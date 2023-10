Nuevos líos presupuestarios en Cultura

Presentado por:

¡Hola! Siguen los líos en el Ministerio de las Culturas. Ahora han comenzado reclamos por falta de recursos, justamente cuando el Presidente Gabriel Boric se había comprometido a aumentarlos. Pero eso no es todo. En los últimos días se sumó un nuevo problema con la organización de la participación de Chile en la Bienal de Venecia, por lo cual varios artistas anunciaron que cancelaban su asistencia. Noticia en desarrollo.

En otro orden: este viernes comenzó el Festival de Autores de Santiago (FAS) , en el Centro Cultural Las Condes (Apoquindo 6570), con una charla inaugural a cargo de la escritora argentina Claudia Piñeiro . Por primera vez visitan Chile Nicholas Sparks (Diario de una pasión), Inma Rubiales (Hasta que nos quedemos sin estrellas) y André Aciman (Llámame por tu nombre), junto a Francisco Ortega, Gastón Soublette, Eduardo Sacheri y Juan Cristóbal Guarello, entre otros autores.

Antes de arrancar, recordar que esta es la versión del diario del newsletter que sale los viernes. Por eso, ahora tienes una nueva oportunidad para ser parte de la comunidad Cultívate y acá te invitamos a inscribirte gratis. Te prometo que no te vamos a spamear. Y si te gusta lo que hago, comparte el boletín con tus amigas, amigos, colegas y familia. ¡Comencemos!

1

LÍOS DE PLATA EN CULTURA: PARTE I

Hace un tiempo me junté con un amigo cineasta y me contaba cómo el caso Convenios ha golpeado al mundo cultural, al punto que varios eventos previstos para esta primavera se han tenido que postergar o directamente suspender por falta de fondos, al pagar justos por pecadores.

Lo cierto es que este miércoles el sindicato Anfucultura realizó una protesta en las afueras de la Dirección de Presupuestos (Dipres), dependiente del Ministerio de Hacienda, para denunciar el “incumplimiento del Plan de Fortalecimiento Institucional del MINCAP y Presupuesto Cultural 2024”.

Mediante un comunicado, Anfucultura denunció que la propuesta del Gobierno para el próximo año "no considera los recursos para dar continuidad al Plan de Fortalecimiento Institucional, acordado al finalizar nuestro paro nacional de junio, fundamental para la implementación definitiva del ministerio" y –puntualizan– "para responder como corresponde a las demandas de la ciudadanía destinataria de nuestras políticas, planes y programas".

La organización sindical se quejó de que en cambio sí se incorporaron, en el proyecto de Ley de Presupuestos 2024, más de 340 millones para asignaciones de funciones críticas al personal asesor y directivo de confianza política del ministerio y de la Subsecretaría de las Culturas y las Artes. "Desde ya solicitamos al Congreso Nacional revertir esta brutal e inaceptable paradoja", subrayaron.

No es un hecho aislado. En efecto, la semana pasada, la Sociedad de Escritores de Chile (SECH) ya había denunciado una situación "absolutamente irregular", de la que tomaron conocimiento los miembros del Consejo Nacional del Libro y la Lectura, cuya Secretaría Ejecutiva les notificó que, "de los cerca de 600 millones de pesos contemplados para ser distribuidos por concepto de proyectos del Fondo del Libro aprobados el primer semestre, solo hay disponibles en realidad aproximadamente 200 millones".

Consulté y Claudia Toro, secretaria ejecutiva del Consejo del Libro y la Lectura, respondió posteriormente que "respecto de la ejecución de 2023, estamos trabajando en las propuestas que serán presentadas al Consejo del Libro, que cuenta con dos representantes de la SECH, para revisión y aprobación, garantizando el cumplimiento adecuado de los criterios y que se asegure que aquellos proyectos revaluados sean seleccionados en concordancia con la Circular 20 que regula los convenios y transferencias que se celebren con instituciones privadas".

