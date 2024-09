Presentación del libro “Exilio en Calles Secundarias” de Pablo Bravo

Auditorio Fernando Castillo Velasco, Campus Lo Contador, Universidad Católica, El Comendador 1936, Providencia.

Jueves 10 de octubre – 18:30 horas.

Esta obra será presentada en un conversatorio con la presencia de los renombrados especialistas Héctor Soto y Lorena Amaro.

“En Co.incidir Ediciones tenemos una vocación y obsesión: publicar libros que aporten al desarrollo humano. En esta segunda novela que publicamos con Pablo Bravo, ‘Exilio en Calles Secundarias’, queremos confirmar a una voz sólida desde lo literario y que nos invita a reflexionar muy seriamente sobre las debilidades de nuestra sociedad y de la misma alma humana. Los relatos son muy vívidos y para quienes vivimos todos los años abordados en esta novela, no tengo dudas de que nos hará reflexionar sobre todo aquello que ha pasado en nuestro país, especialmente en los últimos 30 años”, comenta María Alicia Pino, editora general.

El relato narra la historia de un hombre que se va de Chile, porque ya no da para más, pero de lo que buscaba huir, finalmente, se le termina por aparecer en las puertas de su nueva residencia. A partir de esta sencilla premisa, el autor busca desenredar un ovillo para indagar en las historias subyacentes, lo que en este caso, se transforma en una historia coral.

El autor de la novela es el periodista Pablo Bravo, quien se ha desempeñado por largos años como editor de revistas y que debutó en la ficción en 2022 con la novela “Sean Ellos el Grito de Muerte”, también publicada por Co.incidir Ediciones.

Sobre la mayor complejidad que presenta esta vez en relación con su anterior libro, el escritor afirma que “eso no lo elige uno, el libro mismo te lo va dictando. Yo me daba cuenta de que una historia aparentemente sencilla tenía muchísimas ramificaciones hacia atrás. Para que se lleguen a encontrar dos o tres personas tienen que ocurrir una infinidad de imprevistos inimaginables. En ese sentido, me pareció que lo más honesto era no centrarse en un solo personaje sino hacer algo más coral. Y, por lo mismo, son distintas voces y tonos, ninguna persona habla igual que la otra”.

Desde Estados Unidos, el borrador del texto fue revisado y comentado por el escritor Gonzalo Baeza (autor de La Ciudad de los Hoteles Vacíos), quien analiza que “hoy en día es muy difícil encontrar a autores que quieran escribir una novela con una arquitectura tan compleja y un mundo tan vasto como el que aquí se ha creado. En meros términos de volumen y complejidad, la mayoría de quienes escriben novelas de esta magnitud son autores de literatura fantástica, pero Exilio en Calles Secundarias no tiene nada que ver con aquello, sus personajes son creaciones logradas, y las distintas perspectivas que confluyen en la historia reflejan una mirada propiamente literaria y ajena al thriller comercial. En resumen, en este caso se ha logrado una sólida novela, un bildungsroman con algo de iniciático y novela río. Esta novela es una sana voz disonante en el actual mar de minimalismo que cuenta historias mínimas y anémicas. De hecho, es todo lo contrario”.

Sobre el autor

Pablo Bravo nació en Santiago, Chile (1973), donde actualmente reside. Ha vivido también en Barcelona, España. Estudió periodismo en la Pontificia Universidad Católica de Chile y es magíster en comunicación audiovisual por la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha ejercido por largos años como editor de revistas. También es columnista literario. Debutó en la ficción con “Sean Ellos el Grito de Muerte” en 2022, “Exilio en Calles Secundarias” es la segunda novela que publica (ambos editados por Co.incidir Ediciones).

Sobre Ediciones Co.incidir

Ediciones Co.incidir fue fundada por el psiquiatra Luis Weinstein y la comunicadora y escritora María Alicia Pino.

Es una editorial que trabaja a “escala humana”, que concibe la experiencia de publicación como un proceso de desarrollo personal. Para Co.incidir, la creación artística, en general, y la literaria, en particular, es un proceso terapéutico: el arte es un agente preventivo en salud, sanador y transformador de la condición humana.

Su estrategia está asociada al concepto “persona a persona”. El autor es agente activo que genera iniciativas: charlas, conversatorios, creaciones audiovisuales -y otros- donde el contenido de su obra es de interés para un lector dinámico y comprometido, y le colabora en su desarrollo individual para el bien común.

Ed. Co.incidir, junto a la revista homónima, es parte y canal de comunicación del movimiento “La Internacional de la Esperanza con alegremia y amistosofía”, cuya red se extiende en todo el mundo.