al Oscar 2025 con 13 menciones. Le siguieron de cerca “The Brutalist”, epopeya histórica que examina la experiencia de los inmigrantes, y “Wicked”, la exitosa versión cinematográfica de la sensación de Broadway de larga duración, que obtuvieron 10.

“Conclave”, thriller sobre la elección de un nuevo Papa, y “A Complete Unknown”, una mirada a los primeros años de vida libre de Bob Dylan, tuvieron cada uno ocho nominaciones. Las cinco películas están nominadas a mejor película, el máximo premio de la ceremonia, junto con películas independientes como “Anora”, “Nickel Boys” y “I’m Still Here”, así como la película de terror corporal “The Substance”. y “Dune: Part Two”, uno de los raros éxitos de taquilla de estudio que atrajo la atención de los Oscar.

Revisa a continuación el detalle de cada categoría:

Mejor Actor de Reparto

Yura Borisov – Anora

Kieran Culkin – A Real Pain

Edward Norton – A Complete Unknown

Guy Pearce – The Brutalist

Jeremy Strong – The Apprentice

Mejor Diseño de Vestuario

A Complete Unknown

Conclave

Gladiador 2

Nosferatu

Wicked

Mejor Maquillaje y Peinado

A Different Man

Emilia Pérez

Nosferatu

La Sustancia

Wicked

Mejor Banda Sonora

The Brutalist

Conclave

Emilia Pérez

Wicked

The Wild Robot

Mejor Canción Original

El Mal – Emilia Pérez

The Journey – The Six Triple Eight

Like a Bird – Sing Sing

Mi Camino – Emilia Pérez

Never Too Late – Elton John: Never Too Late

Mejor Corto

A Lien

Anuja

I’m Not a Robot

The Last Ranger

The Man Who Could Not Remain Silent

Mejor Corto Animado

Beautiful Man

In The Shadow of the Cypress

Magic Candies

Wander to Wonder

Yuck!

Mejor Guion Adaptado

A Complete Unknown

Conclave

Emilia Pérez

Nickel Boys

Sing Sing

Mejor Guion Original

Anora

The Brutalist

A Real Pain

September 3

La Sustancia

Mejor Actriz de Reparto

Monica Barbaro –A Complete Unkwon

Ariana Grande – Wicked

Felicity Jones – The Brutalist

Isabella Rossellini –Conclave

Zoe Saldaña – Emilia Pérez

Mejor Documental

Black Box Diaries

No Other Land

Porcelain War

Soundtrack to a Coup D’Etat

Sugarcane

Mejor Documental Corto

Death by Numbers

I Am Ready, Warden

Incident

Instruments of the Beating Heart

The Only Gitl in the Orchestra

Mejor Película Animada

Flow

Intensa-mente 2

Memoir of a Snail

Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl

The Wild Robot

Mejor Película Internacional

I’m Still Here

The Girl with the Needle

Emilia Pérez

The Seed of the Sacred Fig

Flow

Mejor Actor

Adrien Brody – The Brutalist

Timothée Chalamet – A Complete Unknown

Colman Domingo – Sing Sing

Ralph Fiennes – Conclave

Sebastian Stan – The Apprentice

Mejor Actriz

Cynthia Erivo – Wicked

Karla Sofía Gascón – Emilia Pérez

Mikey Madison – Anora

Demi Moore – La Sustancia

Fernanda Torres – I’m Still Here

Mejor Director

Sean Baker – Anora

Brady Corbet – The Brutalist

James Mangold – A Complete Unknown

Jacques Audiard – Emilia Pérez

Coralie Fargeat – La Sustancia

Mejor Película

Anora

The Brutalist

A Complete Unknown

Conclave

Dune: Parte 2

Emilia Pérez

I’m Still Here

Nickel Boys

La Sustancia

Wicked

Mejor Diseño de Producción

The Brutalist

Conclave

Dune: Parte 2

Nosferatu

Wicked

Mejor Edición

Anora

The Brutalist

Conclave

Emilia Pérez

Wicked

Mejor Sonido

A Complete Unknown

Dune: Parte 2

Emilia Pérez

Wicked

The Wild Robot

Mejor Fotografía

The Brutalist

Dune: Part 2

Emilia Pérez

María

Nosferatu

Mejores Efectos Visuales

Alien: Romulus

Better Man

Dune: Parte 2

Kingdom of the Planet of the Apes

Wicked