Lanzamiento del libro “Notizheft” de Gonzalo Díaz

Galería D21, Nueva de Lyon 19, departamento 21), Metro Los Leones, Providencia.

Jueves 23 de mayo – 18:00 horas.

El artista visual Gonzalo Díaz presenta su nuevo libro “Notizheft”, un conjunto de reflexiones en torno a las nueve obras exhibidas en Galería D21 durante noviembre del 2019. Acompañadas por los textos de Nelly Richard, Eugenio Dittborn, Carlos Pérez y Pablo Oyarzún, la publicación ahonda en los “apuntes objetuales” que fueron sorprendidos por las demandas y movilizaciones del estallido social chileno.

El académico y Premio Nacional de Artes Plásticas 2003 presentó su muestra Notizen días después del inicio de las movilizaciones sociales que marcarían la agenda política y constitucional del país. Notizen – que en alemán quiere decir “apuntes”, “notas” o “bosquejos” – abordó nueve piezas trabajadas entre 2017 y 2019 a las que el artista describió como formulaciones materiales y objetuales de tipo aforístico.

“Esa exposición que hice en el 2019, estuve a punto de no hacerla por las circunstancias del momento. Se realizó entre la peste y el estallido, dos grandes acontecimientos que superan por completo una cierta normalidad que requiere el arte para su expresión y formulación”, reflexiona Díaz sobre el contexto de Notizen.

Más de cuatro años después, y de la mano de Ediciones de La Cortina de Humo, llega Notizheft o “cuadernos de apuntes”. Este reúne el material fotográfico de las obras, realizado por Jorge Brantmayer, junto a los textos de la crítica y ensayista Nelly Richard, el artista visual Eugenio Dittborn y los filósofos Carlos Pérez y Pablo Oyarzún.

Para la artista visual Consuelo Rodríguez las obras que componen Notizen se disponen en la Galería D21 con descalces de temporalidades, de oficios y de tecnologías, resueltas en materiales heterogéneos: “Gonzalo Díaz trabajó con piezas antiguas, piezas mandadas a hacer y objetos domésticos de su casa. La diversidad que está presente en las obras aborda desde problemas del lenguaje de la pintura, de la historia, hasta viejos problemas filosóficos de apariencia y aparición como lo es El Mito de la Caverna”. Del mismo modo, cuenta Rodríguez, los textos presentes en Notizheft se aproximan a esta heterogeneidad desde distintas lecturas, ya sea lo político y contingente, como también desde una posición más filosófica y conceptual.

Sobre los académicos que contribuyeron en la realización de su libro, Gonzalo Díaz explica que “son personas con las que he trabajado por mucho tiempo, y que siempre logran enunciar cuestiones a las que el artista no llega. Hacen relaciones totalmente inesperadas y útiles, tanto para quien hace la obra como para quien la observa”. El paso de los años le entrega a Notizheft, una distancia que su creador encuentra necesaria para poder resignificar las obras, de este modo el libro tiene “la capacidad de conservar, dándole a las piezas un espacio de circulación que no tuvo en su momento”.

Su lanzamiento contará con la presencia de sus colaboradores junto a Consuelo Rodríguez y el crítico Diego Parra.

Proyecto financiado por Fondart Región Metropolitana, Convocatoria 2023.

Sobre el artista

Gonzalo Díaz (1947). Entre 1965 y 1969 estudió en la Escuela de Bellas Artes de la Universidad de Chile. Ayudante y profesor en los talleres de pintura de la Universidad de Chile desde 1969, a principios de la década de los ochenta se alejó de la pintura en favor de un trabajo de orden conceptual y objetual, vinculándose con artistas y teóricos de la llamada “Escena de Avanzada”. En su quehacer desde entonces, ha prevalecido su búsqueda de una adecuación de los procedimientos artísticos con las dimensiones temáticas y referencias políticas de la obra participando activamente en las discusiones y reflexiones sobre el uso de nuevos lenguajes artísticos y la crítica a los modos habituales de representación visual.