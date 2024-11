Encuentro Internacional de Industria Documental CONECTA

10 al 13 de diciembre.

La Corporación Chilena del Documental (CCDoc), nacida en 2010 con el propósito de fortalecer el sector documental mediante redes colaborativas y generar oportunidades para la creación y distribución de proyectos audiovisuales, celebrará la 9ª edición de CONECTA, del 10 al 13 de diciembre. Este encuentro internacional está dirigido a productores y realizadores latinoamericanos en diversas etapas de sus proyectos documentales y tiene como objetivo el fomento del desarrollo de la industria a través de la formación, la difusión y la generación de redes y oportunidades de exhibición.

Este año, la 9ª edición de CONECTA contará con más de 60 invitados nacionales e internacionales, representando a 20 países, entre ellos la BBC, Sundance Institute, The Whickers, IDFA Bertha Fund y Sunny Side of the Doc. Además, de una exhibición gratuita y al aire libre para la comunidad.

Actividades

Reuniones uno a uno

Se llevarán a cabo 600 encuentros individuales para que los participantes presenten sus proyectos a líderes de la industria, tanto de manera presencial como virtual.

Secciones específicas

Habrá dos instancias fundamentales: “Conectados”, pensada para proyectos documentales en desarrollo (15 obras seleccionadas) y “Conecta con la distribución”, proyectos en montaje, postproducción o terminados sin estreno (10 proyectos).

Talleres especializados

Se realizarán dos. El “Taller de Postulación a Fondos y Mercados”, dictado por Isabel Arrate, directora Ejecutiva de IDFA Bertha Fund, quien orientará sobre la postulación a fondos adecuados para distintos proyectos documentales. Y el “Taller Conecta con tus Raíces”, pensado para realizadores de comunidades indígenas y afrodescendientes de América Latina. Está dirigido por Bruni Burres (Sundance) y Paola Castillo (CCDoc).

Pitch The Whickers

En su tercera edición, este pitch realizado junto al fondo británico The Whickers otorgará un premio de 3,000 libras esterlinas a una ópera prima documental de Latinoamérica.

Paneles abiertos

Habrá charlas transmitidas en streaming que abordan temas de interés para la industria, con traducción a lengua de señas y traducción simultánea (inglés-español) si es necesario.

The Whickers ofrecerá el panel “Cost of Docs”, sobre el impacto financiero y personal en la producción documental.

Arté Francia presentará su línea de contenidos y coproducción.

CCDoc y Katalejo lanzarán estudios sobre la distribución e internacionalización del documental chileno.

Invitados destacados

Este año, CONECTA contará con la participación de reconocidos expertos internacionales:

Jean-Jacques Peretti, Sunny Side of the Doc, Francia:

Responsable del principal evento de la industria para la financiación y coproducción de documentales, tanto lineales como inmersivos. Su vasta experiencia en la organización de Sunny Side of the Doc ha consolidado a este evento como una referencia mundial en el sector documental.

Isabel Arrate, IDFA Bertha Fund, Países Bajos:

Directora asociada de IDFA y ejecutiva del IDFA Bertha Fund, uno de los principales institutos para el cine documental y nuevos medios. IDFA atrae cada año a 295 mil asistentes y 3 mil profesionales, siendo un espacio clave de apoyo directo y de formación para documentalistas en todo el mundo.

Bruni Burres, Sundance Documentary Film Program, Estados Unidos:

Consultora senior del programa documental del Sundance Institute, una organización sin fines de lucro dedicada al desarrollo de artistas independientes. Burres aporta años de experiencia en apoyar a cineastas de diversas culturas y contextos, promoviendo una narrativa auténtica y enriquecedora.

Carlos A. Gutiérrez, Cinema Tropical, Estados Unidos:

Cofundador y director ejecutivo de Cinema Tropical, una organización líder en la difusión y promoción del cine latinoamericano en Estados Unidos. Con más de veinte años de experiencia, Cinema Tropical se ha convertido en una plataforma esencial para visibilizar el cine latinoamericano.

Esteban Vidal, Warner Bros. Discovery / Max / HBO, Estados Unidos:

Manager de desarrollo y producción de contenidos de no ficción de Warner Bros. Discovery, empresa global de entretenimiento con una destacada presencia en el mercado latinoamericano a través de plataformas como HBO, Max, y Discovery Channel.

Heather Haynes, HOT DOCS, Canadá:

Directora de programación del Festival Hot Docs, el festival de documentales más grande de Norteamérica. Con casi 18 años de experiencia, Haynes ha trabajado extensamente en México, Centroamérica y Sudamérica, contribuyendo al crecimiento de la comunidad documental.

Patrizia Mancini, Sheffield DocFest, Inglaterra:

Jefa de Industria en Sheffield DocFest, el principal festival documental del Reino Unido y uno de los mercados de documentales más influyentes. Su rol incluye la coordinación de proyectos internacionales y el fortalecimiento de la red documentalista global.

La edición 2024 de CONECTA reafirma el compromiso de CCDoc de apoyar la creación documental y la internacionalización de los proyectos chilenos y latinoamericanos, generando nuevas oportunidades de coproducción y ampliando las perspectivas del documental en la región.