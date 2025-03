Siete artistas contemporáneos chilenos exploran la “distancia y el territorio” en Londres

Síntesis generada con OpenAI

Siete artistas contemporáneos chilenos y chileno-británicos presentarán la exposición “The Rest Has All Been Dreams” en la Somers Gallery de Londres del 28 de marzo al 7 de abril de 2025. La muestra reúne a las fotógrafas Bárbara Oettinger y Carola Ureta Marín, la impresora Luciana Solar Guzmán, el arquitecto Otto Schade, la fotomontadora Sachiyo Nishimura, la videógrafa Tere Chad y la pintora Ume Dahlia. La exhibición aborda la “Distancia y Territorio”, explorando experiencias de vivir entre Chile y el Reino Unido, y abarcando temas como crisis climáticas y dinámicas de poder.

Desarrollado por El Mostrador