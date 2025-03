Artista maulino que trabajó en la nueva serie de Adult Swim: “Me encontraron por internet”

“Siempre hay un chileno”, la popular frase aplica para “Common Side Effects” o “Efectos Colaterales” como se conoce en Latinoamérica, la última serie del destacado estudio de animación Adult Swim, creada por Joe Bennett y Steve Healy, guionista de series de renombre como 30 Rock, Veep, American Dad y The Office (US).

Benjamín Barros (26) fue invitado a participar en este proyecto cuando estaba cursando el cuarto año de Licenciatura en Artes en la Universidad Autónoma, en la sede de Talca. El animador cuenta a El Mostrador que siente una profunda pasión por al arte y el dibujo desde corta edad, cuando iba al colegio en Curicó, Región del Maule, y fue precisamente a la dedicación puesta en su proyecto que fue contactado para participar en este proyecto que, sin saberlo en ese momento, contaba con nombres importantes de la industria.

“Fue en el año 2023 que me llegó un correo de un estudio de Argentina, porque estaban haciendo una búsqueda de artista general, para trabajar en diversos proyectos. A mí me encontraron por internet. Y bueno, dentro de eso tuve una entrevista y a los meses después dejé de hablar con ellos. A los meses me mandaron otro correo y me dijeron ‘tenemos un proyecto’ me hicieron firmar un contrato de comercio de la serie. Entonces, en el contrato vi nombres más importantes y me empecé a asustar, y pensé, ¿en qué me estoy metiendo?’”, relata.

Adult Swim es el bloque de programación adulta de Warner Bros que destaca por su catálogo de series –en su mayoría animadas– con temáticas fuera de lo convencional y abierta a la experimentación, entre las que destacan “Rick and Morty”, “Smiling Friends”, “Robot Chicken”, entre otros programas. En Estados Unidos se transmite por el canal Cartoon Network y en nuestro país puede encontrarse su parrilla programática a través de la plataforma de streaming Max.

Según explica Benjamín, fue contratado gracias a que publicaba sus piezas en redes sociales de manera constante, lo que hizo que se interesaran en su estilo artístico: “después de esa experiencia es que creo que es importante tener el perfil de Instagram con tu correo y todas estas cosas, porque uno nunca sabe quién está mirando”.

Esta serie animada es un thriller conspirativo que a lo largo de diez capítulos tiene una propuesta temática y estilística que la diferencian de las demás del catálogo de su casa productora. El argumento del show comienza cuando Marshall, un neurótico ambientalista descubre un hongo llamado “Blue Angel” (Ángel Azul), que tiene la capacidad de curar todas las afecciones físicas o psicológicas de quién lo consuma.

¿Qué rol cumpliste en la serie?

– Bueno, en la serie de Common Side Effects, yo trabajé en el departamento de arte de un estudio llamado LeCube, trabajé pintando fondos y en menor medida haciendo un poco de layout y diseños, muy en menor medida, pero mi rol principal era pintar fondos y escenarios para la serie.

¿Cómo fue que llegaste a trabajar en la serie?

A los meses empecé a trabajar; creo que en octubre del 2023 empecé a trabajar pintando para la serie.

¿Cómo fue que te encontraron? ¿Eras activo en redes sociales haciendo fondos quizá o como teniendo un tipo de arte como particular que le haya llamado la atención?

¿Cómo fue el proceso creativo? Te encontraron por las piezas particulares, pero, ¿te dieron libertad creativa para crear este mundo?

– Bueno acá pasa algo: En la animación hay dos equipos diferentes, aunque ponen muchos equipos a la hora de trabajar en la serie. Y está el equipo de diseño de escenarios, o Background Designers, y después están los Background Artists —o artistas de fondos—, que se encargan de tomar todo el trabajo hecho por los diseñadores de escenarios y hacerlos funcionar en la serie.

Entonces, para dar un ejemplo, cuando nosotros trabajábamos en una locación en la que se desarrollaría la acción de los personajes, nos mandaron diseños de la locación y cierta libertad. Es decir, que tenemos que hacer un cuarto en específico, un fondo en específico, etc. Y eso tiene que corresponder con los fondos que nos mandan de diseño. En ese sentido tenemos cierta libertad, es decir si queremos poner o sacar una mesa —por dar un ejemplo—, ahí podemos elegir nosotros como post de la serie.

Eso es un poco la idea, no hay tanto que uno como artista pueda explorar, al menos en mi rol. Un poco el estilo artístico ya está bien definido. El director era Wesley McLean y todo lo que teníamos que hacer tenía que ir en la misma línea estética de lo que él trabajaba, que era una pintura más “naturalista”, porque la serie es de gente hablando, más que de acción, entonces los fondos tenían que pasar un poco inadvertidos; no tenían que ser tan importantes.

¿Tu participación en el estudio la realizaste de forma híbrida, remota o presencial?

– Yo creo que nosotros trabajamos de forma remota en el proyecto, porque al menos sé que en el departamento, bueno, que viví en Street Pictures, con los artistas de diseño, los fondos que trabajaron ellos, creo que están todos muy repartidos por el mundo, y en el estudio en el que yo trabajé, había gente de Argentina, gente en Brasil, el chat en general iba en inglés, porque igual creo que había gente en otros departamentos como en animación, que ya estaban en Europa, había gente, era todo. Yo era la única persona de Chile, al menos en el departamento de esto, pero como te digo, era todo remoto, tenía que la comunicación, si eso es súper importante, teníamos más libertad igual en horarios, pero los productores y los que hacían como de lead artist, sí tenían como un horario más fijo, entonces nosotros teníamos dudas o que conversar algo, teníamos que adecuarnos a la hora en la que ellos trabajaban, pero por lo demás igual teníamos más libertad, más que cumplir con de una hora, y nada más trabajábamos todos, yo al menos revisé todo desde mi casa, todos los fondos los empecé a cerrar.

¿Cuáles han sido tus impresiones sobre el recibimiento del público y la crítica del programa?

– A mí me sorprendió, porque por en Instagram he visto que cuando Adobe Fusion soltó los primeros 100 minutos, hace varios meses, se hizo muy viral el script de los personajes Copano y Harrington —ambos muy importantes para la trama—. También era loco estar en Instagram, que de forma random se le hice el script, y me fui yo con mi colega y salió un clip de cómo hacer efects, que era así como muy loco. Entonces, encuentro que el recibimiento ha estado bueno y agradezco que la serie sea como original, no es como una idea ya, no sé, yo tengo este conflicto con los remakes y todas estas cosas que siempre estamos dando vueltas a la misma idea y no estamos creando una historia. Entonces, me agrada que la serie esté proponiendo y proponga esta nueva idea, con el orden, con marcha y con toda la estética y muchísimo que hay ahí detrás, como que encuentro muy agradable y gratificante.