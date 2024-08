Pianista Luis Alberto Latorre en Valdivia

Aula Magna, Universidad Austral, Independencia 631, Valdivia.

Sábado 24 de agosto – 19:30 horas .

Entradas AQUÍ.

La programación de agosto de la Orquesta de Cámara de Valdivia (OCV) llega con un imperdible sello nacional. Teclas y Cañas es el nombre del próximo concierto que contará con la participación especial del destacado pianista chileno Luis Alberto Latorre, junto a los talentosos/as músicos de la OCV.

Una experiencia musical única que tendrá a dos chilenos como protagonistas. Latorre, por un lado, formado en la Facultad de Artes de la Universidad de Chile y en la Universidad de Indiana, EE.UU, quien ha sido galardonado con múltiples distinciones, entre ellas el Primer Lugar en el Concurso Latinoamericano de Piano Teresa Carreño en Caracas y el Premio del Círculo de Críticos de Arte de Chile. Conocido por su colaboración con las principales orquestas sinfónicas del país, ha conseguido como solista presentarse en diversos escenarios internacionales, incluyendo países de Europa, Asia y Latinoamérica.

Y la compositora chilena Valeria Valle, una de las voces más prometedoras de la música contemporánea en Chile, quien ha sido reconocida por su capacidad de integrar elementos de la música tradicional chilena con técnicas contemporáneas, creando obras que son tanto innovadoras como profundamente conectadas con su herencia cultural.

«Estoy muy contento de participar en este programa que me es absolutamente afín y me encanta sobre todo porque se trata nada menos que de los dos quintetos de viento con piano que escribieran Mozart y Beethoven hacia finales del Siglo XVIII. Ambos quintetos se parecen bastante, no solo en la tonalidad y en el ejercicio de la instrumentación, sino que también en forma estructural. Es increíble la influencia que tiene Mozart en Beethoven», adelanta Latorre.

Además de un repertorio que estará compuesto por el quinteto en Mi bemol mayor, KV. 452, de Mozart, una obra maestra del clasicismo que destaca por su belleza melódica; el quinteto en Mi bemol mayor, op. 16., de Beethoven, un reflejo de la madurez compositiva del compositor, llena de dinamismo y profundidad emocional, y por supuesto, Valeria Valle con Efecto mariposa. Una composición contemporánea que explora las complejidades de la causalidad y la conexión en la música, ofreciendo una mirada fresca y evocadora, que ha capturado la atención del público y la crítica.

Un concierto que continúa su compromiso con la difusión de la música clásica, contemporánea y local de la OCV, ofreciendo a la comunidad de Valdivia y a sus visitantes la oportunidad de disfrutar de interpretaciones de alto nivel en un entorno culturalmente enriquecedor.