Toro insistió en que no hay déficit en el fondo y que el resultado de las revaluaciones, que implicarán mayores recursos a los inicialmente estimados, cuenta con estrategia completa de financiamiento. Adicionalmente, destacó que, en línea con la propuesta del Presidente Boric, el proyecto de Ley de Presupuestos 2024 –ya presentado en el Congreso– aumenta el gasto fiscal destinado a las Culturas, las Artes y el Patrimonio en un 6,8% con relación al 2023 y que esto "permitirá fortalecer el ecosistema editorial en todos sus niveles: lectura, creación, industria y bibliotecas, para mejorar el acceso, participación y descentralización de la cultura".

2

CAOS EN VENECIA: PARTE II

Un lío mayúsculo se armó con la participación de los artistas chilenos en la Bienal de Venecia.

Los candidatos tuvieron plazo entre el 7 de junio y el 28 de julio de 2023 para postular sus proyectos. En una primera instancia, las bases del concurso establecían que los artistas, curadores y gestores tenían 25 días hábiles para presentar sus propuestas, sin embargo, el 30 de junio el Ministerio de las Culturas informó que dicho plazo se extendía hasta el 28 de julio, debido a que –según expresa la resolución– recibieron información por parte de la Fundación Bienal de Venecia de que el pabellón de Chile no se encontraba disponible.

Cabe destacar que para una instancia de esta envergadura la ubicación del pabellón es de suma relevancia, debido a la magnitud y competitividad del evento. En ese sentido, el espacio adquirido por Chile en 2009 se encontraba dentro de Artigliere dell'Arsenale, donde se ubica el Isolotto, el epicentro de la muestra.

Finalmente, tras una larga espera, el 5 de octubre el Ministerio de las Culturas informó sobre los siete proyectos curatoriales preseleccionados que representarán al Pabellón de Chile en la 60ª Bienal de Arte de Venecia.

Ahora, el equipo conformado por el artista Patrick Hamilton , los curadores Gabriela Rangel y Sergio Parra y el gestor cultural Juan Pablo Vergara, decidió presentar su renuncia al proyecto titulado “Pabellón Atacama”.

En su carta de renuncia, los impulsores de la iniciativa acusan problemas de organización y apuntan al Ministerio de las Culturas.

“Hemos tomado dicha decisión tras analizar lo que, a nuestro juicio, constituye una incómoda sumatoria de escollos en la organización del concurso”, expresó el equipo a través de una misiva publicada por el medio Artishock.

“Si lo sabían es una negligencia inexcusable y si no lo sabían es otra negligencia inexcusable. Tú no puedes lanzar un concurso diciendo que va a ser en un espacio y, luego, cambiarlo en la mitad. Nunca jamás mandaron un correo señalando que no había pabellón, sino que colgaron una resolución de extensión de plazos que fue algo que molestó mucho, porque todo el mundo ya tenía la primera etapa terminada del concurso de ideas”, señaló Hamilton a El Mostrador, además de publicar una carta abierta.

Puedes leer la nota completa aquí.

3

CUANDO MUERE UN AMIGO: EL FILME QUE CONMOVIÓ EN VALDIVIA

Muertes y maravillas (2023), la segunda cinta del director rancagüino Diego Soto, tuvo su estreno nacional en el 30° FICValdivia, como parte de la selección oficial de largometrajes, la principal categoría competitiva del festival que termina este domingo.

La película cuenta la historia de un grupo de adolescentes que comienzan las vacaciones de verano y sufren la muerte de Fuenza , un amigo que hace varios años está peleando con una enfermedad. Mezclando elementos de documental y de ficción, configura un relato íntimo y sensible sobre la aceptación del duelo y la poesía como un medio. De ahí el título de la película, inspirado en un libro de Jorge Teillier.

