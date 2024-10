Concierto de DJ Bitman

Teatro Nescafé de las Artes, Manuel Montt 032, Providencia.



Sábado 25 de octubre – 20:00 horas .

Entradas AQUÍ.

El reconocido músico y productor, DJ Bitman cumplirá 25 años de carrera en 2025 y los celebrará a lo grande. En la ocasión se presentará junto a varios invitados que han formado parte de sus canciones y sumará a una Orquesta Sinfónica con más de veinte músicos en escena.

El próximo año se cumplirán 25 años de “Hurtos”, el primer disco oficial del que DJ Bitman fue parte, aunque bajo el proyecto Bitman y Roban. Pero él siente que el show que dará en enero representa algo más grande: “es el cierre de un ciclo de seis años en que estuve alejado de mi rol de artista tanto en el estudio como en el escenario, ya que me desarrollé en otras áreas de la industria. Sin embargo, he sentido la necesidad de volver a vivir la música desde dentro y regresar a la génesis, a lo que me trajo hasta acá, que es la creación artística”, explica DJ Bitman.

Ese impulso creativo se refleja en el estreno de “MA LE LE!”, su primer single en cuatro años y que, tanto en el título como en su percusión evoca coordenadas africanas. Según explica DJ Bitman, “esta canción marca el inicio de una nueva era en mi música. Quiero hacer cosas que estén más en modo bailable, en formato DJ. Lo que se viene ahora va por el lado de la Electrónica, el House y el Afro y este tema es una transición hacia ese terreno”, asegura.

A lo largo de estos 25 años, los hitos de DJ Bitman son muchos y muy variados: es el chileno que ha tocado más veces en los festivales Lollapalooza (catorice ocasiones), incluyó canciones suyas en videojuegos y series de televisión y ha grabado con una constelación de músicos: “he dedicado la mitad de mi vida a experimentar con la creación de la mano de una gran cantidad de artistas. Me siento muy afortunado de cada historia y de cada canción y de haber podido traspasar las barreras culturales llevando mi música al mundo”, dice orgulloso.

Para su presentación en el Teatro Nescafé de las Artes, DJ Bitman prepara un show muy ambicioso, donde no podrán faltar éxitos que ya están en la memoria colectiva, desde “Tropilove” hasta “El Diablo”, pasando por “Summertime” o “Help Me”: “es un recorrido mi carrera completa, pasando por todos mis proyectos musicales desde mis inicios hasta ahora, con distintos invitados. Es el show más importante de mi carrera”, sentencia DJ Bitman.