"Toda su obra (Teillier) y su poesía tenían que ver con una ensoñación de volver a otra época, más sencilla, más bucólica. Está cargada de esa nostalgia de un pasado inaccesible. Por alguna razón eso nos llegaba mucho de adolescentes. Lo que está pasando a los 14, 15 años son cosas sumamente valiosas y pueden ser material para una película. En esta película, lo que se muestra de la adolescencia es el encuentro con la poesía como una herramienta de supervivencia, como una forma de darle expresión a la complejidad de las emociones y, también, como un oficio que se aprende y se practica", comentó previamente el director.

El filme tuvo una Premiere Mundial en la reciente edición 24° del Bafici de Buenos Aires, festival de cine donde se llevó el Premio Especial del Jurado de la Competencia Internacional.

Posteriormente contará con un estreno en Rancagua, el sábado 21 de octubre a las 19:30 hrs., en la Casa de la Cultura de dicha ciudad. Su estreno comercial está previsto para fines de noviembre.

4

DÍA DE LOS CERROS EN CHILE

Este domingo vuelve el Día de los Cerros en todo Chile, con alrededor de 100 actividades gratuitas en 52 cerros activados a lo largo del territorio nacional.

Este año, dado el contexto de crisis climática, el acento estará puesto en visibilizar y poner en valor los cerros isla de todo el país, como espacios naturales integrados a la urbe, de fácil acceso para las personas, verdaderos guardianes de la ciudad, capaces de conservar la biodiversidad y mitigar los efectos del cambio climático.

Escalar en roca, darse un baño de bosque, realizar un cicletada arqueológica, ser apicultor por un día, participar como porteador en un trekkinginclusivo y reconocer la flora y fauna de los cerros, son algunas de las actividades guiadas que ofrecerán decenas de organizaciones anfitrionas, entre ellas, municipalidades, organizaciones de la sociedad civil, propietarios y personas naturales.

Puedes ver todas las actividades en www.diadeloscerros.cl.

Concierto: Ciclo Canto Popular

Jueves 26 de octubre a las 19:30 horas en el Aula Magna Fundadores de la Universidad Central, ubicada en calle Lord Cochrane 418, Santiago.

Entrada liberada.

Organiza la extensión Cultural de la Universidad Central, Alerce La Otra Música y Fundación Museo Violeta Parra.

El proyecto Tríptico de Canto Popular es realizado por el sello Alerce La Otra Música desde el año 2022, compilando el trabajo artístico de 48 cantautores, cantautoras y agrupaciones diversas.

Este año y en el marco de un convenio con la Fundación Museo Violeta Parra, realizarán 10 conciertos en alianza con universidades, municipalidades, entre otras instituciones interesadas en la difusión de la trova como fenómeno musical.

En este contexto, se presentarán el jueves 26 de octubre en la Universidad Central con la participación del cantante, compositor y multinstrumentista Pedro “Tata” Barahona, además de la cantante y compositora Claudia Stern.

5

ECLIPSE SOLAR EN CHILE

Este sábado habrá un eclipse solar anular y podrá verse principalmente entre las 16:00 y las 17:00 horas. Será observable desde la Región de Arica y Parinacota hasta Ñuble, según adelantó el diario La Tercera.

Este año, será posible verlo solamente en los países del continente americano, desde Canadá hasta la zona sur de Chile. Sin embargo, en nuestro país será visible de forma parcial.

Los eclipses solares ocurren cuando la luna se interpone en el camino de la luz del Sol hacia la Tierra. Este fenómeno astronómico cuenta con tres tipos: total, parcial y anular.

Las personas que quieran ver el eclipse solar anular, deben tomar resguardos para evitar lesiones oculares,como usar lentes especiales, los cuales son diseñados para apreciar este fenómeno astronómico, o también lentes de soldador mínimo con grado 12, pero idealmente de 14.

6

ESQUELETOS Y AUMENTO DE VIOLENCIA EN PRIMERAS CIUDADES

El desarrollo de las primeras ciudades de Mesopotamia y Oriente Medio, entre 5.000 y 7.000 años atrás, provocó un aumento sustancial de la violencia entre sus habitantes, informó Europa Press.

Solo el desarrollo de las leyes, la administración centralizada, el comercio y la cultura hicieron que la proporción de muertes violentas volviera a caer en la Edad del Bronce Temprano y Medio (3.300 a 1500 a. C.). Esta es la conclusión de un equipo internacional de investigadores de las universidades de Tubinga, Barcelona y Varsovia. Sus resultados fueron publicados en Nature Human Behaviour.

Los investigadores atribuyen el aumento de la violencia en el V y IV milenio a. C. a la aglomeración de seres humanos en las primeras ciudades, todavía mal organizadas. La tasa de violencia solo se redujo significativamente cuando se desarrollaron los sistemas legales, un ejército controlado centralmente y las instituciones religiosas (por ejemplo, festivales religiosos).

“La proporción de violencia interpersonal, es decir, de asesinato, alcanzó su punto máximo entre 4.500 y 3.300 años antes de Cristo y luego volvió a descender en el transcurso de los siguientes 2.000 años”, afirma en un comunicado Joerg Baten, catedrático de Historia Económica de la Universidad de Tubinga, quien es el director del proyecto del estudio.

“Con la crisis climática, la creciente desigualdad y el colapso de Estados importantes a finales de la Edad del Bronce y principios de la Edad del Hierro (1.500-400 a. C.), la violencia aumentó una vez más”.

Puedes leer la nota original aquí.

7

¿HOMOSEXUALIDAD PARA REDUCIR LOS CONFLICTOS?

El comportamiento homosexual evolucionó en muchos mamíferos para reducir los conflictos, según un estudio reseñado por el diario New York Times.

Los científicos han observado encuentros sexuales entre miembros del mismo sexo en más de 1.500 especies animales , desde grillos y erizos de mar hasta delfines mulares y bonobos, afirma la nota.

Los científicos han observado encuentros sexuales entre miembros del mismo sexo en más de 1.500 especies animales, desde grillos y erizos de mar hasta delfines mulares y bonobos, afirma la nota. Algunos investigadores han propuesto que este comportamiento ha existido desde los albores del reino animal.

Pero los autores de un nuevo estudio sobre miles de especies de mamíferos esbozan un panorama diferente, argumentando que el comportamiento sexual entre integrantes del mismo sexo evolucionó cuando los mamíferos empezaron a vivir en grupos sociales. Si bien este comportamiento no produce descendencia que transmita los genes de los animales, los investigadores plantearon que sí podría ofrecer otras ventajas evolutivas, como atenuar los conflictos.

“Podría contribuir a establecer y mantener relaciones sociales positivas”, afirmó José Gómez, biólogo evolutivo de la Estación Experimental de Zonas Áridas de Almería, España, y uno de los autores de la nueva investigación.

Puedes ver la nota completa aquí.

8

AGUA Y CARBONO EN UN ASTEROIDE

Una muestra de material traído a la Tierra desde Bennu –un asteroide de 4.500 millones de años de edad– contiene moléculas de agua y alto contenido de carbono, anunció este miércoles la agencia espacial estadounidense NASA.

La inspección inicial proporcionó evidencias abundantes de ambos elementos, lo que podría indicar la presencia de los componentes básicos de la vida en nuestro planeta.

Unos 250 gramos de material extraído de Bennu “es la muestra más grande de asteroide rico en carbono jamás traída a la Tierra y ayudará a los científicos en la investigación de los orígenes de la vida en nuestro planeta”, afirmó el director de la NASA, Bill Nelson.

La misión de la NASA, bautizada como Osiris-Rex, recogió los materiales de restos del asteroide Bennu, y el vehículo que los trajo a Tierra descendió el 24 de septiembre en Utah.

9

ESCRITOR FELIPE REYES Y LIBRO SOBRE RODOLFO WALSH

Tatiana Oliveros entrevistó en Cita de Libros a Felipe Reyes, escritor y editor, que acaba de presentar su nuevo trabajo, Escribir es escuchar. Rodolfo Walsh, reportero en Chile (1970-1971), una publicación de editorial Carbón Libros sobre el legendario autor argentino.

Walsh es conocido por su libro Operación Masacre (1957), considerado por muchos como antecesor del nuevo periodismo que hizo famoso a Truman Capote con A sangre fría(1966). Además de periodista, fue militante del grupo guerrillero Montoneros, y fue secuestrado y desaparecido por la dictadura argentina en 1977.

El argentino, como Capote, se destaca por combinar elementos literarios con hechos reales. En esta entrevista, Reyes explica que Escribir es escuchar retrata el interés de Walsh en contar historias que lleguen a un amplio público, poniendo especial atención en los acontecimientos callejeros y la realidad cotidiana.

Además, se resalta su militancia política y su deseo de ir más allá de la mera información en su periodismo. El libro también ofrece la perspectiva del autor argentino en relación con la historia de Chile y los eventos políticos que tuvieron lugar en aquel momento.

10

PANORAMAS REGIONALES

– FESTIVAL INTERNACIONAL DE ARTES CÓMICAS EN PUTAENDO

Este fin de semana se realizará la segunda versión del Festival Internacional de Artes Cómicas “A Rienda Suelta”, en Putaendo.

El evento se llevará a cabo durante los días 14 y 15 de octubre en la Plaza Prat de Putaendo. En la ocasión, se presentarán los mejores exponentes de la payasería clásica, pantomima, música y malabares, provenientes de Arica, Santiago, Valparaíso, México y Costa Rica, quienes realizarán dos funciones por día, a las 18.00 y 19.00 horas del sábado y a las 16.00 y 17.00 horas del domingo.

El festival tiene entrada liberada.

– JAZZ, VIDEOJUEGOS Y DIBUJOS ANIMADOS EN TALCA

La reconocida Golden Big Band regresa con una propuesta musical única que promete transportar al público a los mundos fantásticos de sus videojuegos y series animadas favoritas. El evento se llevará a cabo este sábado 14 de octubre en el escenario del Teatro Regional del Maule (1 Ote. 1484, Talca), bajo la dirección titular de Ignacio Antoine.

El evento se llevará a cabo este sábado 14 de octubre en el escenario del Teatro Regional del Maule (1 Ote. 1484, Talca), bajo la dirección titular de Ignacio Antoine. La jornada comenzará al mediodía con una función especialmente diseñada para el público familiar.

Una oportunidad para que tanto grandes como pequeños disfruten de un programa mediado y entretenido, en el cual conocerán el funcionamiento y la conformación de una auténtica Big Band. Por la tarde, a las 19:30 horas, se llevará a cabo el concierto estelar, donde la Golden Big Band deslumbrará con su dinámico estilo que la caracteriza.

Su nueva propuesta musical fusiona la magia de los videojuegos con la nostálgica esencia de los dibujos animados.Un viaje emocionante a través de icónicas melodías de populares títulos como Luigi’s Mansion o Super Mario 64, además de clásicos de la animación como La Pantera Rosa y éxitos más contemporáneos como Pokémon.

– ARTE CONTEMPORÁNEO EN CHILOÉ

La 15ª Muestra Regional de Arte Contemporáneo MAM Chiloé 2023 se realizará desde el 14 de octubre al 14 de diciembre, de martes a domingo, desde 10:30 a 17 horas, en el Parque Municipal de Castro.

Curada por Coca González, incluye a numerosos artistas. Complementa esta muestra la ganadora del Premio Fundación CaSa 2023, Isidora Kauak, con el resultado de una estadía de un mes en la residencia del MAM.

Y ahora, nos despedimos hasta la próxima. Que sean muy felices.

Hágannos llegar sus comentarios a nuestro correo cultura@elmostrador.cl o a nuestra cuenta de Instagram @elmostrador_cultura

¡Que tengan un lindo fin de semana!